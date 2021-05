Corona inför Eurovision – polsk delegation i karantän

Enligt tävlingsanordnaren ska ett test ha visat sig positivt under en rutinkontroll av den polska delegationen på lördagen. Vid en liknande kontroll på torsdagen gav samtliga test negativa utslag.

Personen som testat positivt har nu satts i isolering, och hela den polska delegationen kommer som en del av tävlingens säkerhetsprotokoll att pcr-testas och sättas i karantän, i vad som beskrivs som en säkerhetsåtgärd.

Det innebär att de inte kommer tillåtas närvara vid invigningsceremonin av Eurovision i nederländska Rotterdam, som hålls på söndagen. Beslutet inkluderar artisten Rafal och dansarna till bidraget ”The Ride”.

Den polska artistens medverkan i tävlingen ska inte vara hotad så länge han själv inte insjuknar. Den inleds på tisdag där Tusse, Tousin Michael Chiza, ska sjunga det svenska bidraget ”Voices” i den första av två semifinaler. Polska Rafal ska, om karantänen lyfts, tävla i den andra semifinalen på torsdag.

Den svenska artisten Tusse ska sjunga låten ”Voices”. Foto: Henrik Montgomery/TT

Ett positivt covidtest från en artist resulterar i att en inspelning i stället används under tävlingen. Australien tävlar på detta sätt, då artisten Montaigne inte närvarar i Rotterdam.

”Vi kommer uppdatera informationen i sinom tid och vill sända våra välönskningar till den polska delegationen”, skriver EBU i pressmeddelandet.

Nederländska myndigheter har gett tillåtelse till arrangören att släppa in upp till 3.500 åskådare under de tre tävlingsdagarna, som avslutas med finalen på lördagen den 22 maj. Arrangemanget är en del av ett fälttest för att undersöka hur stora evenemang kan genomföras smittsäkert, skriver BBC. Alla besökare kommer att behöva uppvisa ett negativt covidtest som tagits inom de närmsta 24 timmarna för att släppas in i arenan, enligt arrangören.

