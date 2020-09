Coronadramatik och Greta Thunberg frontar den svenska filmhösten

Det var många svenska regissörer och skådespelare som fick se sina inplanerade filmprojekt saboterade av vårens pandemiutbrott. En av dem var Josephine Bornebusch som nyligen belönades med Kristallen-priset för sin serie ”Älska mig”. I sin ofrivilliga karantän satte hon sig ner och skrev ett manus på tre veckor på temat social distansering och skärmkommunikation. Efter fyra veckors inspelning hade hon skapat årets första Coronafilm – den pinfärska relationsfilmen ”Orca” som får premiär redan i oktober. Titeln är hämtat just från ordet orka, som att orka med tidens utmaningar men anspelar också på latinska namnet för de sociala djuren späckhuggare.

– Vi filmade en skådis per dag. Alla fick spela mot en så kallad ”greenscreen” och ha motspelarna på telefon eller som post it-lapp, berättade Bornebusch om den virussäkrade inspelningen när den svenska filmhösten presenterades på glest besatta biografen Grand på tisdagen.

Hon hade sällskap av Joel Spira, en av de skådespelare som är med i den brännande aktuella filmen tillsammans med bland andra Vera Vitali, Peter Andersson, Johan Rheborg och Tova Magnusson.

”Tills solen går upp” Foto: Foto: Niklas Maupoix

Bland andra stjärntäta filmer som dyker upp under hösten och vintern finns Peter Dalles nya dramakomedi ”Tills solen går upp”. Ett ”Inception”-liknande koncept där Mikael Persbrandt och Vanna Rosenberg spelar ett förälskat par som är gifta på varsitt håll. Ingen av dem vill dock bryta upp. Men genom ett slags magisk bok får de chans att pröva sina känslor i drömmarnas värld och besöka fantastiska platser. Helen Sjöholm och Jennie Silfverhjelm finns också med i filmen som får premiär i jul.

– Paret i filmen kan både ha kvar kakan och äta den, men drömmarna och verkligheten äter sig in i varandra så småningom. Det är inte så lätt med relationer. Man kan älska flera, men man kan nog bara leva med en i taget, konstaterade Peter Dalle som gärna vill kalla sin film för ”en klassiskt vuxen kärleksfilm”.

”Se upp för Jönssonligan” Foto: SF Studios

”Se upp för Jönssonligan”, som också kommer till jul, kvalar in under rubriken klassisk familjeunderhållning. Ännu en omstart för det klassiska konceptet, denna gång med Henrik Dorsin i rollen som Charles Ingvar 'Sickan' Jönsson. Han får bland annat sällskap av ”Vår tid är nu”-stjärnan Hedda Stiernstedt.

– Henrik Dorsin ringde mig och var så snäll och entusiastiskt. Det var svårt att motstå, sade Tomas Alfredson på frågan varför just han ville regissera filmen.

– Jag trodde först att det skulle bli lätt, ledigt och lustlajbans, men sedan visade det sig att det var ganska komplicerat. Det är pilligt att göra om något som redan är så älskat.

Det vill till att publiken är rejält sugna på svensk film till jul, då kommer även Henrik Schyfferts och Uje Brandelius ”Spring Uje spring”.

Bland höstens svenska dramer märks också den intima separationsskildringen ”Are we lost forever” som skildrar Adrians och Hampus uppbrott från ett förhållande som innehållit mycket kärlek men också smärta. Kärlekstragedin ”Ghabe” tar i sin tur avstamp i flyktingkrisen 2015 och skildrar en ung syrier som kraschlandar i den svenska glesbygden. Huvudrollen spelas av Adel Darwish, Aleppofödd dramatiker och skådespelare från Backa Teater i Göteborg, som själv var en del av flyktingvågen för fem år sedan.

Den dokumentärtäta filmhösten – nästan hälften av alla premiärer – frontas av Nathan Grossmans Greta Thunberg-dokumentär som får sin världspremiär på Venedigs filmfestival. Här finns också ”Idomeni” som berättar om två yazidiska familjer som flytt IS-terror och ”Tiny Tim - king for a day” om en mycket excentrisk kultartist som tog USA med storm i slutet av 60-talet. ”Yung Lean - In my head” skildrar in sin tur den unga svenska hip hop-artistens mörka resa. ”En Avici-film med lyckligt slut” som producenterna kallar den. Bland de filmer som lär väcka debatt återfinns ”For somebody else” som porträtterar surrogatmödrar i Los Angeles.

Svenska Filminstitutets kapitalt misslyckade jämställdhetsstrategi lär också väcka diskussioner. Av höstens filmer, alla producerade före pandemin, är blott 20 procent regisserade av kvinnor. Målet 50/50 år 2020, som SFI:s vd Anna Serner ägnat så mycket kraft och engagemang åt tycks längre bort än någonsin.