Countryartisten Jerry Jeff Walker är död

Jerry Jeff Walker föddes 1942 i delstaten New York och tillbringade mycket tid i Greenwich Village, där folkmusikscenen frodades under 1960-talet. 1968 skrev han låten som kom att bli hans största avtryck i musikhistorien. ”Mr Bojangles” handlar om en alkoholiserad steppdansare i New Orleans.

Det är inte den kände dansaren Bill Robinson, som bar smeknamnet Bojangles, som avses utan en annan dansare som Walker mötte när han satt i fängelse en kort period.

Jerry Jeff Walker flyttade till Austin, Texas, under 1970-talet och bodde där fram till sin död. Han spelade in 36 album, det senaste ”It's about time” 2018. Han fick halscancer 2017 och avled enligt en talesperson i komplikationer till följd av sjukdomen.