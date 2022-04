Countryikonen Willie Nelson kan fortfarande överraska

Country Willie Nelson ”A beautiful time” (Legacy/Sony) Visa mer

Wikipedia listar det som blott soloalbum nummer 72, men då missar man ett par dussin duoskivor och andra samarbeten. Därtill finns ett par soundtracks, och åtminstone några liveskivor som borde räknas in.

Så hur nödvändigt är ännu ett Willie Nelson-album? Tja, om inte annat är ”A beautiful time” ett faktiskt unikt exempel på artistisk vitalitet. Utgivet samma dag som han fyller 89, och fortfarande snittar han på mer än ett album om året. Det kan varken Loretta Lynn eller Tony Bennett utmana.

Den här gången är fem låtar egna, nyskrivna. ”I don't go to funerals” och ”Live every day” blinkar glatt till döden, som tidigare ”Last man standing” och ”Still not dead”. Andra är mer av små visdomsord från en gammal guru. Det mesta låter så urtypiskt att man känner igen det redan första gången. Men Willie själv är höggradigt närvarande, snabb och mjuk i rösten. Om än lite hes ibland. Och hans lynniga gitarrsolon är ovanligt fokuserade.

Två covers står ut. Leonard Cohens ”Tower of song” borde vara som gjord för honom, med sin ironi och sin blinkning till Hank Williams, men där har Willie svårt att hitta sin plats. Däremot har den ytterligt uttjatade ”With a little help from my friends” sällan låtit mer självklar, eller avspänt tretaktssvängig.

Så visst kan han fortfarande överraska.

Bästa spår: ”My heart was a dancer”, ”I don't go to funerals”

