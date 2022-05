Countrysångaren Mickey Gilley är död

Mickey Gilley växte upp på andra sidan Mississippifloden från sin mer berömde kusin. Tillsammans med ytterligare en kusin, Jimmy Swaggart, började de spela ihop och smög in på klubbarna i Louisiana för att lyssna på musik.

Mickey Gilley började spela in skivor från slutet av 1950-talet, men slog inte igenom förrän han hade öppnat upp baren Gilleys i Pasadena 1970. Baren, som kallats ”världens största honky tonk”, blev utgångspunkt för filmen ”Urban cowboy” 1980, med John Travolta och Debra Winger i huvudrollerna. I filmen spelade Mickey Gilley sig själv.

”Urban cowboy” gjorde att baren – och Gilley – fick ett stort uppsving. Men baren stängde redan 1989 efter ett bråk med den andra ägaren och strax efteråt brann lokalen ned.

Han hade också en kommersiell musikkarriär och fick flera hits, däribland låtar som ”Room full of roses” och ”Don't the girls all get prettier at closing time”. Totalt hade han 17 ettor på Billboards countrylista.

Mickey Gilley fortsatte att framträda fram till bara veckor innan sin död. Han blev 86 år.