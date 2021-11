Courtney Barnetts indierock är varm och klangrik

Indierock Courtney Barnett ”Things take time, take time” (Mom+Pop/Playground) Visa mer

Med sin ordrika popprosa, sin släpiga sång och sina elgitarrdrivna rockkompositioner mutade australiska Courtney Barnett in ett alldeles eget hörn åt sig själv redan med singeln ”Avant gardener” från 2013.

Låten handlar om någonting inom poplyriken så ovanligt som att rensa ogräs och få en så allvarlig allergisk reaktion att det krävs både akut sjukvård och en adrenalinspruta. Texten i sig är omfångsrik som en kortare novell, medan sångsättet mest minner om en släpig spoken word över en kantig indierock i nittiotalsskrud.

Men trots att ”Avant gardener” bygger på Barnetts egen upplevelse av en uppslitande situation så är den påfallande rolig, pepprad med en typ av svart humor som ofta återfinns i hennes dråpliga vardagsberättelser.

Lovorden har haglat över 34-åringens två tidigare soloalbum. Men med framgång kommer ju karusellen, och med den oundvikligen behovet av att stanna upp och på nytt hitta sin plats i världen.

Tredje albumet ”Things take time, take time” är sprunget ur en känslomässig lågpunkt; utbrändhet, depression, separation. Allt med pandemin som fond. Ändå, eller kanske precis därför, är ”Things take time, take time” Courtney Barnett mest lättsamma hittills.

På nya skivan får elgitarren fortfarande leda, men utan uppbackning av de rockigaste, mest gnisslande attributen. Ljudbilden är istället varm och klangrik. Med bitvis små medel skapar hon ett rockalbum präglat av saknad, acceptans och sökandet efter ögonblicken som gör livet värt att leva. Höjdpunkterna är många, som i den hoppfulla ”Sunfair sundown”. Eller i den eftertänksamma epilogen ”On the night”.

Bästa spår: ”Sunfair sundown”

