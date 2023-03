Courtney Love riktar hård kritik mot rockens finrum

En artist är formellt valbar i 25 år efter det att hon eller han har släppt sitt debutalbum. Men kvinnliga artister får vänta extra länge – för länge – tycker Courtney Love.

I sin krönika tar hon bland annat upp att Rock and Roll of Fame inte tog in rockpionjären Sister Rosetta Tharpe direkt när man drog igång 1983. I stället dröjde det till 2018 innan Tharpe, som slog igenom på 30- och 40-talet och dog 1973, valdes in.

”Hon var på ett amerikanskt frimärke två decennier före Rock Hall omfamnade henne”, skriver Love.

Bland årets nominerade finns Kate Bush – enligt Courtney Love den första kvinnan i pophistorien som skrivit varenda låt på ett miljonsäljande debutalbum. Hon var valbar redan 2004 och har nominerats fyra gånger. Ändå har hon inte blivit invald än.

”Hon släpper fortfarande album. Trots det är det ingen garanti att hon väljs in i år. Det tog Rock Hall mer än 30 år att välja in Nina Simone och Carole King” skriver Love.

Varför är då kvinnorna så marginaliserade?

Courtney Love svarar själv: ”Bara 9 av 31 personer i nomineringsjuryn är kvinnor, och enligt musikhistorikern Evelyn McDonnell är 90 procent av dem som sedan röstar män”, skriver hon.

Det var förra månaden som nomineringarna offentliggjordes och aldrig tidigare har så många kvinnor varit nominerade till att bli invalda, skriver Variety. Bland de nominerade syns förutom Kate Bush även Meg White (The White Stripes), Missy Elliott, Cyndi Lauper och Sheryl Crow.