”Creation stories” skildrar indierockens uppgång och fall

Drama ”Creation stories” Regi: Nick Moran Manus: Dean Cavanagh, Irvine Welsh I rollerna: Ewen Bremner, Leo Flanagan, Richard Robson, Rori Hawthorn m fl. Längd: 1 tim 45 min (från 11 år). Språk: engelska. Visa mer

Det är verkligen pang på rödbetan när Nick Moran på mest energiska vis tar sig an skotten Alan McGees väg från ett arbetarhem i Glasgows förort till London för att som 23-åring skapa det kanske mest omtalade skivbolaget under den brittiska indierockens blomstring på 90-talet. Den unge Alan får bokstavligen och i bild ståpäls i pojkrummet till Sex Pistols ”Anarchy in the UK” och Bowies ”Rebel, rebel” dånar medan hans homofoba pappa kliver in och misshandlar honom för att ha sminkat sig och farmor surar i soffhörnet.

Bolaget kom att heta Creation Records, tillkom under stridsropet ”bigger than U2!”, och gjordes trots att kreditorerna ständigt knackade på till en framgång, tills McGee sålde det till storbolaget Sony och blev stormrik. Det är alltså en biopic av ett i grunden rätt traditionellt slag som lutar sig mot McGees egen självbiografi ”Creation stories: Riots, raves and running a label” men kanske ännu tyngre mot den musik som i ”organiserad anarki” – McGees egna ord – kom till på det lilla bolaget.

Historien om McGee ackompanjeras alltså av valda hits av Primal Scream, The Jesus and Mary Chain, Laughing Apple med flera, också en del nyskrivet i samma anda – och så småningom av Oasis som verkligen blev ”större än U2!”. Filmen är ett ypperligt tillfälle för nostalgikerna att återuppleva tiden. Kan faktiskt gå för sig att blunda ibland, när det halvpsykedeliska bildhanterandet eller tempot blir för andtrutet.

Bild 1 av 2 Ewen Bremner gör rollen som ex-rebellen Alan McGee i ”Creation stories”, förvandlad till rastlös och självupptagen entreprenör. Foto: RLJE Films Bild 2 av 2 När indierockens hjältar spelar ditt favoritackord. Den känslan. Foto: RLJE Films Bildspel

Leo Flanagan spelar den unge McGee med rätt tonårsstuk. Ewen Bremner från bland mycket annat ”Trainspotting” har satts i rollen som den något äldre Alan McGee och gör honom till en rastlös, naiv och så småningom självupptagen entreprenör, med egna ord ”besatt av musik och pengar”. Inte minst när ett excessivt drogbruk hinner ikapp honom till tonerna av ”They’re coming to take me away” är han nästan rörande upptagen av att hålla sin rebelliska och självständiga mask: ”Säg absolut inte att jag är på hispan, säg att jag är på rehab, det är cool, det är rock’n’roll.”

Det finns scener och dialogfragment att glädjas åt, under McGees väg från tonårig utlevelse, via indie, acid house, upptäckten av Oasis och en mellanlandning hos Los Angeles karikerade gangsterrappare.

Något är nog att hänföra till manusförfattarnas fantasi, som att upptäckten av Oasis berodde på ett missat tåg.

Men det går inte att undvika att ”Creation stories” som film är både ofokuserad och tunn, mer yta än psykologisk substans, trots tempostyrka och energi. I synnerhet när den närmar sig McGees kapitel som politiskt aktiv för Tony Blairs Nya Labour inför valet 1997. Då tar de okunniga och kostymklädda karikatyrerna verkligen över rummet, när han ska lejas för att producera partiets nya intetsägande kampsång.

För en gångs skull är det lätt att skymta McGees inre liv och våndor när han inser att tiden som rebell i rock’n’roll längesen är förbi.

Se mer. Tre andra musikfilmer: ”Sid and Nancy” (1986), ”24 hour party people” (2002), ”Yung Lean: In my head” (2020).