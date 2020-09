Då ger sig Disney+ in i det svenska strömningdjungeln

Pr-mässigt kunde tajmningen ha varit bättre när Disney ska lansera sin strömningstjänst i Sverige. Senaste veckan har Disneys nya storfilm ”Mulan” skapat en geopolitisk kontrovers.

Den amerikanska jätten har bland annat kritiserats för sitt nära samarbete med kinesiska myndigheter i Xinjiangprovinsen, samma del av landet där uppemot en miljon människor från den muslimska uiguriska minoriteten har internerats i så kallade ”omskolningsläger”.

Samtidigt har demokratirörelsen i Hongkong uppmanat till bojkott av ”Mulan” sedan dess huvudrollsinnehavare Liu Yifei har uttryckt sitt stöd för Hongkongpolisen som kritiserats för sin brutala behandling av demonstranter under året som gått.

Nyinspelningen av den animerade filmen om den kinesiska krigarflickan från 1998 är ett av dragplåstren när Disney+ lanseras i Skandinavien. Ursprungligen skulle ”Mulan” ha haft global biopremiär i mars, men på grund av coronapandemin valde Disney att enbart släppa filmen med på sin strömningssajt. Något som också väckt häftig kritik bland filmrecensenter som menar att den visuellt hisnande filmen med miljardbudget inte görs rättvisa på skärmar.

Disney ger sig in på en svensk strömningsmarknad som redan rymmer globala aktörer som Netflix, HBO, Amazon Prime, Apple TV+ samt lokala spelare som Cmore och Viaplay.

Disney+, som lanserades i USA november 2019, har i dag drygt 60,5 miljoner prenumeranter världen över. I USA har sajten lyckats locka över cirka 1 miljon prenumeranter från Netflix, enligt medieanalytiker. Nu hoppas Hans van Rijn, chef för The Walt Disney Company Nordic, att bolaget ska ta marknadsandelar i Skandinavien:

– Med över två strömningstjänster per hushåll är Skandinavien ett av de mest strömningstäta territorierna i världen, men jag övertygad om att det finns plats för ytterligare en. Och vi har lagt mycket tid på att skräddarsy plattformen för varje land så att gränssnittet ska kännas distinkt svensk, säger Hans van Rijn på en videolänk från Köpenhamn när satsningen nyligen presenterades på Bio Capitol i Stockholm.

Hans van Rijn pratar om att tjänstens produkter präglas av underhållning med hjärta och ett ”optimistiskt” och ”anständigt” historieberättande. Han menar att det trots allt finns vissa kulturella smakskillnader mellan de nordiska länderna när handlar om bolagets utbud.

– ”Star wars” är störst i Finland, ”Descendants” ses till 80 procent av norska flickor mellan 6 och 11 år, danskarna är förtjusta i Pixar-regissören Pete Docter som ligger bakom ”Insidan ut” och ”Upp”. Och i Sverige handlar allt om ”Lejonkungen”, säger han.

Under den peppiga presentationen visades en skrytrulle som ger smakprov på sajtens mest välkända varumärken. Som av en händelse inleds montaget med Obi Wan-Kenobis (Alec Guiness) replik till adepten Luke Skywalker i den första Star wars-filmen från 1977: ”You are taking a first step into a larger one...”

Strategin bakom Disney+ påminner lite om den bärande idén i ”Avengers”-filmerna – att kraftsamla med olika superhjältar i samma lag. Förutom Disneys egna produkter kommer den nya strömningssajten att samla innehåll från varumärken som Pixar, Marvel, Star wars och National Geographic. Disney+ lockar med 500 filmer, sammanlagt 6.300 avsnitt av olika tv-serier, 40 originalserier, filmer och specialer.

Mycket bygger på redan existerande titlar från de olika filmbolagen. I praktiken betyder det som spänner från första Disneyfilmen ”Snövit och de sju dvärgarna” från 1937 till ”Röjar-Ralf välter internet” och ”Frost 2”. För de vuxna tittarna återfinns titlar som ”Avatar”, ”Mrs. Doubtfire” och ”The sound of music”.

Även om Disney+ inte har samma höga produktionstakt av originalserier som Netflix och HBO, så satsas det en hel del på nytt innehåll. Första originalserien för Disney+ är äventyrsserien ”The mandalorian” som utspelar sig i samma universum som ”Star wars”, skapad av Jon Favreau, som bland annat producerat ”Avengers” och ”Lejonkungen”. Säsong 2 kommer att lanseras i oktober.

En annan storsatsning är Marvel-serien ”The falcon and the winter soldier”, en miniserie som blivit försenad på grund av pandemin. Andra originalserier är ”The right stuff” efter Tom Wolfes roman ”Det rätta virket” (1979) som skildrar rymdkapplöpningen under kalla kriget.

Här finns också ”High school musical: The musical: the series” som är en modern serieversion av den gamla långfilmen. I november släpps även den så kallade live action versionen av ”Lady och Lufsen”.

En annan titel är den Emmy-nominerade dokumentärserien ”The world, according to Jeff Goldblum”. På Disney+ kommer det också gå att strömma den hyllade Broadway-musikalen ”Hamilton”, samt artisten Beyoncés visuella album ”Black is king” som sätter strålkastarljuset mot ”the beauty of tradition and black excellence”.

De som blir nostalgiska och har för mycket tid över kan sträcktitta på samtliga drygt 600 avsnitt från 30 säsonger av ”The Simpsons”.

