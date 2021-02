Då kommer nya strömningstjänsten Paramount Plus till Sverige

Tjänsten lockar med innehåll från filmbolaget Paramount och de amerikanska tv-bolagen CBS och Showtime.

Det betyder filmserier som ”Mission impossible”, ”Indiana Jones” och ”Gudfadern”, samt serier som ”Dexter”, ”Ray Donovan” och ”The affair”. Nya tv-satsningar kommer också till tjänsten, som en kommande ”Dexter”-uppföljare, ”American rust”, en nystart av ”Frasier” samt ”The first lady” med Viola Davis som Michelle Obama.

Den nya tjänsten får också helt eget innehåll, som ”Two weeks to live” med ”Game of thrones”-stjärnan Maisie Williams i huvudrollen samt indiekomedin ”Everyone is doing great”.