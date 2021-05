Daði Freyr: Vill ge islänningarna ett riktigt Eurovisionparty

För att nå Daði Freyr Pétursson får man ringa Árný Fjóla Ásmundsdóttir. Det vill säga hans fru. Det vill säga kärleksobjektet i ”10 years” – låten som Daði & Gagnamagnið, där Árný Fjóla också ingår, tävlar med i torsdagens semifinal av Eurovision song contest.

För Eurovisionfansen är Daði Freyr förstås ingen duvunge. Redan 2017 tävlade han och Gagnamagnið med låten ”Hvað með það?” i Islands melodifestival Söngvakeppnin. Men det var med förra årets ”Think about things” som de vann tävlingen, och hela internets hjärtan, med retrodoftande disco, gröna mjukiskläder och charmigt hemmagjord koreografi. När Eurovision av pandemiska skäl tvingades ställa in tog de i stället hem segern i trösttävlingen ”Sveriges 12:a”. Men i år vill de ha revansch i Rotterdam.

”Think about things” skrev Daði Freyr när hans dotter var nyfödd: ”Baby, I can't wait to know – what do you think about things?” Årets bidrag, ”10 years”, handlar om äktenskapet med bandets rödlockiga instrumentalist: ”We’ve been together for a decade now, still every day I’m loving you more”.

När Árný Fjóla lämnat över luren till Daði Freyr frågar jag honom vad hon tycker om låten.

– Jag tror att hon tycker om den. Hon säger det i alla fall. Men det var inte så att jag en dag spelade upp en färdig kärlekslåt för henne. Jag har min studio hemma, så hon är alltid i rummet intill, och hon har varit med under hela processen, säger han med sin karaktäristiska djupa röst.

Blir hon aldrig generad av att stå bredvid dig på scen medan du sjunger om henne?

– Jag tror inte det. När vi uppträder är vi ju bara medlemmar i samma band. Och uppträdandet går ju inte ut på att jag sjunger direkt till henne.

Daði & Gagnamagnið skulle tävlat i förra årets Eurovision med bidraget ”Think about things”, men tävlingen stoppades på grund av pandemin. Foto: Shutterstock

Nej, det kan man inte säga. Uppträdandet är, om än inte helt olikt deras förra, helt klart olikt mycket annat i Eurovision. De matchande gröna mjukiskläderna har fått nya detaljer, instrumenten har försetts med sprakande tomtebloss, och nya koreograferade handviftningar har arbetats fram. Plötsligt dyker en barnkör upp. Det hela känns väldigt… isländskt.

– Jag jobbar väldigt mycket med våra framträdanden. ”10 years” skrev jag för den scen vi skulle uppträda på. I Eurovision är själva låten bara halva grejen, om ens det – showen är minst lika viktig. Och det skulle inte bli något framträdande utan mitt band, säger Daði Freyr.

För honom och bandet var det ett efterlängtat framträdande som skulle ägt rum på torsdagskvällen i Rotterdam, men på onsdagseftermiddagen kom beskedet att en av bandmedlemmarna smittats av covid-19. I stället blir det en inspelning från en av repetitionerna som kommer att visas under den andra semifinalen.

– Det här är vår tredje Eurovisionlåt. Det är inte mer än rätt att vi äntligen får tävla i Eurovision. Vårt mål nu är att komma till final, så att islänningarna äntligen får ha ett riktigt Eurovisionparty, säger han.

Sist sjöng du om din dotter, nu om din fru. Försöker du göra kärnfamiljen trendig?

– Jag skriver bara om det jag tänker på för tillfället, säger Daði Freyr och skrattar.

Så du har inte en lista på fler familjemedlemmar som förtjänar en serenad?

– Definitivt inte.

Bild 1 av 2 Daði & Gagnamagnið under en av repetitionerna i Rotterdam Foto: Patrick van Emst/AFP Bild 2 av 2 Foto: Robin Utrecht/Shutterstock Bildspel

Men faktum är att en ny familjemedlem är på gång, ifall Daði Freyr ändå skulle vara i behov av inspiration. Nyligen avslöjades det på hustruns Instagramkonto att paret ska få ett barn till. Under bandets framträdanden spelar hon på sin eldsprutande syntgitarr bredvid de andra medlemmarna i Gagnamagnið – svägerskan Sigrún Birna Pétursdóttir och vännerna Hulda Kristín Kolbrúnardóttir, Jóhann Sigurður Jóhannsson och Stefán Hannesson.

Jag frågar Daði Freyr om han efter tio års till synes framgångsrikt äktenskap har några relationsråd att dela med sig av.

– Var snäll. Det handlar mest om lagarbete. It takes two to tango, var det visst någon som sade.

