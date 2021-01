Dagbok med tvära kast och smittande gott humör

Hon promenerar från Slussen till Midsommarkransen för att hämta dotterdottern Carmen som ska sova över. Vid Wollmar Yxkullsgatan stöter hon samman med Lars Norén. Det är en tillfällighet.

Men det är ingen tillfällighet att dagen för detta möte, fredagen den 10 januari 2020, får bli den första, den som anger tonen, i konstnären och författaren Marianne Lindberg De Geers dagboksvolym ”Tvära kast”. Det är en identitetsmarkör. Texten vi läser placeras i en bestämd litterär sfär. Lindberg De Geer pekar själv ut den bara ett par sidor in i dagboken: Norén, Lundell, Knausgård.

Det är framför allt Noréns never ending dagboksprojekt som fascinerar henne, hans dagböcker ”är de absolut intressantaste i genren”, slår hon fast. Varför? För att ”han tror sig skriva om en person, sig själv”, men läsaren ”får en helt annan bild”. Dagboken som en motsvarighet till spegeln i Snövit, som i stället för att bekräfta självbilden säger sanningen.

De senaste åren har dagboken framstått som de tunga elefanthannarnas egen manege. Marianne Lindberg De Geer noterar att ”det finns väldigt få dagböcker av kvinnor nu för tiden”. Det ligger nära till hands att se hennes bok som ett försök att bryta den manliga hegemonin. Själv låter hon ändå förstå att hon i första hand drivs av personliga motiv. Dagboken är ju också ”jagets” genre, dess modus är subjektiviteten snarare än representativiteten

Lindberg De Geers ”egentliga” motiv är, framhåller hon, förhoppningen om att likt Lars Norén, lyckas öppna en bakdörr till det sanna jaget. Hon uttrycker det som att hon vill ”hoppa på” sig själv ”bakifrån” och ”avslöja” sig själv inför sig själv.

Det har länge funnits ett starkt sug i kulturen efter allt som kan marknadsföras som sant, och verkligt. Det skulle kunna vara en bärande förklaring till dagbokssviternas popularitet. Men den verkliga sanningen är ju att autofiktion också är just ”fiktion”, att en dagbok som vi alla erbjuds att läsa också i många fall var tänkt att bli just en ”bok” när den skrevs, världen sedd inte bara genom ett temperament utan också genom ett filter av litterära grepp och konventioner. Att ”jaget” i en text säger sig skriva för att nå fram till sanningen om sig själv är i sig just en sådan litterär konvention.

Skillnaden mellan en klassisk roman och de samtida dagböcker Marianne Lindberg De Geer hänvisar till, har kanske inte i första hand med med sannings- och verklighetshalten att göra. Det handlar mer om olika berättarsätt. Man skulle kunna säga att den samtida dagboken av Norén- och Lundelltyp förhåller sig till romanen på ungefär samma sätt som tv-serien av Netflix- och HBO-typ förhåller sig till spelfilmen.

Romanen och filmen bygger på en förväntan om att något ska ”hända”, en människa ska förändras, en hemlighet avslöjas, en tragedi inträffa, A ska bli B. I den samtida tv-serien, och dagboken, händer det också saker, men man kommer aldrig fram till B, den avgörande händelsen. Intrigen sköljs bort av flödet. Som dagboksläsare eller teveserietittare kan man ligga i soffan, som i en kanot, och låta sig driva med strömmen, från flodkrök till flodkrök, utan att behöva fundera över vart man egentligen är på väg. Och det kan alltid bli en säsong till.

Marianne Lindberg De Geers livsaptit låter sig inte kväsas av tillvarons små plågor och stora eländigheter. Foto: Anette Nantell

Hur är det då med Lindberg De Geers dagbok? Ser man fram mot nästa säsong, ännu en volym vardagsanteckningar från Slussen med omnejd? Utan tvekan. Titeln kan kanske syfta på tvära känslokast, och det finns en hel del sådana i texten. Men framför allt bärs texten fram av ett smittsamt gott humör, en livsaptit som inte låter sig kväsas av tillvarons små plågor och stora eländigheter.

”På kvällen nya serier på Netflix. Älskar dessa kvällar med makens goda teve-dinners, och med honom bredvid mig i fåtöljen. Kan en givande arbetsdag avslutas bättre.”

Ja, visar det sig, det kan den. Det kan bli ännu bättre. Den mysiga hemmakvällen avslutas och toppas med att makarna ”delar på en Imovane 7.5 mg”.

Här saknas varken bett eller självironi. Här saknas inte heller för dagboksgenrens obligatoriska inslag som ivrigt shoppande och ett lika ivrigt namndroppande. Mer eller mindre kända företrädare för medie- och kulturvärlden framkallar som sig bör Marianne De Geers vrede eller beundran. Södermalm blir ett Lillköping där alla invånare antingen skriver i Dagens Nyheter eller Aftonbladet eller Expressen eller riskerar att bli omskrivna i Dagens Nyheter eller Aftonbladet eller Expressen.

Men kulturlivets kombattanter och sekundanter är ända bara bifigurer. Det är kärleken som har huvudrollen. ”Tvära kast” är i grunden en kärleksroman.

Pandemin slår till. Både hon själv och maken, Carl Johan De Geer, ingår i riskgruppen. Hon är 74 år, han åtta år äldre. Viruset sätter hänglås på tillvaron. Att krama barn och barnbarn blir tabu. Men de har fortfarande varandra, sin arbetsgemenskap, sitt gemensamma fanatiska intresse för fotboll, sina tevekvällar med makens äppelpajer, sina decennier tillsammans.

En kväll när hon tar Carl Johans hand i sin framför tevenyheterna förstärker hennes tinnitus känslan av att att rusa genom rymden, på väg mot utslocknandet, ”vi vet båda att det går fort nu”, konstaterar hon, ”och just där och då finns det ingenstans jag är tryggare än i hans varma hand.”

Så gör hon sig skyldig till ett genrebrott. Hon ger oss en dagbok där ”vi” betyder mer än ”jag”. Det är mycket fint.

Dagbok Marianne Lindberg De Geer ”Tvära kast” Kaunitz-Olsson, 347 sidor Visa mer

