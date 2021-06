Dags för Britney Spears att tala i rätten

Under onsdagen inleds förhandlingarna om huruvida Jamie Spears ska fortsätta vara förmyndare över sin dotter eller inte. Det är Britney Spears själv som inte vill att fadern längre ska ha kontroll över hennes ekonomi, karriär och privatliv. I stället vill den 39-åriga artisten att hennes tillfälliga förmyndare och vårdsamordnare Jodi Montgomery ska ta över rollen permanent. Spears plan är att så småningom inte ha någon förmyndare över huvud taget.

Sångerskan väntas tala 13.30 lokal tid i rättsalen i Los Angeles, alltså natten till torsdagen svensk tid. Vad hon planerar att säga har hennes advokater inte velat avslöja, utom att det rör förmyndarskapet. Det är första gången Britney Spears talar i den utdragna tvisten, hon har tidigare låtit sina advokater föra hennes sida.

Mellan 2008 och 2019 hade fadern fullt förmyndarskap, men delar numera rollen lika med kapitalförvaltningsbolaget Bessemer Trust. Britney Spears klargjorde redan i augusti förra året att hon önskar att upphäva hans förmyndarskap.

Jamie Spears vill fortsätta vara förmyndare för dottern. Foto: REX

Stjärnans advokater menade att hon var rädd för sin pappa och att hon inte ville återuppta sin musikkarriär så länge han kontrollerade den. Det räckte dock inte för domstolen som istället förlängde förmyndarskapet till juli i år.

Britney Spears, som inte stått på scen sedan 2018, omyndigförklarades efter en tid av psykisk ohälsa och ett sammanbrott som fick stor medial uppmärksamhet. Under året har fans världen över startat rörelsen (och hashtaggen) #FreeBritney, och spekulerat i huruvida stjärnan lägger upp dolda rop på hjälp på sina sociala medier.

Flera dokumentärer har fångat fansens engagemang, bland annat omtalade ”Framing Britney Spears” som New York Times ligger bakom. Sångerskan har dock inte visat någon större förtjusning för dokumentärfilmerna och ännu mindre fansens spekulationer.

På sin Instagram publicerade hon nämligen ett längre inlägg där hon anklagade filmmakarna för dubbelmoral – ”De kritiserar media och sedan gör de samma sak.”

”Jag känner inte er alla men jag är glad över att kunna påminna er alla om att även om jag har haft några ganska tuffa perioder i mitt liv så har jag haft väldigt många fler fantastiska perioder och tyvärr, mina vänner, tror jag att världen är mer intresserad av det negativa,” skrev hon.

Fans demonstrerar utanför rättsalen i Los Angeles. Foto: Andrew Cullen / NY TIMES / TT

I mars, en månad efter premiären av ”Framing Britney Spears”, berättade hon att filmen gjort henne upprörd.

”Jag har inte sett hela dokumentären men av vad jag har sett av den, skämdes jag över hur de framställde mig. Jag grät i två veckor och… Jag gråter fortfarande ibland”, skrev hon på sin Instagram.

Under förhandlingarna om förmyndarskapet, både i år och förra året, protesterade kamplystna Britneyfans utanför domstolen i Los Angeles ofta iklädda munskydd med neonrosa plakat med slagord som ”Leave Britney alone” och ”This c-ship is toxic”. Vissa tog sig till och med in i rättsalen, som under pandemin hade begränsat antal åskådarplatser.

”Jag vet att det har funnits många kommentarer och människor som sagt olika saker om mig. Men jag ville bara att ni ska veta att jag mår bra. Jag är lyckligare än jag har varit någonsin i hela mitt liv”, sa hon till fansen i en Instagramvideo i höstas i samband med fansens protester och inte minst #FreeBritney:s framfart på sociala medier.

Läs mer:

#Freebritney – konspirationsteori eller befrielserörelse?

Saga Cavallin: Skrattet kommer alltid att ske på Britney Spears bekostnad

Politiker agerar efter dokumentär om Britney Spears