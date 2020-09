Dags för dans på nya sätt: ”Det nya läget river ner murar inom scenkonsten”

Rörlighet och rumslighet är betydelsefulla beståndsdelar för danskonsten. I allmänhet, men också i synnerhet i pandemitider. Johannes Öhman väljer ut en av alla de tomma raderna av publikfåtöljer i den stora salongen på Dansens Hus – det är inte svårt att hålla avstånd när vi slår oss ner för att prata om danshösten.

Vid stora scenen fladdrar genomskinlig byggplast i draget från fläktar, och Öhman vinkar till produktionschefen som just passerar för att kolla läget i kaoset. Det ska visa sig att det nämligen inte enbart är covid-19-pandemin som har ställt krav på rörlighet i programläggningen och uppfinningsrikedom vad gäller scenrummen.

Johannes Öhman, som senast kommer från tyska Staatsballett Berlin, tillträdde i våras som ny konstnärlig ledare på Dansens Hus. Hans förmåga att tänka nytt utmanades rejält redan från början.

– Jag startade i mars för att börja lägga program. Ett program som vi sedan dess har lagt om minst fem gånger, på grund av pandemin. Före sommaren hade jag ett koncept klart för den här hösten, det skulle vara ”scen på scen”. Vi skulle bygga plats för publiken inne i själva scenrummet, skapa ett mindre format för en mindre publik.

Men efter sommaren upptäcktes att scenen hade drabbats av en vattenläcka från en annan lokal i huset.

– Det var bara att tänka om. Igen, säger Öhman.

Nu har de flyttat om inplanerade föreställningar och skakat fram nya scenrum i huset. Göteborgsoperans Danskompani, med verk av Hofesh Shechter, Crystal Pite och Sharon Eyal, har flyttats till december. Cristina Capriolis dubbelkväll går in på en mindre scen, mästarmötet mellan Mats Ek och Alexander Ekman sparas till efter årsskiftet. Vid urpremiären i november på Virpi Pahkinens nya verk ”Black rainbow”, som sedan går på Sverigeturné under våren, ska stora scenen vara fri från vattenläckekaoset. Och man hoppas ”som alla andra” på att snart få tillstånd att släppa in en större publik.

För en internationell gästspelsscen som Dansens Hus är reserestriktioner och karantänregler en utmaning. Men Öhman ser positivt på att erbjuda ett mer nationellt program en tid. Han talar om residensverksamheten och att man har öppnat upp studior för verksamma inom fältet – allt för att ”stötta dansekologin underifrån”.

– Jag tror att det som kan bli positivt är att det här nya läget river ner en del murar inom scenkonsten. Vi måste tillsammans hjälpas åt på ett nytt sätt, genom samproduktioner till exempel. Det kanske kan bli mindre protektionistiskt.

Just samarbeten är något som Anna Efraimsson, teaterchef på dansscenen MDT på Skeppsholmen, vill framhålla inför framtiden.

– En viktig sak för mitt arbete här är att samarbeta med olika organisationer, konstnärer och kuratorer, det blir som egna världar inuti det stora programmet. I december har till exempel bildkonstkuratorerna Ulrika Flink och Rado Ištok gjort evenemanget ”Constellation no.1: Optical Alignment” med performance och samtal.

Efraimsson var även hon ny på jobbet när hon i mars fick ta beslut, i samtal med personalen och konstnärerna, om att stänga ner föreställningar, först vecka för vecka, sedan hela våren.

– Vi sa tidigt att konstnärerna inte ska bli lidande, de ska få nya speldatum. Och med hjälp av krisstöd har vi kunnat avlöna tim- och extraanställda, som tekniker, publikvärdar och affischerare, även om de inte har kunnat jobba.

Hösten på MDT är späckad, planerad sedan länge.

– Vi kör på hela programmet så som det var bestämt, men gör anpassningar efter vägen. Vi har tre världspremiärer, av koreograferna Ofelia Jarl Ortega, BamBam Frost, och norska Ida Wigdel. De flesta inresande internationella konstnärer som är planerade ser ut att komma. Men olika karantänregler i olika länder blir en viktig parameter: har man råd som konstnär, både i pengar och tid, att ha en karantänperiod när man kommer hem?

Efraimsson beskriver det som att allt är som vanligt, samtidigt som ingenting är som vanligt. Hon är hela tiden på helspänn: kommer det nya regler, kommer någon att bli sjuk? Och hur går det med publiken?

– Vi pratar mycket nu om hur vi ska göra publikarbete och nå nya publiker nu när vi har färre publikplatser. Och en stor skillnad är att vi inte har någon servering. Ett teaterbesök är så mycket mer än själva föreställningen, en stor del försvinner när man inte kan hänga före och efter i en foajé. Vart tar den sociala samvaron vägen? Vi ska försöka göra det mysigt utomhus med filtar, men hur gör vi när det blir kallare?

Samtidigt har hon märkt att när det är färre i publiken men jämförelsevis fler i personalen så blir det på ett sätt mer samtal.

– Visserligen på distans, det blir ju inget mingel. Men ändå paradoxalt nog fler tillfällen för oss att prata med publiken.

Hösten på ... Dansens Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm www.dansenshus.se ”A lot of moving parts VII (Sleeping giant dreams)”, Eleanor Bauer, 1–3 oktober. ”Promise land”, Örjan Andersson & Helene Billgren, 1–10 oktober. ”Give it some time”, Gunilla Heilborn & Pieter Ampe, 28–31 oktober. ”Ett hårlöst solo”, ”Omkretz22”, CCAP Cristina Caprioli, 6–7 november. ”Black rainbow”, Virpi Pahkinen, 18–21 november. ”Skiftet” Johanna Fröjd, 3–4 december. ”Room 02:53”, The Lobby, 3–4 december. Göteborgsoperans Danskompani, Crystal Pite & Sharon Eyal, 2–5 december, Hofesh Shechter, 9–11 december ”Soon Swoon”, Claire Parsons Co, 9–10 december. MDT, Slupskjulsvägen 30, Stockholm www.mdtsthlm.se ”MILF”, Nadja Hjorton, 14–15 oktober. ”Hegemony”, Ofelia Jarl Ortega, 21–22 oktober. ”YES”, BamBam Frost, 4–7 november. ”Dandizettes”, Ida Wigdel, 18–19 november. ”Constellation no.1: Optical Alignment”, Paul Maheke, Nkisi, Ariel Efraim Ashbel, Natália Rebelo, 8–9 december Weld, Norrtullsgatan 7, Stockholm www.weld.se ”I parken”, Weld c/o Tantolunden, Siriol Joyner, Sjunger & Tiger, Ulrika Berg, Louise Dahl, Hana Lee Erdman, Marcus Doverud, Anna Lindal, 26 september. ”Warriors: Chiron in Aries, Recital #1”, Frédéric Gies, 2–4 oktober. ”Weld side story”, Weld Company, 12 oktober–6 december. ”Dissolution”, Joel Nordström, Eric Sjögren, Anton Andersson, 9–10 oktober. ”Mellan isolering, desperation och den befriande sexualiteten”, Efva Lilja, Anna Mesquita, 24–25 oktober. Visa mer

Anna Koch är till skillnad från de andra två inte ny på sin plats, tvärtom. Sedan 2006 har hon varit konstnärlig ledare på Weld, den processinriktade dans- och konstscenen vid Odenplan.

– Men jag tycker att allt är nytt hela tiden. Jag har erfarenheten men det är hela tiden en resa vidare. Konsten stannar ju inte! Även om det blev en sorts paus i våras så satte det bara i gång nya processer.

De har gjort minimala ändringar i sin höstplanering.

– Weld är konstnärsdrivet, vi tänker genom konsten och jobbar inte med programläggning på riktigt samma sätt som andra scener.

Närmast väntar ”I parken”, koreografi och konst som framförs i Tantolunden nu i helgen. I början på oktober blir det ett gruppstycke av Frédéric Gies, och i slutet av oktober återuppsätter Efva Lilja ett verk från 1986 med en installation av bilder som hon har målat under coronavåren. Annars är hösten på Weld främst vikt åt det egna danskompaniet Weld Company.

– Kompaniets tema för hösten kallar vi ”Weld side story”, där vi går in i genrer som vi aldrig har dansat förut, som jazz. Vi har fått ställa in en del planerade föreställningar utomlands. Resandet är något som man har diskuterat länge i dansvärlden, med tanke på klimatet. Nu får vi fortsätta prata om hur vi kan förändra vårt sätt att arbeta.