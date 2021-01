Dags för Guldbaggegalan – nu ska årets bästa filmer koras

Guldbaggegalan 2021

Guldbaggegalan direktsänds från Annexet i Stockholm, måndag 25 januari.

Kl 18.45 – 19.30 i SVT Play (Akt I)

Kl 20.00 – 22.00 i SVT1 (Akt II)

Kl 22.00 Kulturnyheterna – intervjuer och eftersnack

Topplistan för antal nomineringar:

”Charter” 7

”Spring Uje spring” 6

”Se upp för Jönssonligan” 6

”Nelly Rapp – Monsteragent” 6

”Orca” 5

”Psykos i Stockholm” 5

”Andra sidan” 4

”Greta” 3

Här är alla nomineringar:

Bästa film:

”Charter” i regi av Amanda Kernell

”Greta”, Nathan Grossman

”Orca”, Josephine Bornebusch

”Scheme Birds”, Ellen Fiske och Ellinor Hallin

”Spring Uje spring”, Henrik Schyffert

Bästa regi

Maria Bäck för ”Psykos i Stockholm”

Nathan Grossman för ”Greta”

Amanda Kernell för ”Charter”

Henrik Schyffert för ”Spring Uje spring”

Bästa kvinnliga huvudroll

Ane Dahl Torp för ”Charter”

Irma von Platen för ”Inland”

Josefin Neldén för ”Psykos i Stockholm”

Josefine Stofkoper för ”Psykos i Stockholm”

Bästa manliga huvudroll:

Uje Brandelius för ”Spring Uje spring”

Adel Darwish för ”Ghabe”

Rolf Lassgård för ”Min pappa Marianne”

Johan Rheborg för ”Orca”

Bästa kvinnliga biroll

Lena Endre för ”Min pappa Marianne”

Marie Göranzon för ”Se upp för Jönssonligan”

Eva Melander för ”Inland”

Marianne Mörck för ”Nelly Rapp – Monsteragent”

Bästa manliga biroll

Ahmad Fadel för ”Ghabe”

Sverrir Gudnason för ”Charter”

Erik Johansson för ”Orca”

Ville Virtanen för ”Den längsta dagen”

Bästa manus

Josephine Bornebusch och Gunnar A.K. Järvstad

för ”Orca”

Uje Brandelius för ”Spring Uje spring”

Maria Bäck för ”Psykos i Stockholm”

Amanda Kernell för ”Charter”

Bästa klippning

Fredrik Morheden för ”Breaking Surface”

Adi Omanovic för ”Spring Uje spring”

Sarah Patient Nicastro för ”Orca”

Bästa foto

Mathias Døcker och Jonathan Elsborg

för ”Samtidigt på jorden”

Sophia Olsson för ”Charter”

Frida Wendel för ”Spring Uje spring”

Bästa ljud/ljuddesign

Jens Johansson för The Average Color of the Universe”

Fredrik Jonsäter för ”Se upp för Jönssonligan”

Fredrik Lantz för ”Andra sidan”

Bästa originalmusik

Lars Greve

för musiken i Psykos i Stockholm

Uno Helmersson

för musiken i Nelly Rapp – Monsteragent

Ola Kvernberg

för musiken i Only the Devil Lives Without Hope

Bästa visuella effekter

Chimney VFX för ”Se upp för Jönssonligan”

Oskar Mellander, Petter Bergmar, Håkan Ossiann, Anders Nyman och Per Nyman för ”Andra sidan”

Jelmen Palsterman och Tony Kock

för ”Breaking Surface”

Bästa kostym

Kicki Ilander för ”Nelly Rapp – Monsteragent”

Daniela Krestelica för ”Andra sidan”

Cilla Rörby för ”Se upp för Jönssonligan”

Bästa scenografi

Sabine Hviid för ”Charter”

Linda Janson för ”Se upp för Jönssonligan”

Christian Olander för ”Nelly Rapp – Monsteragent”

Bästa mask/smink

Hanna Holm Löfgren, Eva von Bahr och Love Larson

för ”Nelly Rapp – Monsteragent”

Sara Klänge för ”Se upp för Jönssonligan”

Daniela Krestelica för ”Andra sidan”

Bästa kortfilm

”Du gamla, du fria”, regi Dawid Ullgren

”Index”, Nicolas Kolovos

”A legacy of horses”, Annika Karlsson och Jessica Karlsson

Bästa dokumentärfilm

”Greta”, Nathan Grossman

”Idomeni”, David Aronowitsch

”Scheme Birds”, Ellen Fiske och Ellinor Hallin

Bästa utländska film

”Babyteeth”, Shannon Murphy

”Till min dotter”, Waad Al-Kateab och Edward Watts

”Mank”, David Fincher