Dahlia Lithwick om aborträtten i USA: ”Kan lagen ta oss ut ur sörjan som den satte oss i?”

Det dröjde bara tio dagar innan Sally Yates fick sparken som tillförordnad justitieminister den 30 januari 2017. Hon hade klargjort att hon såg Donald Trumps inreseförbud för muslimer som olagligt, och att justitiedepartementet inte hade för avsikt att försvara det.

Avskedet fick enorm uppmärksamhet, det var under en tid då den dåvarande presidentens personalpolitik fortfarande försatte folk i chock.

Sally Yates är bara en av många kvinnliga jurister som på olika sätt stod upp mot Trumpadministrationens politik och ofta radikala förändringar.

Dahlia Lithwick fångades av dessa kvinnor. Hon är jurist och journalist, och har bevakat USA:s domstolar för den progressiva tidskriften Slate i över tjugo år. Hon är en flitig kommentator av lag och rätt och har genom podcasten Amicus en lyssnarskara som troget följer nördiga resonemang om obskyra paragrafer och aktuella domslut.

Det är lätt att förstå: Dahlia Lithwicks ton är pedagogisk och lättsam, hon förenklar och förklarar som bara den som behärskar sitt ämne klarar av.

I den nyutkomna, hyllade boken ”Lady Justice. Women, the law and the battle to save America ” ägnar hon kapitlen åt enskilda jurister och vad som driver dem. I den ännu inte sinande bokfloden om Trump och hans administration är detta Lithwicks bidrag.

– När Trump valdes slogs jag av hur många kvinnliga jurister som stod längst fram i de stora rättsfall som snabbt dök upp. Något hade förändrats, tänkte jag då – vi har äntligen kommit någon vart. Kvinnor har riktig makt inom rättsväsendet, och gör en hel massa saker av den, säger Dahlia Lithwick.

Att gå närmare in på några av de kvinnorna blev ett sätt att skriva om något hon hade haft i bakhuvudet.

– Lagen har i tusentals år varit ett instrument för att förtrycka kvinnor. På samma gång har lagen också varit vårt verktyg för frihet, jämlikhet och värdighet. Det är ett fantastiskt problem, är det inte? Samma sak gäller alla med brun hud i det här landet: det som gör dig icke-fri kan också göra dig fri.

Hon talar snabbt och nästan bubblande.

Länge hade hon velat skriva om lagen och kvinnorna genom att studera de två första kvinnorna i USA:s högsta domstol: Sandra Day O’Connor, som nominerades 1981 av Ronald Reagan; och Ruth Bader Ginsburg, som föreslogs av Bill Clinton och tillträdde 1993.

– De hade mycket olika sätt att ta sig an rättsfall. Jag har studerat det noga, och under lång tid intresserat mig för när de var överens och när de inte var det – och undrat om kvinnor har ett annat sätt att se på lagen. Men jag ville inte bara skriva om Högsta domstolen.

Dahlia Lithwick tror att kvinnor har ett slags vaksamhet, ett muskelminne av att lagen också kan vändas emot dem.

När hon under Trumpadministrationen såg juristernas motstånd mot dess politik gav det en annan ingång, också i floden av böcker om honom:

– Det finns en debatt och diskussion om kvinnor i politiken, om kvinnor som protesterar – i Women’s march, eller i Iran – men juridiken var inte var utforskad på samma sätt. Och det råkar ju vara mitt område.

Sally Yates är en av kvinnorna i ”Lady Justice”. Där porträtteras också advokaten Becca Heller, som organiserade jurister i stor skala på flygplatser i hela USA i samband med Trumps inreseförbud för muslimer; Robbie Kaplan, som stämde (och vann mot) 24 ledare och organisationer inom vit makt-rörelsen i efterspelet av demonstrationen i Charlottesville 2017; och Nina Perales – en advokat i Texas som drivit fall om gerrymandering och förändrade vallagar som slagit hårt inte minst mot delstatens latinos.

Ett par kapitel handlar om kvinnors situation inom rättsväsendet, och vad beroendet av manliga chefer innebär. I samband med metoo berättade Lithwick själv hur hon tigande lät sexuella inviter av en domare passera: alla yngre jurister behöver goda vitsord. Alex Kozinski var välkänd för sin attityd mot kvinnor, och tvingades avgå först 2017 sedan flera kvinnor trätt fram. (Som advokat tog han i somras sitt första uppdrag sedan dess – för Donald Trump.)

Utrymme ges också Anita Hill och Christine Blasie Ford, som båda vittnade i direktsändning om sexuell kränkning av män som nominerats till Högsta domstolen. Båda herrarna, domarna Clarence Thomas och Brett Kavanaugh, valdes in.

Trots det:

– Många av de kvinnor jag intervjuade sa: ”Titta, vi är på god väg.” Becca Heller sa (och parafraserade människorättsaktivisten Audre Lourde, reds anm): ”Lagen suger, men jag tänker använda härskarens metod för att nedmontera härskarens hus.”

De andra säger något liknande, fortsätter Dahlia Litwick:

– Anita Hill utbrast: ”Utan lag blir allt kaos – och kaos är dåligt.” Och så Sally Yates, som har en genuin tro på att lagen är vägen till värdighet och frihet.

Dahlia Lithwick arbetade med en hypotes om att kvinnor kommit långt, att de lyckats vrida lagen ur händerna på förtryckaren och använda den till ökad jämställdhet.

Men så hände något.

– Jag skrev inte den här boken i tron om att ”Dobbs” skulle komma och förstöra alltihop.

I juni kom Högsta domstolens avgörande i fallet Dobbs mot Jackson Women’s Health Organization, som slog undan den nationella rätten till abort. Därmed blev aborträtten en fråga för delstaterna, där man genast fattade galoppen. På kort tid har möjligheten till abort kraftigt begränsats för miljontals människor.

– Det förändrade förstås allt, säger Dahlia Lithwick och menar inte enbart för kvinnor i USA:

– Stora delar av ”Lady Justice” fick skrivas om i sista stund. Den var helt annorlunda före ”Dobbs”. Genom boken löper nu frågan om ifall lagen – som tog oss in i denna sörja och ut ur den, och sedan kastade oss tillbaka in i sörjan – kommer att kunna ta oss ut, igen? Jag vet inte. Jag ville väcka frågan, se vad folk svarar.

Dahlia Lithwick Prisbelönt journalist och jurist. Född 1968 i Ottawa, Kanada. Utbildad på Yale university, juristutbildning från Stanford university. Har flera års egen juristerfarenhet, bland annat som notarie i en appellationsdomstol, för Ninth Circuit. Blev därefter skilsmässoadvokat på en advokatbyrå i Reno, Nevada, ett jobb hon sagt sig tycka så illa om att hon sade upp sig 1999 för att börja skriva. Bevakade antitrusträttegången mot Microsoft i Washington, för tidskriften Slate, och skriver sedan dess om juridik och politik där. Programledare för podcasten Amicus.

Skrivit och kommenterat juridik och politik för en rad större amerikanska medier. Aktuell med boken ”Lady Justice. Women, the law and the battle to save America” (Penguin Press). Visa mer

