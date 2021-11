Damon Albarn hittar hem i det karga och sparsmakade

Pop Damon Albarn ”The nearer the fountain, more pure the stream flows” (Transgressive/PIAS) Visa mer

När Damon Albarn var barn hade han en återkommande dröm om en strand som var svart. På nittiotalet, under turnerandet med Blur, hittade han den till slut också i verkligheten. På Island. Ända sedan dess har Albarn tillbringat så mycket tid han kan i ”landet av eld och is”, där han har ett hus och där Blur spelade in delar av sitt självbetitlade album.

Tidigare i år blev han till slut isländsk medborgare. Med tanke på hur hans andra soloalbum låter känns det väldigt logiskt. För på ”The nearer the fountain, more pure the stream flows” sjunger han intima, ofta oerhört vackra, små sånger om och till öns natur, till det isländska landskapets karghet, och låter den spegla texternas tematik kring isolering och sorg.

Efter att, som Blursångare, ha varit en centralfigur inom britpoppen har han ägnat åren utanför gruppen åt att fjärma sig från, ibland närmast bekämpa, den populärkulturella rörelsens konservatism och patriotism. Albarns många projekt under nollnoll- och tiotalen har präglats av en nyfiken globalism, vilja att samarbeta och steg i oväntade riktningar: malisk popmusik, trap, grime och kinesisk opera.

På ”The nearer the fountain, more pure the stream flows” är det bara han själv kvar på en ö långt uppe i Nordatlanten. I de sparsmakade, lågmälda låtarna sjunger Damon Albarn, 53 år, som att han är den sista människan i en dystopisk värld. Det är bara han, en skivsamling med Brian Eno och John Coltrane och vågskvalpet, som fyller ut tomrummen mellan flera av låtarna, kvar. Allt det andra bruset är för långt borta för att höras.

Bästa spår: ”Darkness to light”

Läs mer om musik och andra texter av Mattias Dahlström