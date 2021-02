Dan Jönsson: Den extrema koncentrationen på Stockholm beror i bästa fall på inkompetens

Snart brakar den loss: den stora konstköpfesten.

I januari meddelade regeringen att de båda konstmyndigheterna Moderna museet och Statens konstråd får 50 friska miljoner att dela på för inköp av svensk, samtida konst. Pengarna är en del av den statliga pandemisatsningen och ges under 2021 som ett tillfälligt stöd till den konstnärliga infrastrukturen i hela Sverige.

Hela Sverige?

Jag tror det när jag ser det.

Bland konstnärer och gallerister utanför tullarna är det en etablerad konspirationsteori att särskilt Moderna museets inköpsnämnd främst är till för att fylla de stora Stockholmsgalleriernas bankböcker. Stämningen pendlar mellan ilska och vanmakt, en gallerist jag pratar med drar sig till minnes att museet ”någon gång på nittiotalet” kom förbi och handlade ett verk, och siffror cirkulerar som gör gällande att bortåt nittio procent av museets shoppingkassa spenderas i huvudstaden.

Det stämmer nu inte, visar det sig när jag kontrollerar mot inköpsnämndens protokoll. I alla fall inte om man även räknar de utländska förvärven, som trots allt slukar lejonparten av museets inköpsbudget.

Håller vi oss inom Sverige däremot är siffran snarast i underkant. Faktum är att under de tre senaste åren hittar jag ett – säger ett – verk av en samtida konstnär som köpts på ett galleri utanför Stockholm. Pris 30 000 kronor. Av en samlad inhemsk budget på 7,4 miljoner utgör det mindre än en promille. Är vi lite generösa (och det kan vi väl vara) och räknar in två äldre verk samt några förvärv direkt från konstnär rundar landsortsinköpen möjligen femprocentsstrecket. Medan enbart gallerierna på Norr- och Östermalm inkasserat 5,3 miljoner under samma period. Räknat i procent: 71.

Mellanskillnaden utgörs av auktionshus och privatpersoner. I Stockholm.

Det är inte statistik, det är apartheid.

Det är siffror jag knappt förstår hur jag ska kommentera. Det är inte statistik, det är apartheid. Men, med viss reservation för det tvetydiga i matematiken (museets förvärv består till exempel delvis av donationer, som jag inte räknar in här) – det är siffror som kräver en förklaring. Korruption? Nonchalans? Bymentalitet? Ren slentrian?

Jag har en annan teori: inkompetens. Museets intendenter har ingen koll. Reser de utanför Stockholm är det till Berlin eller New York. Inte till Kalmar eller Borlänge. Belysande är att jämföra med Statens konstråd, som alltså får den andra halvan av de 50 miljonerna, och som med sitt nätverk av regionala konsulter har en helt annan utblick. De senaste tre åren har konstrådet lagt ut knappt 20 miljoner på inköp, varav en tredjedel utanför Stockholm.

Det är fortfarande inte mycket. Men det är lite.

Visst skulle man kunna hävda att dessa siffror bara speglar en verklig obalans. Att konsten i Stockholm faktiskt är tiodubbelt så bra, eller huvudstadens galleriscen precis 174 gånger större än i hela resten av landet.

När jag pratar med Modernas överintendent Gitte Ørskou tycks hon heller inte riktigt vilja se problemet. Det är konstnärskapen, säger hon, som är det viktiga för samlingen. Inte var konstnären är bosatt eller har sitt galleri.

Då kan det förstås råka bli så här. Å andra sidan vill museet inför årets köprusch sätta i gång en process där konstnärer, gallerister och även allmänhet tillsammans med konstrådets konsulter kan komma med förslag på inköp.

Vilket tyder på viss självinsikt, trots allt.

Jag skulle vilja påstå att det närmaste året och de 25 miljonerna blir avgörande för Modernas trovärdighet vad gäller hur det fullgör sitt nationella uppdrag. Att vara ett museum för hela Sverige.

För det är det inte i dag.