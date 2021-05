Dan Jönsson: Det kan finnas en utväg ur konstmarknadens strypgrepp

Om konstobjektet är den globala finanskapitalismens arketypiska fetisch, en vara helt bortkopplad från den reala ekonomin, så är den papperslösa flyktingen dess fördömda motpol. En kropp utan marknadsvärde, fången i ekonomins och politikens realiteter. Så långt från konstsalongens rena vita väggar man kan komma.

Eller kanske inte? I tunisiska Kaouther Ben Hanias nya film ”The man who sold his skin” (recension i DN 23/4) har den uppburne konstnären Jeffrey Godefroy identifierat ett kryphål i den globala ekonomiska ordningen – nämligen att allting kan, och förr eller senare också måste, bli till konst. Samtidens omättliga, kannibalistiska konstbegrepp fungerar precis som kapitalet självt: det känner inga gränser.

Och samtidigt, utan dessa gränser skulle det tappa aptiten.

Stillbild ur ”The man who sold his skin” Foto: Folkets Bio

I Ben Hanias film träffar Godefroy av en slump den syriske flyktingen Sam och erbjuder honom en djävulspakt med den globala konstvärlden. Mot att Sam låter honom tatuera in ett Schengenvisum på sin rygg öppnas porten till det europeiska paradiset och han kan röra sig fritt över gränserna. På vissa villkor förstås – i dealen ingår att han ställer sin kropp till förfogande helt enligt Godefroys och konstbranschens önskemål. När en schweizisk samlare ropar in honom för fem miljoner euro på auktion får han nog.

Filmens satir över konstvärldens penningfixerade nihilism och ytlighet liknar mycket den i Ruben Östlunds ”The square” men är i mitt tycke vassare och mer mångbottnad.

Som uttalad förebild står den belgiske konstnären Wim Delvoye och hans verk ”Tim”, intatuerat för drygt tio år sedan på ryggen av en man som sedan dess ingår i samtidskonstens rekvisita av utställnings- och spekulationsföremål. Delvoyes verk saknar filmens politiska udd men har sina existentiella och konstfilosofiska poänger, som berör just föreställningen om konstens gränser. Vad händer med vår mänsklighet i dagens stressade bildekonomi? Hur skiljer vi etik från estetik? Är varje människa ett konstverk?

I sin film korsar Ben Hania filosofin med geopolitikens råa realiteter. Samtidskonsten har för övrigt gott om föregångare i samma cyniska genre – någon minns kanske danske Christian Hornsleth, som skänkte en get åt samtliga familjer i en ugandisk by mot att de alla bytte till hans efternamn. Eller spanjoren Santiago Sierra, som i ett plågsamt verk lät tatuera in en lång linje över ryggen på fyra prostituerade kvinnor mot en ersättning motsvarande en dos heroin.

I jämförelse ter sig den fiktive Godefroy och hans provokation närmast humanistisk. Som han säger någonstans: det enda som är värre än att vara en del av systemet är att inte vara det.

Jag är väl hopplöst romantisk, men var det inte just den tankefiguren man hoppades att konsten skulle kunna bryta? Jodå: i filmen besynnerliga slut, en hysterisk mix av thrillerns oväntade vändningar och folksagans mirakel, antyds att det ändå finns en utväg ur såväl politikens som konstmarknadens strypgrepp. I IS-huvudstaden Raqqa, av alla ställen. Jag vet inte om det är meningen att vi ska tro på den.

