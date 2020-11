Dan Jönsson: Konstnären Laris Strunke var en magnifik målare

Det är få utställningar man faktiskt minns efter tjugo år men Laris Strunkes magnifika installation på Röda Sten i Göteborg hösten 2000 är för min del en av dem. De väldiga målningarna, upp till åtta meter höga, reste sig mot de nakna tegelväggarna och det slitna industrigolvet i det gamla pannhuset på ett sätt som kändes brutalt men samtidigt känsligt och poetiskt, svindlande och ändå inte övermäktigt. Efter ett nittiotal när måleriet marginaliserats, rentav dödförklarats, var det en befriande styrkedemonstration. Som att se det återfödas i en big bang.

Laris Strunke på Gotland i somras, porträtterad av livskamraten Eva Lange Foto: Eva Lange

Inte för att Strunke själv någonsin tvivlade, tror jag. I hans bilder fanns en övertygelse om det unika i måleriets egen verklighet, som jag tror delas av många men sällan uttrycks med sådan lidelse. Man kan kalla den romantisk, denna obrutna fascination inför konsten att med färg och linjer öppna rumsligheter i en sluten yta, skapa visuella illusioner som det mullrar och sjunger om. Förvandlingen. Magin.

Men Laris Strunke var mer än så. Han föddes 1931 i Riga, kom till Sverige under kriget och debuterade i trettioårsåldern som en skicklig, om än traditionell landskapsmålare. Under sin utbildning vid Konsthögskolan i Stockholm arbetade han tidvis som teaterdekoratör, något som möjligen kan förklara de monumentala format han började använda runt millennieskiftet. Just dragningen åt det scenografiska, känslan för hur målningen på en gång både skapar sin egen rumslighet och själv blir en aktör i det befintliga rummet, var ett viktigt element i den utveckling som ägde rum från åttiotalet och framåt. Dukarna växte, de figurativa landskapen renodlades alltmer mot ett stramt men lyriskt färgfältsmåleri där linjerna tycktes vibrera och krackelera.

När den rörelsen alltså kulminerade med de enorma dukarna på Röda Sten och åren strax därefter var det knappast fråga om något effektsökeri. Det handlade om en undersökning av illusionens bärighet, av vad som sker när motivet skalas upp till något övermänskligt och nästan omsluter betraktaren. Går det att förmedla konstnärens egen bävan inför skapandeprocessen? Går det att visa hur färgen lever?

Det gick, vill jag säga. Laris Strunke var flödande produktiv, ständigt aktiv med utställningar både i Sverige och Lettland, ensam eller i par med livskamraten Eva Lange. Hans sista stora utställning, på Konstakademien i Stockholm för tre år sedan, visade honom på väg i ännu en ny riktning, mot ett kalligrafiskt inspirerat tuschmåleri med bilder som kunde vara tio meter långa.

Laris Strunke var en målare med ovanlig bandbredd, som elegant hanterade allt från koncentrerade stämningar till fysiskt actionmåleri. Men kärnan i hans bilder förblir den meditativa kraft de utstrålar. Jag läser nu att hans favoritfärg ska ha varit ”caput mortuum”, ett brunlila rostpigment vars latinska namn ordagrant betyder ”dödskalle”. För alkemisterna betecknade det resterna efter de magiska reningsprocesserna, den värdelösa slaggen, och något säger det väl om Strunkes måleri att det var dit det helst vände sig för att finna mening. Mysteriet finns inte i evigheten, utan i förgängelsen.