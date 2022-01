Daniel Birnbaum: På spaning efter en ny, klimatsmart konstvärld

Det fanns en tid då konstnärer och visionära arkitekter drömde om helt nya slags institutioner. Ett av de mer fantasifulla utkasten gjordes vid 1960-talets början av den brittiska teaterregissören Joan Littlewood, känd för sina experimentella produktioner i London. Tillsammans med arkitekten Cedric Price utvecklade hon Fun Palace, ett mirakulöst allkulturhus tänkt att väcka besökarna från konsumtionssamhällets slummer. Ett hus där man kunde måla, luta sig tillbaka och titta på himlen eller, tidstypiskt nog, starta en revolution. Deras interaktiva maskineri skulle med hjälp av ny teknologi erbjuda allt från undervattensresor till rymdfärder. Skapelsen förblev dock en utopisk skiss.

Men spår av Littlewoods och Prices vision kan ses i såväl Centre Pompidou i Paris som i Kulturhuset i Stockholm, där det heller inte bara ska konsumeras utan även skapas. Och där konstarterna lever sida vid sida.

Som inspiration lever Fun Palace vidare än i dag. Det blir tydligt när jag får tillfälle att ställa frågor till Elizabeth Diller under en online-konferens om nya mediers roll i framtidens institutioner. Få arkitekter har på senare år varit mer närvarande i konstlivet än Diller, som med sitt kontor (Diller Scofidio + Renfro) byggt några av USA:s mest spektakulära museer. Allt ifrån The Broad i Los Angeles och MoMA:s utbyggnad i New York, till det ekologiska promenadstråket The High Line på Manhattan och det närliggande interdisciplinära konstcentret The Shed (skjulet), invigt 2019.

Det flexibla konstcentrat The Shed på Manhattan Foto: Jean Coleman

The Shed, förklarar Diller, är ett försök att realisera centrala aspekter av Fun Palace. Huset är en rörlig maskin som kan inta olika lägen beroende på vad som för tillfället erbjuds publiken: teater, dans, film, installationer, performance, konserter. Delar av huset står på hjul och kan rullas ut som ett stort dragspel.

Men The Shed, som verkligen inte är något litet skjul utan ett monstruöst stort komplex, har inte bara skapat entusiasm i konstlivet. Är ytterligare en jättebyggnad som gentrifierar en stadsdel verkligen vad vi behöver i dag? Vore inte mer anspråkslösa mötesplatser mer relevanta?

Möjligtvis har Diller tagit åt sig av kritiken. Hon har en ny vision, som låter mer klimatmedveten:

– Det vore underbart med ett nätverk av 'skjul' utspridda över jordklotet. De kunde skapa program tillsammans. Ett mer globalt initiativ skulle möjliggöra nya förbindelser och befria institutionen från sin låsning vid en plats och tidszon.

Inte ett stort Fun Palace alltså utan många små. En mångfald av roliga ”palats” som samverkar och möjliggör internationella utbyten utan att publiken måste resa?

– Precis, det vore en möjlighet, svarar Elizabeth Diller, låt oss jobba på finansieringen!

Är hennes vision ett relevant svar på klimatkrisen? Kompositören John Cage påstod att konsten kan fungera som ett alarmsystem, som tidigt skickar ut signaler om vart mänskligheten är på väg. Om så fortfarande är fallet kan det vara intressant att undersöka hur konstlivet reagerar på de hot som nu kräver radikala förändringar av vårt sätt att bebo vår planet.

Cedric Price, "Fun Palace for Joan Littlewood project, Stratford East, London, England (Perspective) 1959–1961". Foto: MoMA, New York/Scala, Florence

Själv har jag ofta tänkt att konstvärlden är ett mikrokosmos som i förtätad form speglar såväl de mest hoppingivande impulserna som de mest nedslående aspekterna av vår kultur. Visionära former av idealism och utopism lever sida vid sida med patologisk girighet och fetischism.

Att pandemin är en generalrepetition för långt större utmaningar har många betonat. Bruno Latour, ekolog och vetenskapsteoretiker, var snabb med att formulera det så. Ledande politiker som Merkel och Macron upprepade tankefiguren: vi bör se pandemin som en möjlighet att ställa om våra samhällen inför den annalkande katastrofen.

Det kommersiella konstlivets internationella mässor, som förutsätter att såväl konstverk som publik flygs mellan kontinenter, ter sig i dag som en parodi. Och än mer absurt att flyga till en annan världsdel för en konstbiennal med teman som global uppvärmning, för att sedan flyga hem. Det är lika bra att erkänna: jag har själv gjort mig skyldig till sånt.

Populära museer som Tate i London har tillkännagivit katastrofläge. De tänker ställa om verksamheten. Officiellt kungjordes detta vid öppnande av Olafur Eliassons stora retrospektiv för drygt två år sedan. Många andra museer har liknande ambitioner.

Vad kan de stora institutionerna egentligen göra förutom att dra ner på allt det som lockat den breda publiken, däribland utställningar som kräver internationella transporter. Satsa på mindre format? Arbeta mer lokalt? Ja, det är en möjlig väg.

Samtidigt möjliggör dagens visuella teknologier nya slags upplevelser. Den digitala spelvärlden når hundratals miljoner användare, sammanvävda i nätverk som knyter ihop det lokala och det globala. Teknologijättarna tävlar om att investera i de mångdimensionella virtuella världar som påminner om vad författaren till science fictionromanen ”Snow Crash” för trettio år sedan gav namnet ”the metaverse”.

Konstmarknaden har också upptäckt de virtuella objekten som något som kan köpas och säljas. En så kallad NFT (non-fungible token) definierar ägandet av ett objekt i den digitala sfären men konsumerar mycket el. Energisnåla versioner av denna teknologi sägs vara på väg.

Och en vanlig mobiltelefon, på en gång lokal och global, har funktioner som för några decennier sedan hade tett sig magiska.

Jag läser om nya megamuseer som byggs i Asien, Mellanöstern och USA. Men efter massturismen och blockbustereran behöver väl konstlivet helt andra slags institutioner? Kanske är det dags att återvända till Littlewoods och Prices visioner. Platser för lek och fantasi, lokala utan att vara inskränkt provinsiella. Öppna för skapande människor över hela planeten på alla de vis framtidens medier kommer att möjliggöra.

