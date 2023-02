Daniel Birnbaum tar den svenska mystiken till Bryssel

Lagom till Sveriges ordförandeskap i EU ville kulturhuset Bozar, Bryssels ungefärliga motsvarighet till Centre Pompidou i Paris, passa på att göra en konstutställning med fokus på det svenska. Man föreställde sig en stor soloshow med Hilma af Klint. Få andra svenskar är nämligen lika omhuldade just nu, aktuell i allt från kataloger, biografier, filmer och publikrekord till vr-upplevelser och yogakollektioner.

Men när den konstnärliga ledningen för Bozar kontaktade Daniel Birnbaum – tidigare chef för Moderna museet och numera konstvärldens Hilma af Klint-kran, högst delaktig i spridningen av hennes namn internationellt – blev svaret nej.

Majoriteten av den abstrakta pionjärens viktigaste verk var nämligen redan uppbokade till en annan utställning, på Tate i London, där hon i vår visas ihop med konstgiganten Mondrian. Därefter rullar världsturnén vidare: Guggenheim i Bilbao, Tyskland, Asien.

– Senaste årens hysteri har varit smått överväldigande. Som svensk och kulturintresserad är det lätt att känna en viss … mättnad inför Hilma af Klint, säger Daniel Birnbaum över telefon från London, där han numera bor.

– Internationellt, däremot, har det här bara börjat …

I stället svarade han med en annan idé till Bozar.

Bakom Daniel Birnbaum hänger två målningar av August Strindberg. Foto: Moa Karlberg

– Jag har länge velat göra en utställning som sätter Hilma af Klint i ett sammanhang och förklarar alla de här experimentella miljöerna hon rörde sig i. Hon var ju knappast den enda som reagerade på tidsandan. Det fanns en stark dragning till mystiken och dess traditioner: teosofin, spiritismen, alkemin.

Bozar nappade på idén och i veckan invigs utställningen ”Swedish ecstasy” på det belgiska kulturhuset. I utställningen möter Hilma af Klint konstnärer från hennes samtid: Carl Fredrik Hill, Ernst Josephson och den experimenterande alkemisten August Strindberg, som ju inte bara skrev utan också målade.

– August Strindberg var en totalkonstnär. I perioder var han också helt övertygad om att han skulle komma att bidra till vetenskapen genom att lyckas framställa guld.

Äldst i sammanhanget är Emanuel Swedenborg, den produktiva vetenskapsmannen som sent i livet fick ett andligt uppvaknande och började tala med andar och änglar. I utställningen hänger hans vision om en flygmaskin, från tidigt 1700-tal.

Faktum är att hela utställningen lyfter fram ett Swedenborgskt arv, som når sin kulmen runt förra sekelskiftet, förklarar Birnbaum.

Bild 1 av 3 Carl Fredrik Hill, ”Det blommande fruktträdet i grottan” (1878), svartkrita på papper. Foto: Per-Åke Persson/Nationalmuseum Bild 2 av 3 Cecilia Edefalk, ”Vit inuti (4)” (1998 / 2008), akryl och olja på canvas. Foto: Trevor Good Bild 3 av 3 Ernst Josephson, ”Damporträtt” (1888), olja på duk. Foto: Nationalmuseum Bildspel

– Det finns en stark föreställning om det svenska som något logiskt och rationellt. Att vi är det här protestantiska landet fullt av ingenjörer, uppfinnare och framgångsrika företagare. Jag ville visa den andra sidan, alla visionärer … säger han och tar Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson som två exempel.

– Båda blev ju psykiskt sjuka men lyckades på något märkligt vis förvandla sina sjukdomstillstånd till fantastiskt produktiva och intressanta konstnärskap.

Han återkommer till Swedenborg och drar paralleller till Leonardo da Vinci.

– Swedenborg var ju varken en stor målare eller skulptör men han arbetade med bilder och anteckningsböcker. Och han var ingenjör. När man ställer de här två olika idéerna mot varandra, om vad som är svenskt, så upptäcker man att samma person kan bära två själar i sitt bröst samtidigt.

Utställningen innehåller också en liten världspremiär. Det är nämligen första gången som verk av Anna Cassel visas för en större publik. Hon var konstnärlig själsfrände och livslång vän till Hilma af Klint, och ingick i hennes innersta krets De fem. Tillsammans utforskade gruppen andevärlden genom meditation och olika seanser och hade också en gemensam idé om ett framtida tempel.

Anna Cassel ”No 8” (1913) Foto: Anders Fredriksén/Hilma af Klint Foundation

– Hilma af Klint har aldrig hållit hemligt att de var flera som målade hennes viktigaste svit, den så kallade Tempelserien. Många av kvinnorna runt henne var kanske främst andliga sökare men vissa var också konstnärer, som Anna Cassel. Hon verkar ha haft en särskilt framskjuten roll, säger han och avbryter sig själv:

– Är hon då lika bra? Jag vet inte. De är mindre storslagna i sitt format, men fortfarande intressanta och framför allt väldigt närbesläktade.

Hur hittade man henne?

– Det var Ulf Wagner, styrelseledamot i Stiftelsen Hilma af Klints verk, som hittade dem i sekelskiftesvillan i Ytterjärna, det som en gång i tiden var Bruno Liljefors ateljé. Ulf har grubblat mycket över de där målningarna. Nu ägs allt av Antroposofiska Sällskapet, men fram till nu har man inte brytt sig om dem, alla har varit så upptagna av Hilma af Klint.

Den smått sensationella upptäckten har mynnat ut i boken ”Anna Cassel. The saga of the rose” som nu ges ut i en påkostad utgåva i samband med utställningen.

Ann Flas, projektkoordinator och Daniel Birnbaum under arbetet med utställningen ”Swedish ecstasy”. Foto: Moa Karlberg

Jag föreslår en framtid full av lukrativa spinoff-konstnärskap efter Anna Cassels lansering, som alla utspelar sig i samma ockulta universum. Ett fenomen betydligt vanligare inom film- och tv-världen. Birnbaum svarar att det nog inte är så värst långt ifrån sanningen:

– Hilma af Klint är här för att stanna. Precis som Picasso eller Kandinsky kommer hon inte att försvinna. Jag tror att tiden är mogen för att fler ska vilja fördjupa sig i det kvinnliga nätverket runt henne, och hur de kollektivt skapade konst.

Nyligen hittades också 60 av Anna Cassels anteckningsböcker i Ytterjärna, från åren 1896–1921. Daniel Birnbaum beskriver det som en viktig upptäckt, som kommer att kasta nytt ljus på Hilma af Klint.

– Hilma af Klint skrev sin egen historia, på sätt och vis iscensatte hon sig själv för eftervärlden. Fram till nu har bilden av vem hon var och hur de här verken blev till varit ganska konstruerad. Nu har forskare plötsligt fått tillgång till 60 dagböcker som skildrar samma skeenden som Hilma af Klint beskriver, fast ur ett lite annat perspektiv.

”Swedish ecstasy” lyfter inte bara svenska konstnärskap från förra sekelskiftet. Flera nutida, levande konstnärer ingår också, som har gemensamt att de på olika sätt förhåller sig dåtidens visionärer, förklarar Birnbaum.

Daniel Birnbaum på Bozar i Bryssel. I förgrunden målningar av Ernst Josephson. Foto: Moa Karlberg

– Vi har inte haft någon ambition att vara encyklopediska, vi plockar inte upp alla andliga impulser som har förekommit genom historien. Det här är ett urval.

Han nämner konstnärer som Christine Ödlund (”hennes senaste verk beskriver hon som ett slags andlig botanik, hon är uppenbart intresserad av det teosofiska arvet”), Cecilia Edefalk (”som ju talar med döda”) och Lars Olof Loeld (”man behöver inte vara överdådig bara för att man sysslar med extas, Loeld är alkemist och hans extas är minimal, den har mer att göra med den svenska fattigdomen och enkelheten”).

Att utställningen heter som den gör beror på orden som Hilma af Klint själv skrev i sin anteckningsbok: ”Jag är extasens instrument.”

– Från början var det en skämtsam titel, men alla började älska den. Något ska ju en utställning heta, och för sådana som Swedenborg och Hilma af Klint är extas det ord som prickar allra närmast.