Daniel Lozakovich: ”Jag söker det gudomliga i musiken”

Logga in

Logga in

Daniel Lozakovich skrev kontrakt med världens mest prestigefyllda skivbolag när han var 15 år gammal. Det är en svensk världsstjärna som nu släpper sitt fjärde soloalbum, tillägnat flera av 1900-talets stora violinistlegender. Namn som Jascha Heifetz, David Oistrach, Fritz Kreisler. Kaxigt, kan tyckas – men det är inte rätt ord för att beskriva Lozakovich.

Det visar sig nämligen vara en artist med en klart utmejslad konstnärlig vision som kliver in på ett kafé i Gamla stan med sin Stradivarius Ex Sansy från 1713 under armen. Ja, instrumentet ligger förstås väl inbäddat i ett skyddande fodral. Gissningsvis ett instrument han kommer att hålla fast vid så länge ägaren, Louis Vuitton Foundation i Paris, låter honom behålla det. Det spelades nämligen av hans mentor, violinisten Ivry Gitlis. En israelisk musiker i världsklass, som gick bort 2020.

– Han var 98 år när han gick bort, och han spelade på den i 70 år. Så hans själ finns fortfarande kvar i instrumentet. Jag fick gåshud första gången jag tog i instrumentet, berättar Lozakovich.

Daniel Lozakovich är ledsen över att efter Rysslands invasion i Ukraina ha tvingats ställa in många konserter i Ryssland. Foto: Magnus Hallgren

Han har mellanlandat i Stockholm för att träffa sina föräldrar, i transit mellan konserter på olika kontinenter. Själv bor han i Genève, efter att ha tagit sin masterexamen vid Musikhögskolan i Karlsruhe. Egentligen skulle Daniel Lozakovich ha blivit tennisproffs – åtminstone om mamma fått bestämma. Men han sjöng ständigt och jämt.

– Först var det karaoke, sen kör. Mina föräldrar förstod att jag var musikalisk och tog med mig till Lilla Akademien.

Den sexårige pojken hörde en elev spela Bachs A-mollkonsert. Han blev blixtförälskad i instrumentet.

– Då visste jag: jag ska bli violinist.

Varje violinist har en stor själ och personlighet. Klangen man har som musiker är livet man har levt, man kan inte lära sig den.

Daniel Lozakovichs föräldrar föddes i forna Sovjet: mamman är från Kirgizistan, pappa från Belarus, och farfar var ukrainsk jude. Även dagens Ryssland har kommit att spela en viktig roll för den unge musikern. Han spelade in sitt andra album med dirigenten Valerij Gergijev, och gjorde sin konsertdebut i Moskva med Vladimir Spivakov och Moskvas kammarsolister 2009. Då var han inte äldre än nio, och hade spelat fiol i två år. Men sedan det fullskaliga kriget i Ukraina bröt ut har Daniel Lozakovich behövt ställa in många engagemang i Ryssland. Han är ledsen över det.

Foto: Magnus Hallgren

Vad betyder Ryssland för dig?

– Ryssland är en stor inspiration – tonsättarna, poesin och litteraturen har förändrat mitt liv. Maestro Spivakov var den som upptäckte min talang, och Valerij Gergijev har betytt jättemycket för mig.

Men kan du förstå varför man bojkottar Gergijev, varför han aldrig mer kommer att kunna spela i väst? Han stöttar ju Putin?

– På sätt och vis… men musiker har inget med kriget att göra. De är ju motsatsen till allt det som händer; ljuset, hoppet mitt i alltihop, säger Lozakovich. Självklart är jag emot kriget, men man ska komma ihåg att i USA kan man säga vad man vill om presidenten – i Ryssland hamnar man i fängelse om man säger något ofördelaktigt.

Även på nya skivan, ”Spirits”, samarbetar han med en rysk pianist, Stanislav Soloviev. När vi pratar om vad han vill förmedla med sin musik, så börjar Daniel Lozakovich glida över till engelska. Svenskan är knackig efter åren i Schweiz, och ryska är hans första språk.

– Varje violinist har en stor själ och personlighet. Klangen man har som musiker är livet man har levt, man kan inte lära sig den. ”Salut d’amour” till exempel, det är Ivry Gitlis för mig. Den handlar om den första kärleken. Han var den mest levande människa jag känt, säger Lozakovich.

Daniel Lozakovich bär sin ovärderliga Stradivarius över axeln när han är på väg till Tyska kyrkan i Gamla stan. Foto: Magnus Hallgren

Musikern fortsätter med att beskriva ett annat stycke av franske tonsättaren Christoph Willibald Gluck, ur operan ”Orfeus och Eurydike” som ackompanjerar Orfeus letande efter sin döda hustru i underjorden, arrangerat av Fritz Kreisler.

– Man måste ha en utomjordisk klang när man spelar den, så som Kreisler hade.

Hur skapar du det som du kallar en utomjordisk klang?

– Man kan inte skapa den, man måste vara inspirerad av den grekiska myten. Att hitta hjärtat i ett stycke är det allra svåraste. Man måste ha … faith.

Tro?

– Man måste tro på det man gör, och känna en andlig anknytning.

Daniel Lozavich inspireras av filosofi och konst. Han nämner Schopenhauer, Leonardo da Vinci, och Alexander Pusjkins dikt om ängeln och profeten. Omedvetet har han bytt till engelska, och jag hakar på.

Så du söker efter det gudomliga?

– Ja eftersom musik är kontakten med det gudomliga. Jag ser många av mina kollegor skilja mellan musik, konst och livet – men allt det där är en och samma sak. Det är det som gör oss till människor; insikten att vi är mycket mer än alla de materiella tingen.

Violinen har namnet Stradivarius Ex Sansy, från 1713. Foto: Magnus Hallgren

Det andliga samsas med det materiella i Daniel Lozakovichs liv. Han förnekar inte att han är glad åt alla sponsorer som vill gynna hans karriär. Men det viktiga är musiken. När han lärde känna president Emmanuel Macron nyligen, så fann de varandra i samtal om just andlighet och musik.

– Jag har träffat flera presidenter, men det här var den första som jag kunde prata med. Han frågade mig vilken repertoar jag spelar! berättar Lozakovich häpet.

Vid en välgörenhetskonsert arrangerad av presidenthustrun Brigitte Macron delade Daniel Lozakovich scen med sydkoreanska tjejbandet Black Pink. Han inledde ett av deras nummer med 1800-talsvirtuosen Niccoló Paganinis berömda ”La Campanella”, som gled sömlöst över i bandets mest kända låt, ”Shut down”.

– Det är nog inte många som vet att introt är skrivet av Paganini. Jag hann bara spela två toner, innan publiken brast ut i ett vrål, skrattar Lozakovich. Efteråt sa Macron till mig: det är nog första och sista gången som publiken skriker när du börjar spela. Men det var ju precis så, på Paganinis tid.

Nej, Daniel Lozakovich har inget emot en vrålande arenapublik.

Hur känner du för samtida musik?

– Jag älskar samtida musik, det är många som skriver för mig. Tyvärr tackar jag ofta nej, dels för att jag inte kan spela ett stycke jag inte förstår, dels vill jag ge det den tid det förtjänar. Just nu lägger jag mycket tid på att studera in Schumanns violinkonsert. Den är otroligt underskattad, skriven av en plågad tonsättare som var inskriven på mentalsjukhus. Tredje satsen är manisk, som ”Skriet” av Edvard Munck.

Daniel, när jag pratar med dig känns det som om du vore en mycket äldre människa. Du måste varit med om mycket, och haft ett rikt känsloliv.

– Gör jag? Ja, det har jag. Jag är lyckligt lottad.

Foto: Magnus Hallgren