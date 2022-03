Danne Stråhed: ”Var inte accepterat att sjunga på skånska”

När Melodifestivalen ställde in sin turné och förlade alla deltävlingar till Stockholm blev Danne Stråhed lite besviken. Han såg fram emot en hemmamatch i Malmö och den stämning som en sådan utlovade.

– Då hade jag också sluppit bo på hotell den veckan. Det var värre än jag trodde att det skulle vara. Alltså, det var ju ett fint hotell. Men man kunde inte ens öppna ett fönster, det blev en helt artificiell luft. Så på onsdagen sade jag ”nu måste jag ut och se ett träd”, säger Danne Stråhed.

När DN pratar med honom i telefon har han precis inlogerat 200 jordbrukare som varit på konferens på hans gård utanför Skivarp i Skåne. Gården köpte han för att ha en plats att spela och ha det roligt på när han 1997 valde att sluta turnera och bara göra enstaka konserter. Redan då hade en lång karriär i ryggen: från folkparksspelningar och Svensktoppen till krogshower. På 70- och 80-talet var han också, med olika musikkonstellationer, förband åt både Queen och AC/DC.

– När AC/DC spelade stack folk från stället för att de var rädda. Fast egentligen var det några himla rara och kära killar. Den svenska publiken hade förstås aldrig hört något liknande, och framför allt inte sett det på scen. De fattade ingenting. Så när det var dags för AC/DC att gå upp på scenen sade Bon Scott: ”Ey Danne! You gotta play now, they don’t wanna listen to us!”

Bakgrunden till trots är det först nu som Danne Stråhed ställer upp som soloartist i Melodifestivalen.

– Jag har aldrig tyckt att jag passat in där. Förr i tiden var det inte accepterat att vara en artist som sjöng på skånska. Jag minns en gång då jag kom till Karlstad för att spela in ett tv-program, och programledaren sade: ”ska du sjunga borde man texta dig”. Så man kände sig inte välkommen i de där rummen.

Han nämner Peps Persson som en viktig person som vågade gå först och visa hur man låter om man är skåning.

– Om man vill vara trovärdig i sin musik blir det väldigt konstigt om man inte sjunger med sin riktiga dialekt.

”Mitt framträdande kan vara mycket värt om jag kan göra några människor glada en kort stund”, säger Danne Stråhed. Foto: Per Jahnke

Det var vännen och låtskrivaren Fredrik Andersson som slutligen gjorde slag i saken, skickade låten ”Hallabaloo” till Danne Stråhed, och sade att han tyckte att den skulle innehålla raderna ”hallabaloo” och ”gyllene skor”.

– Ugh, vad corny, tänkte jag. Jag kände mig helt blockerad när jag skulle skriva texten och bestämde mig för att ignorera det han sagt. Men när jag var färdig med den hade den ändå ”hallabaloo” och ”gyllene skor” i refrängen. Det passade liksom in i storyn.

Låten, som först var mer avskalad och singer/songwriter-aktig, kläddes dock i en helt annan skrud av bandet innan den skickades in till programmet.

– Jag tror att vi är det enda bandet i årets upplaga som gjort vår egen inspelning. Vi kan spela den live rakt upp och ned, det är inga datorer och ingen konstruerad produktion.

Ni spelar väl inte live i tv?

– Nej, programmet tycker att det är för meckigt. Men det är det ju inte alls. Det är bara att plugga in våra instrument! Soundcheck, kameratester, ljustester och allt annat skit som vi håller på med tar ju hur mycket tid som helst. Vi hade kunnat sätta vårt sound under tiden. Det hade inte tagit lång tid.

Lördagens medverkan tycker han inte är helt oproblematisk, med tanke på kriget i Ukraina.

– Vi tyngs av ett stort allvar just nu, och då ska jag åka till Stockholm och sjunga om ”hallabaloo”... Det blir en konflikt i hjärnan, verkligen. Men mitt framträdande kan vara mycket värt om jag kan göra några människor glada en kort stund.

Fakta. Danne Stråhed Född i Malmö 1956. Har spelat och gett ut album med grupperna The Chinox, Änglabarn och Wizex. Var med i Melodifestivalen redan 1992, när Wizex uppträdde tillsammans med Lena Pålsson. Debuterade som soloartist 1998 med albumet ”Solosånger”. Har även gjort ett 20-tal revyer och krogshower. Är aktuell som en av åtta artister i Melodifestivalens semifinal. Visa mer

