Danska skräckchocken ”Speak no evil” bjuder på en mardrömssemester

Drama ”Speak no evil” Regi: Christian Tafdrup. Manus: Christian Tafdrup, Mats Tafdrup. I rollerna: Morten Burian, Sidsel Siem Koch, Fedja van Huêt, Karina Smulders, med flera. Längd: 1 tim 37 min (15 år). Språk: engelska, danska, nederländska. Biopremiär. Visa mer

Är inte vi svenskar förbannat trista och politiskt korrekta? Det tycker den danska och holländska familjen som träffas på Toscanasemester i ”Speak no evil”. De insisterar på att de är mer lika kulturellt. En förödande missbedömning, visar det sig.

Efter solkysst bonding över svenskhat kommer danskarna hem till en inbjudan från sina nya vänner. Går det att återskapa semestermagin? Väl i Holland väntar ett överraskande sjaskigt skogshus. Taffligt småprat leder till pinsamheter. Ignorerade kostönskemål och vitt skilda barnuppfostringsmetoder skapar sprickor i dynamiken. Successivt sneglar den skruvade situationskomiken mot något som liknar ”New french extremity” – den filmvåg som tidigt 00-tal konkurrerade med amerikansk tortyrporr om att göra mest nihilistiskt splatter.

”Men dra då!”, tänker man flera gånger innan det gått för långt. Sådan är skräckfilmstittarens privilegierade åskådarposition: man känner sig klokare än rollfigurerna och blir frustrerad när de gör tvärtemot vad man själv skulle göra. Fast skulle man verkligen vara så snabb med att kasta sig in i bilen? Eller skulle man av artighet, konflikträdsla eller handlingsförlamning stanna kvar och hoppas på att det löser sig?

Det är med skräckblandad förtjusning man lever sig in i ”Speak no evils” sociala mardrömsscenarie. Mer specifik och individuell är det kritiska porträttet av den danska mannen. Hans perspektiv är centralt, vilket etableras redan i Toscana när kameran dröjer sig kvar vid hans fuktiga ögon under ett operaframträdande eller när han nattetid syns söka mening i hotellrummets änglapräglade stuckatur. Hans skörhet står i stark kontrast mot lejonmamman som han är gift med.

Så, visst handlar filmen även om könsroller. När männen tar an avstickare för att ägna sig åt primalterapi kommer jag att tänka på den tacktalsrutin som Ruben Östlund kört när han vunnit sina Guldpalmer. Även han gillar att utforska (läs: driva med) den hunsade, moderna mannen som vuxit ifrån hjälteidealet. En normutveckling som kanske inte är av godo vid faktiskt livshotande situationer – åtminstone inte när helvetesglöden i ”Speak no evil” blir mer okontrollerbar än lavinen i ”Turist”.

Den avväpnande igenkänningshumorn får en att sänka garden. Sedan sticks kniven in och vrids om, tills man i slutändan lämnas stum. Nej, den här filmen är inte här att underhålla. Den vill skada, chocka och skärra.

Nyanserna går något förlorade i den sadistiska svärtan. Effektsökeri? Nja, det vore en banal invändning i sammanhanget. Skräckfilm bör ju frossa i sådant: extrema effekter, känslomässiga och grafiska. Nästan lika banalt vore det att störa sig på huvudpersonernas korkade beslut. Jag klandrar inte danskjävlarna framför kameran, däremot danskjävlarna bakom denna helvetiska bilsemester (skriven av bröder, för övrigt) för manusets felsvängar. Efter en lång och lovande startsträcka blir filmen så mån om att köra utför stupet att man börjar undra om GPS:en fick slut på batterier.

