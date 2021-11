Danstruppen The Lobby vänder på maktperspektiven i ”Room 02:53”

Dans Titel: ”Room 02:53” Upphovsperson: The Lobby Koreografi, scenografi, kostym, musik, medverkande: Ranya Asadi, Jérémy Gaudibert, Marvil Iglesias, Lauri Lohi, Hanne Os Wold Musik: Glenn Rivera, Louie Indriana Ljusdesign: Johan Sundén Scen: Dansens Hus på Elverket Stad: Stockholm Speltid: 45 minuter Visa mer

Vi befinner oss i ett stort mörkt rum, tomt sånär som på en ensam disk med ringklocka på. Kanske en hotellobby mitt i natten, en plats mellan utanför och innanför. Mellanrummet är som alltid en gäckande och dramatiskt tacksam plats. Ett rum för väntan på något annat, eller för det medvetna valet att stanna mitt emellan och skapa sitt eget utrymme. Eller så är vi bara inne i mitt eget undermedvetna, som det faktiskt står i programmet till ”Room 02:53” med The Lobby.

In snubblar hur som helst Ranya Asadi i leopardklänning, svajar konstfullt och balanserar akrobatiskt på spetsiga leopardstövlar. Att ramla, sjunka ihop på golvet och resa sig igen fortsätter sedan att vara ett återkommande tema i uppsättningen. Hela gruppen gör det då och då – i en scen dansar Marvil Iglesias till och med skickligt av sig sina egna byxor som ett golvande trassel kring benen. Sedan upp igen, med värdigheten i behåll.

Att ta tillbaka värdigheten, manifestera stoltheten, flippa maktperspektiven och vända på rollerna ingår i den tradition som de fem dansarna verkar i. Streetdansstilen whacking eller punking härstammar från 1970-talets gayklubbar i Los Angeles, skapad i motstånd mot tidens rasism och fördömande av homosexualitet. Till energisk disco och funk uppstod en uttrycksfull queer dansstil med karaktäristiska roterande armrörelser, poser och mimik lånade från Hollywoodstjärnor, och influenser från jazz och kampsportsfilmer. Punking togs från det nedsättande ordet punk, whacking sägs komma från det onomatopoetiska ”whack!” från seriealbum.

Just komiska figurer med actionenergi är en viktig del i ”Room 02:53”. Hanne Os Wolds skamlösa diva i djupröd kostym har givetvis röda mattan under armen för att kunna rulla ut sin egen applåderade entré. Jérémy Gaudibert, i en look som andas Kurt Cobain i vit tyllpiffad städrocksklänning, gör ett sinnligt pas de deux med en graciös golvmopp. Kanske sänds en tanke till Birgit Cullbergs dagdrömmande städerska i tv-koreografin ”Abbalett” från 1984. Lauri Lohi i excentrisk outfit utanpå knallrosa kroppsstrumpa dansar sig från biroll till centrum.

Uppsättningen som får sin premiär på Dansens Hus scen på Elverket i Stockholm har varit ett av de fem utvalda produktionsresidens som Riksteatern varje år härbärgerar för det fria dansfältets utveckling. Det är en kollektiv skapelse av fem intensiva individuella scenkonstnärer, och i dess spretigare stunder är det svårt att inte börja längta efter en regissör eller dramaturg med en sammanhållande vision och ett mer stringent narrativ. Nu är det mer en underhållande mixad provpalett.

