”Där kräftorna sjunger” har sålts i miljontals exemplar – så blev boken en ”megaseller”

I bokbranschen kallas de för ”megasellers”, de där böckerna vars försäljning rusar iväg – ibland väntat, ibland helt överraskande.

Till den senare kategorin hör den amerikanska författaren Delia Owens debutroman ”Där kräftorna sjunger”, som under snart fyra år har trotsat förväntan och sålt i över tio miljoner exemplar världen över.

Vid en första anblick är ”Där kräftorna sjunger” en klassisk uppväxtskildring. I centrum står flickan Kya, som överges och växer upp som utstött enstöring i North Carolinas våtmarker. Hon utforskar naturen på egen hand, men får också lära sig att läsa och skriva och anklagas senare för ett mord. Berättelsen lockade läsare redan när den gavs ut sommaren 2018, men det var först när den uppmärksammades i skådespelaren Reese Witherspoons bokklubb som den inhemska försäljningen tog fart på riktigt. 2019 blev ”Där kräftorna sjunger” årets bäst säljande roman i USA – dubbelt så populär som listans tvåa.

Det var knappast första gången som en roman av en okänd debutant fick stort genomslag. Exemplen är flera, från ”Harry Potter” till ”50 nyanser av honom”. Men att en roman som just ”Där kräftorna sjunger”, som inte bara är svår att genrebestämma – är det feelgood? en deckare? – utan också är skriven av en pensionerad zoolog från amerikanska Södern, blev en sådan sensation förvånade ändå många. ”Jag har inte sett något liknande på 30 år”, som Penguin Random House försäljningschef Jaci Updike konstaterade i en intervju med New York Times.

”Där kräftorna sjunger” har blivit en global succé.

Framgångssagan tog inte heller slut där. Efter veckor på de amerikanska bästsäljarlistorna började även förlag utanför USA att få upp ögonen för den säregna debuten. Bland dem fanns det svenska Bonnierförlaget Forum. Men att de skulle köpa in boken var inte helt självklart, säger förläggaren Teresa Knochenhauer.

– Vi hade observerat den, men vi tvekade, minns hon i dag.

– Den lät lite amerikansk på ett sätt som kan vara svårt att ta till sig: känslomässig och ganska sentimental. Men till slut blev jag så nyfiken att jag läste den. Jag förväntade mig inte att falla i farstun, men jag fastnade verkligen för den. Jag uppskattade naturbeskrivningarna, att det var så långsamt skrivet, och den genuina tonen.

Det var Teresa Knochenhauer inte ensam om. Kort efter att ”Där kräftorna sjunger” till slut gavs ut på svenska, i april 2020, fanns boken plötsligt överallt: på topplistorna och stranden, i bokcirklar och Stefan Löfvens Instagramflöde. I dag har den sålt i cirka 600 000 exemplar – alla format – och ser ut att bli ”en av de bäst säljande böckerna i Sverige någonsin”, enligt Bonnierförlagens vd Mattias Fyrenius i en intervju med TT.

– Den kom egentligen i helt fel tid, precis när samhället hade börjat stänga ner, säger Teresa Knochenhauer. Jag tänkte att ingen kommer att hitta den. Men det var nog tvärtom, plötsligt satt alla i ett vakuum och längtade efter något annat. Det är klart att jag trodde att folk skulle gilla den, men det här hade jag inte kunnat förutspå.

”Det här hade jag inte kunnat förutspå”, säger Teresa Knochenhauer, förläggare på Forum. Foto: Forum

Kontakten med bokens författare, Delia Owens, har Teresa Knochenhauer skött via agenter. Det är inte så förvånande. I intervjuer har den i dag 72-åriga debutanten både beskrivits och beskrivit sig själv som en ensling som föredrar ridturer i naturen framför sociala medier och litterära finrum.

Men vem är hon egentligen?

På sin pressbild är Delia Owens iklädd jeansjacka. Småleende och med grått lite rufsigt hår står hon ledigt lutad mot ett staket med trädklädda berg tornande i bakgrunden; ett arrangemang som för tankarna till cowboyer, vidsträckta prärier, något uramerikanskt. Detsamma gäller romanen, som har sina rötter djupt förankrade i sydstaternas segregation och sugande träskmarker.

Men länge såg Delia Owens omgivningar helt annorlunda ut. Efter uppväxten i Georgia och studier i biologi och zoologi vid delstatens universitet kom hon att tillbringa drygt två decennier långt hemifrån, i Botswana och Zambia.

Tillsammans med ex-maken Mark Owens studerade hon savannernas djurliv, kampanjade mot tjuvjakt och skrev tre memoarer om tillvaron i bushen. Paret fick en del uppmärksamhet för sitt arbete, och hyllades av många som djurrättskämpar. Trots det har Delia Owens inte återvänt till Afrika på över 26 år. Livet på savannen fick nämligen ett abrupt slut, i form av ett ännu olöst mordfall.

I en artikel i The New Yorker från 2010 beskrivs hur paret Owens ställer upp i en ABC-dokumentär om sitt arbete i Zambia. I en scen i filmen, som spelas in 1995, skjuts en tjuvjägare till döds, mitt framför ögonen på kamerateamet. Vem den döde är, eller vem som avlossat skottet, framkommer inte, men konsekvenserna blir kännbara. En mordutredning tillsätts och både Mark Owens och hans son pekas ut som inblandade i dådet, men förnekar och åtalas inte. Kort därefter lämnar paret Owens Zambia, och har inte varit tillbaka sedan dess. Utredningen är fortfarande pågående.

Det är en händelse som än i dag kastar skuggor och som Delia Owens sällan kommenterar offentligt, trots att även ”Där kräftorna sjunger” är centrerad kring ett olöst mord för vilket huvudpersonen Kya får – och kanske bär – skulden. När författaren talar om sin tid i Afrika fokuserar hon hellre på djuren, på lugnet och arbetet nära naturen.

Att det är ett arbete som har kommit att prägla henne djupt märks i romanen, och ofta är det just de levande naturbeskrivningarna som lyfts fram som dess främsta behållning. I sin recension för DN skrev Jonas Thente att ”det är i skildringen av våtmarkernas hemliga liv som den här romanen växer till något större än en eländesskildring med lyckligt slut”. I The Guardian lovprisades dess relevans för samtida klimatpolitik.

Sara Kärrholm forskar om litteratur och bokmarknad vid Lunds universitet. Foto: Lunds universitet

Sara Kärrholm, lektor i förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet, tror att Delia Owens vetenskapliga bakgrund har bidragit till intresset för romanen. Det – och att boken inte är del i en serie – särskiljer ”Där kräftorna sjunger” från andra så kallade ”megasellers”, menar hon.

– Den vetenskapliga kopplingen är intressant och ovanlig. Den har nog gjort att Delia Owens har kunnat skriva berättelsen med en viss trovärdighet.

Hon tror också att svårigheten att genrebestämma romanen har varit en fördel snarare än tvärtom.

– Här finns ju både en mordgåta, en kärlekshistoria och en kvinnlig Robinson Crusoe. Det är en originell blandning av olika igenkännbara genrer.

Romanen har överlag fått ett varmt mottagande, men den har inte varit fri från kritik. Medan skildringen av Kya har anklagats för att bitvis hemfalla åt ett slags ”manic pixie marsh girl”-trop, har vissa beskrivit hennes utveckling från enstörig analfabet till vältalig och ”civiliserad” som osannolik, och som att den står i skavande kontrast till det dialektala språkbruk och de attribut som tillskrivs minoriteterna i boken.

Daisy Edgar-Jones spelar huvudpersonen Kya i filmatiseringen av ”Där kräftorna sjunger”. Foto: Joel Ryan

Men för Sara Kärrholm var det just huvudpersonen, och hennes röst, som fick henne att fastna för berättelsen.

– Hon är det där originalet som alla är lite rädda för, men här får vi tränga in i hennes inre och förstå henne. Det är ett fint porträtt av utanförskap, att vara udda. Det är inte den bästa bok jag läst, men den berörde mig absolut.

Snart är det också ett porträtt som existerar utanför boksidorna. En filmatisering, producerad av Reese Witherspoon, har premiär till sommaren. I rollen som Kya syns ”Normal people”-skådespelaren Daisy Edgar-Jones.

Samtidigt fortsätter romanen att hitta läsare – snart fyra år efter att den först gavs ut. Förläggaren Teresa Knochenhauer återkommer till bokens genuina ton.

– Den är så tydligt skriven av en människa som inte alls har anpassat sig efter marknaden. Man känner att det finns ett slags äkthet i texten.

Läs mer:

Recension: Delia Owens trollbinder i ”Där kräftorna sjunger”