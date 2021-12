Därför älskar vi allt som är brittiskt på film och i tv

Hur många serier om sura poliser, överklass, och utbölingar som försöker rota sig i misstänksamma kustsamhällen kan britterna göra?

Självklart svar: inte tillräckligt många.

Allt vi gillar att se, gillar vi lite mer om det är brittiskt. Kolla tidningarnas tips på sevärt, eller denna tidnings Facebookgrupp ”Snacka om film och serier”. Är en ny brittisk serie på ingång är intresset på topp.

Även i till exempel en italiensk produktion så är oftast den touch som ursprunget ger en del av upplevelsen. Men när det gäller brittiskt finns hos många tittare en direkt förväntan att få se ursprunget manifestera sig. Man spanar efter det. Det finns en internationell kärlek till brittiska skådespelare, typer, miljöer, stämningar.

Britterna har länge spelat på det, sedan ett par decennier alltmer drivet. De brittbitnas behov tycks omättligt. Har man drabbats av denna godartade variant av brittiska sjukan är rådet från Filmhälsomyndigheten: ge efter! Tillståndet är inget problem. Britterna har genom åren injicerat sin egen mixtur i många sorters film- respektive tv-produktioner. Det är bara att välja.

Ett järnhårt grepp om känslorna anses som typiskt brittiskt. Man ser det mindre nu, men ett tag fick brittiska filmare och dramatiker ut mycket av porträtt av engelsmän som av prydhet torkade ihop och levde ut sina dagar som själsligt förkrympta. Paradnumret måste vara klassiska kärleksfilmen ”Kort möte” från 1945, där Trevor Howard och Celia Johnson aldrig får varandra.

Deras rollfigurer Alec och Laura är båda gifta på var sitt håll när de av en slump får kontakt på ett kafé på en järnvägsstation. De skils åt och far hem till sina beige äktenskap, men stöter ihop igen. Småningom gryr insikten om att de funnit den stora kärleken. De bestämmer sig för att bryta hellre än att inleda en affär. Det ska göras försiktigt, men blir abrupt. Han får ett jobb i Sydafrika och kommer att försvinna från England för alltid. Deras sista minuter får de på kaféet. Stunden pladdras sönder av en ovetande bekant till henne som ansluter, och tvingar det älskande paret att hålla masken.

”Kort möte” regisserades av mästaren David Lean och byggde på en pjäs av Noël Coward. I en bit dialog fångar Coward på ett nog oöverträffat sätt bilden av den typiska brittens förhållande till känslor: Lauras man är försjunken i ett korsord. Han frågar om hon vet vad det efterfrågade ordet i en dikt kan vara. ”Romans”, tror hon. Ska hon slå upp? Nej. ”Romans” är rätt, ser mannen i hennes liv: ”Det går ihop med ’delirium’ och ’Baluchistan’.”

Coward (1899–1973) var gay, och gillade nog att få in nålstick mot bilden av heterosexuell tomtebolycka. Letar man efter porträtt av undertryckta brittiska känslor stöter man på många homosexuella upphovsmän. Dramatikern Terence Rattigan (1911–77) var gay, samtida med Coward, och specialist på välkonstruerade dramer om människor som bak välstrukna spetsgardiner led helvetets alla plågor.

Regissören Anthony Asquiths ”Skuggan av en man” (”The browning version”) från 1951 är nog den mesta ansedda Rattiganfilmatiseringen. Michael Redgrave – stjärna då, nu mindre känd, men lysande – gör en lärare i klassiska språk. Han är strikt och iskall i klassrummet, och avskydd av eleverna. Hans fru bedrar honom. En gång hade han känslor och drömmar. Nu håller han dem nedtryckta under ett stadigt lock. Han har kommit fram till att han är ett fiasko som man och människa och endast självföraktet flödar fritt. När han står inför sin pensionering bjuder arbetsplatsen på mer förnedring.

Det är inte lätt att hitta Rattiganklassikerna på strömningsplattformarna. Hans ”Vid skilda bord”, om gästerna på ett litet hotell, är i alla fall tillgänglig i en berömd version från 1958. David Niven och Wendy Hiller vann Oscar för bästa manliga huvudroll respektive bästa kvinnliga biroll. Amerikanen Delbert Manns film känns i dag dock ganska daterad. Den brittiska – homosexuella – regissören Terence Davies sentida Rattiganfilmatisering ”The deep blue sea” (2011) är tillgänglig gratis på Cineasterna, och starkare. Rachel Weisz har levt tryggt med en make som är hög jurist, men så möter hon en ung pilot med traumatiska minnen från andra världskriget, och så – ja, se ”Kort möte” ovan.

”Skuggan av en man” får man köpa på dvd. Är man riktigt förtjust i den brittiska känslan för femtio nyanser av glåmigt är dvd:er oundvikliga. Behövs en julklapp till någon som älskar brittiskt understatementspel, och till exempel förhäxats av Nicola Walker i deckarserien ”Saknad, aldrig glömd”, beställ Alan Bennett-boxen ”The complete talking heads”!

Den ännu vid 87 år verksamma författaren och dramatikern Alan Bennett – gay, vad trodde ni? – är en engelsk nationalklenod. Han Oscarsnominerades för manuset till den på en av hans pjäser baserade ”Den galne kung George” (1994) och spelade sig själv mot Maggie Smith i ”The lady in the van” (2015).

Bennett har också i decennier försett BBC med några av bolagets mest prisade dramer. ”Talking heads” är en svit trettio minuter långa monologer. De är nästan alla skrivna för kvinnor. Bennett gillar kvinnliga skådespelare, särskilt veteraner. Vi möter rollfigurerna i deras hem och äldreboenden. Det är som om de tänker högt, när de tittar in i kameran och berättar för oss om tillvaron och sina liv.

Patricia Routledge är en beskäftig ensam kvinna som skriver brev med påpekanden om sådant som bör rättas till. Hon berättar stolt om tackbrev: ”Människor är så tacksamma när de uppmärksammas på sådana här saker.” Till slut går hon för långt. Maggie Smith glänser som en prästfru som är närmast äcklad av kyrkan, och av hennes Geoffreys sätt att vinna beundran för sitt tålamod med henne, den alkoholiserade hustrun.

I ”Talking heads”-boxen finns de två omgångar om vardera sex monologer som gjordes 1988 re­spektive 1998. 2020 spelades de in på nytt; även de versionerna finns på dvd. ”Talking heads”-monologerna är i både manus och spel sådan dramatik som ingen gör bättre än britterna. Man får spetsa öronen, allt sägs i antydningar. Maggie Smith berättar om små missöden och omgivningens reaktioner. Det är hennes sätt att tala om sin alkoholism.

På film har britterna som ingen annan nation ägnat sig åt att studera sitt eget beteende. ”Sleuth – spårhunden” från 1972 – undvik nyinspelningen från 2007 – är en giftig, rolig skildring av engelsk självgodhet. Den bygger på en pjäs av Anthony Schaffer. Laurence Olivier och Michael Caine matchas perfekt i rollerna som snorkig äldre pusseldeckarförfattare respektive yngre hårfrisör. Olivier uppdagar att hans hustru har en affär med Caine och bjuder in rivalen till ett resonemang om saken.

Olivier är full av förakt för slyngeln. Han har italienskt ursprung. Caine förklarar att fadern ändrat namn från Tindolini till Tindle när familjen nu skulle bli engelsk. Olivier höjer ett ögonbryn: ”BLI engelsk?” Inget man kan bli, enligt Olivier. ”Sleuth - spårhunden” är briljant, men tyvärr svår att få tag i. Pusseldeckarparodin ”Knives out” (2019) är i hög grad inspirerad av ”Sleuth”, och inte så dum.

När britternas image ska exploateras kan det, om det görs dåligt, få något enerverande självförälskat över sig. Varje år kommer det någon uppenbar anglofilscam som ”The bookshop” (2017) där det öppnas en liten butik i pittoresk miljö, eller ”Guernseys litteratur- och potatisskalspajssällskap” (2018), där excentriker är okuvliga under andra världskriget i pittoresk miljö, eller ”Hemma i Hampstead” (2017), där Brendan Gleeson är excentrisk uteliggare i pittoresk miljö. Ska ni se någon, ta den sistnämnda.

Mycket brittisk dramatik och film är en sorts beklagande av engelsmäns prydhet inför de egna känslorna. Samtidigt präglas verken av en lågmäld och förfinad ton. Det är motsägelsefullt. Regissören Alan Parker (”Bugsy Malone” från 1976 och ”The Commitments”, 1991 med mera) talade spydigt om engelsk film ur ”the Laura Ashley school of filmmaking”, syftande på kvinnan som var specialist på ultrabrittiska blommiga tyger.

Man kan tänka sig att producent-regissörs­duon Ismail Merchant och James Ivory, ett par även utanför jobbet, var måltavla, med sina flotta romanfilmatiseringar. Fast ska man se ett par filmer ur Laura Ashley-skolan är deras E M Forster-filmatisering ”Ett rum med utsikt” (1985) och ”Återstoden av dagen” (1993) efter Kazuo Ishiguros roman två avgångselever som inte skäms för sig. I den första vacklar Helena Bonham Carter mellan intensiva Julian Sands och fjompiga Daniel Day-Lewis. I den andra låter Anthony Hopkins butler pliktkänslorna mot en usling till lord gå före allt, trots att minsta barn ser att Hopkins borde bejaka sina känslor för Emma Thompson.

Genom åren har ofta regissörer flugits in från and­ra sidan Atlanten när det ska bli genrefilm på engelsk mark. Martin Ritt regisserade den första John le Carré-filmatiseringen, ”Spionen som kom in från kylan” (1965), med Richard Burton i huvudrollen. Kärv, bra, sevärd. Nästa, ”Spionen måste dö” (1966), gjordes av Sidney Lumet. Inget vidare, men den har James Mason som Smiley och Harriet Andersson som hans svekfulla Ann (de har fått byta namn till Charles och Ann Dobbs). Till agentfilmen ”Fallet Ipcress” (1965) kallades kanadensaren Sidney J Furie in, trots att den skulle bryta mot konventionerna och bli en sorts anti-James Bond. Inget bling, oglamorösa Londonmiljöer, Michael Caine i glasögon. I dag får den väl sägas vara en minor classic.

Filmens mest berömda specialeffekt är mycket hemlagad. I en scen ska Palmer göra en omelett. Han glänser genom att knäcka ägg med en hand. Det kunde inte Caine. Bokförlagans författare Len Deighton lånade ut sina händer till en närbild.

Denna den brittiska filmens ovilja att ta i det amerikanska och förment smaklösa har lett till en motreaktion som gett oss en speciell sorts brittisk gangsterfilm. Den drar åt det barocka. ”Den blodiga långfredagen” (1980), regisserad av skotten John Mackenzie, var en föregångare. Bob Hoskins spelade Harold, gangsterkung i London. Helen Mirren var den blonda puddingen vid hans sida. Harolds attityd till konkurrens: ”Hans kadaver ska droppa blod innan midnatt!” Just som han ska göra en bra deal med några skumma amerikaner börjar Harolds imperium utsättas för mystiska attacker.

Än mer stilbildande blev Neil Jordans ”Mona Lisa” (1986). Titeln tagen från en härligt smörig Nat King Cole-hit från 1950, neonljus, Michael Caines gangster med hjärta av sten och pomada i håret. Bob Hoskins gjorde en underhuggare med uppdrag att skjutsa lyxprostituerade Cathy Tyson mellan kunder. Han kärar ner sig – men hon letar efter någon på gatorna. Hoskins blev Oscarsnominerad. ”Mona Lisa” visade upp ett brittiskt sätt att skildra den undre världen, med gangstrar som var vällustigt vulgära och groteska i sitt sätt att klä sig, tala, och utöva våld.

Senare använde till exempel Guy Ritchie med stor framgång receptet i ”Lock, stock and two smoking barrels” (1998). Jonathan Glazers ”Sexy beast” (2000) fick aldrig svensk biodistribution men är ett måste för älskare av engelska vulgo-gangstrar. Den titeln, och så börjar filmen med anblicken av en stekande sol och därunder, vid en pool, Ray Winstone, överviktig, i små gula badbrallor och solglasögon. Han grillar sig röd och blank under vällustiga stön.

Han är i Spanien som pensionerad ex-brottsling. Det är slut med det ljuva livet när Ben Kingsley kommer från London, i behov av Winstone för en kupp, och med psykopatblicken snurrande på högsta varv. Glazer gjorde senare ”Under the skin” (2013), där Scarlett Johansson var en rymdvarelse som i Skottland förförde män och konsumerade dem.

Kanske kan man säga att en brittisk styrka som går igen i både ”Sexy beast” och ”Kort möte” är att brittiska manusförfattare och regissörer gillar att iaktta människor, och vet att även deras publik gör det. Engelska genrefilmer och serier är lite raggigare än de amerikanska motsvarigheterna.

Om det är vad man gillar i brittiskt drama ska man inte missa originalet Mike Leigh. Hans filmer arbetas fram under månader av förberedande improvisationer. Berättelserna meandrar sig fram. Vägen är målet. Leighestetiken närmast sammanfattas i titeln till en av de bästa: ”Medan åren går”. I filmen från 2010 följer vi det trygga gamla paret Jim Broadbent och Ruth Sheen under ett år. Människor i kretsen runt dem brottas med större och mindre problem.

Leigh är mest känd för Cannesvinnaren ”Hemligheter och lögner” (1996). Med en familjehemlighet i centrum har den mer story än mycket annat han gjort, det betydde nog mycket för succén. Genom åren har Leigh byggt upp en fin kollektion av brittiska typer, kufar, slätstrukna, välanpassade och missanpassade. Flera av de bästa brittiska skådespelarna återkommer, förutom de ovannämnda till exempel Timothy Spall och Lesley Manville.

Precis som Bennett har Mike Leigh även fått till en del i Storbritannien högt skattad tv-dramatik. I ”Abigail’s party” (1977) spårar en hygglig brittisk medelklassbjudning ur, i ”Nuts in may” (1976) misslyckas ett par, där han är mansplainare av Guds nåde, med att få en trevlig campingtur. Båda är komediklassiker. De är med i dvd-boxen ”Mike Leigh at the BBC”, en annan perfekt julklapp till den som aldrig kan få nog av britternas diskreta charm.

Tv-dramatik har alltid varit en brittisk styrka. Med 2000-talets tv-renässans har säkert den brittiska stilen fått mer uppmärksamhet och beundrare. Nu vid årets slut kommer säkert ”Mare of Easttown” – amerikansk – att finnas på flera ”Årets bästa tv”-listor. Med den ur flera generationer brittiska skådespelaren stammande Kate Winslet från Reading i huvudrollen, slitna miljöer, mörker och kyla, jobbiga relationer, vad var detta annat än ett lyckat försök att smuggla ett brittiskt deckarkoncept till USA?

