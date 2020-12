Därför är den finska julmusiken så deppig

Det sägs att det finska språket har femtio ord för snö. Eller kanske sägs det inte så ofta, men det lär vara sant. Om man slår ihop olika varianter från finska dialekter kan man till och med komma upp i hundratals ord.

Lumi är enkelt, det betyder snö. Hanki betyder snötäcke. Nietos kunde beskrivas som den sortens böljande driva man kan se i naturen när det snöat mycket och vinden legat på.

Med de här orden kan man bilda titeln till den finska julsången ”On hanget korkeat, nietokset” – ungefär ”snötäcket ligger i höga, mjuka drivor”.

Stycket finns på Iiris Viljanens nya album ”En finsk jul”. Musiken skrevs av Jean Sibelius efter en dikt från 1901, av tidningsmannen Vilkku Joukahainen. Det är en rätt typisk julsång i finländska sammanhang. Melankolisk och högtidlig.

Under åren, ju mer jag lyssnat på traditionell finsk julmusik, har jag börjat undra varför så många av de populära sångerna är så deppiga. För att inte säga direkt suicidala. Det finska hårdrocksbandet Hanoi Rocks, som en gång i tiden var Mötley Crües stora förebilder, har en låt som heter ”Dead by Xmas”, där budskapet är ungefär att alla ens saker kan skänkas bort som julklappar eftersom man ändå kommer att vara död innan julafton.

Leevi and the Leavings, som kan jämföras med Kjell Höglund i Sverige, drömmer i låten ”Jossain on kai joulu” (ungefär ”Någonstans är det väl jul”), om en plats där det fortfarande är jul och där man kan möta sin älskade, ”där du fortfarande vill fira jul med mig”.

Iiris Viljanens nya album ”En finsk jul” bland annat den melankoliska ”On hanget korkeat, nietokset”. Foto: Paul Hansen, Paul Hansen

Mest melankoliska är ändå de klassiska finländska julsångerna, som skrevs redan på 1800-talet.

– Det som är unikt för Finland är att många av våra mest kända julsånger skrevs av stora tonsättare som Jean Sibelius, Erkki Melartin och Leevi Madetoja. Sibelius ”Opus 1” består till exempel av fem julsånger, säger Reijo Pajamo, som är professor emeritus i kyrkomusik i Helsingfors.

Han är en av de finländare som ägnat mest tid åt att fundera på den finländska julsångstraditionen. Han har skrivit böcker om ämnet, och sedan 1973 dessutom hållit i en årligt återkommande omröstning om den vackraste finska julsången.

Det stycke som ofta ligger i topp är ”Sylvias julvisa”, efter en text av Zacharias Topelius, daterad 1853. Musiken skrevs av Karl Collan. Sången utspelar sig på Sicilien, där berättaren – en flyttfågel – drömmer om en jul ”i min älskade nord”. Men här finns också några strofer som inte är så muntra:

Där borta i taket, där hänger han än,

den bur som har fångat min trognaste vän.

Och sången har tystnat

i fängelseborg;

o vem har ett hjärta för sångarens sorg.

Motivet sägs bygga på en jakttradition i Italien, där man fångade flyttfåglar genom att locka dem till en bur med en sjungande liten fågel, till exempel en svarthätta.

Reijo Pajamo hör till dem som tolkar bilden av buren om en dröm om finländsk självständighet. Stycket skrevs när landet lydde under det ryska kejsardömet och avslutas med några nationalromantiska rader: ”I blommande vårar på gyllene strand, var finnes ett land som mitt fädernesland?”

Karl Collans tonsättning är sorgsen och mild.

– Det är en av de äldsta bevarade julsångerna vi har. Till en början framfördes den i huvudsak på svenska, men översattes senare till finska, och blev folklig när sångaren Sulo Saarits gjorde en inspelning på femtiotalet, säger Pajamo.

Men Sylvias julhälsning är inte den sorgligaste av de sorgliga finska julsångerna.

”Sparven om julmorgonen” är Topelius kanske mest gripande jultext. Musiken skrevs av tonsättaren Otto Kotilainen. I en inspelning jag hittar på Spotify har man kapat bort den sista versen. Texten handlar om en flicka som ger brödsmulor till en sparv. Men i slutet sker ett avslöjande värdigt filmregissören M Night Shyamalan.

Jag är icke den du tror,

ty ditt öga tåras.

Jag är ju din lilla bror,

som dog bort i våras.

När du bjöd glad ditt bröd

åt den fattige i nöd,

bjöd du åt din lilla bror,

som dog bort i våras

Det sägs att Topelius skrev ”Sparven om julmorgonen” efter att sonen Rafael dött på sin ettårsdag. Topelius och hans hustru Emilie fick sammanlagt åtta barn och endast tre av dem överlevde till vuxen ålder. En av Finlands mest älskade julsånger handlar alltså om en familjetragedi.

Fem tips på finska julsånger ”Sparven om julmorgonen” Obs: heter i vissa versioner ”Sparven på julmorgonen”. På Spotify finns en inspelning av Sibbo skolas flickkör där den brutala sista raden tyvärr är borttagen. Komponerad av Otto Kotilainen. ”Brevväxlingar” Iiris Viljanens längtansfulla julsång om att sitta coronaisolerad i Sverige medan familjen finns på andra sidan Bottenviken. Hittas på det nya albumet ”En finsk jul”. ”Sylvias julvisa” Topelius dikt heter i sin helhet ”Sylvias hälsning från Sicilien”. Arja Saijonmaa har gjort en fin tolkning. På finska hittar man sången under ”Sylvian joululaulu”. ”Sydämeeni joulun teen” En riktigt melankolisk schlagerdänga om att fira jul ensam och ångerfull, med text av nyligen bortgångne Vexi Salminen. Lyssna på Vesa-Matti Loiris version. ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” Text av Topelius och musik av Jean Sibelius. Hör till de fem julsånger som ingår i Sibelius ”Opus 1”. Visa mer

Jag frågar Reijo Pajamo varför den finska julen är så full av dystra historier.

– Vår musik går ofta i moll. Många finska psalmer är i moll och dessutom är den finska folksångstraditionen mollbetonad, precis som tangon. Det är helt enkelt en del av vårt musikaliska dna, säger han.

Hur är det då i Sverige? Jag ringer Alf Björnberg, som är professor – också han emeritus – i musikvetenskap på Göteborgs universitet.

– Den traditionella svenska julmusiken hör ofta ihop med sång- och danslekar. Många av de här sångerna är yngre än man tror, ofta från sent 1800-tal. De hör ihop med ett borgerligt julfirande. ”Nu har vi ljus här i vårt hus”, ”Midnatt råder”, ”Hej tomtegubbar”, och så vidare. Den enda som förefaller vara riktigt gammal är ”Räven raskar över isen”. Under 1900-talet gjorde sedan grammofonskivorna att julsånger blev väldigt populära, säger Björnberg.

På den tiden hade många av de svenska julsångerna tysk bakgrund. Först senare kom det amerikanska inflytandet.

– Genom hela 1900-talet kunde man se att alla genrer hade egna jullåtar. Yngve Stoor, den stora Hawaiisångaren, fick till exempel en jättehit med ”Sjömansjul på Hawaii”, säger Björnberg.

Molltraditionen är en del av Finlands musikaliska dna – och spiller över på julmusiken. Foto: Elena Petrova / Alamy Stock Photo

De storslagna svenska julsångerna är ofta importerade från andra länder. ”O helga natt”, som de flesta förknippar med Jussi Björling (som för övrigt hade en finsk farmor), är ursprungligen en fransk komposition av tonsättaren Adolphe Adam. Refrängen, med sin dramatiska vändning till moll, kan föra tankarna till Fredmans epistel nr 72, ”Glimmande nymf”.

”O helga natt” är ovanligt melankolisk för att vara en svensk julfavorit, och trumfas kanske endast av ”Betlehems stjärna”, eller ”Gläns över sjö och strand” som den också heter, med text av Victor Rydberg och musik av Alice Tegnér. Här är själva grundackordet i moll. Men texten består av en ganska klassisk jultablå.

Finns det några riktigt sorgliga svenska julsånger?

– Det finns ett och annat skillingtryck från 1800-talet. Men de riktigt tårdrypande sakerna, med stackars små fattiga barn som fryser ihjäl, såna finns inte, säger Björnberg.

Barn som fryser ihjäl? Hittar du på nu?

– Nej, en del sådant lär finnas i den engelska carol-traditionen.

Mina egna försök att hitta ett exempel ger inga resultat. Däremot är det många på nätet som återkommer till det potentiellt sett traumatiserade barnet i ”Jag såg mamma kyssa tomten”.

Jag skickar en fråga till Martin Aagård, halvnorsk Aftonbladetskribent som kan en del om populärmusik. Hur ser det ut i Norge? Innan vi hinner komma in på några resonemang om norska julsångstraditioner skickar Aagård en länk med längdskidåkaren Petter Northugs nyskrivna julsång ”Petters jul”. 34-årige Northug blev i somras fast för narkotikainnehav och sjunger nu han att han inte varit en ”snill gutt i år”. Men texten innehåller också några rader riktade mot Sverige:

Svenskan kalt mæ grisegutt

Men æ vant jo gull til slutt

Sverige sin Satan (Sverige sin Satan)

Men ble større en Zlatan (Større en Zlatan)

Enligt Aagård är texten skriven på en dialekt, ”trøndersk”, ”den bonnigaste norska dialekten”. Aagård härstammar själv från Trøndelag.

– Jag tror att den norska julsångstraditionen följt den svenska hack i häl och utvecklats i takt med 1900-talets medier. Den allra mest kända är trots allt ”Mössens julafton” som kom 1946 strax efter krigsslutet och blev en megahit tack vare radion. Fredsglädjen i den går ju inte att missta sig på. Mössen firar jul när katten äntligen är borta, säger Aagård.

Kanske kan vi i alla fall vara överens om att det varit tillräckligt med dåliga vibbar mellan de nordiska grannländerna under coronaåret 2020, och därför glömmer vi Northugs Sverigehån. Som det trots allt heter i en av de mest populära svenska julsångerna någonsin: ”En liten tid vi leva här, med mycket möda och stort besvär.”

Den sången är förresten också översatt till finska. Översatt lyder texten, bokstavligen: ”En liten stund varar livet, också det dystert och ledsamt.”

Läs mer: Iiris Viljanen sjunger om finsk jul på sitt fjärde album