Därför är en författares bästa vän en annan författare

Muser, älskare och litterära sällskap i all ära. När det handlar om att peppa, eller för den delen ge kritik på, en författares sköra råmanus finns det någon som trumfar dem alla – författarkompisen.

F Scott Fitzgerald och Ernest Hemingway, Toni Morrison och James Baldwin, Terry Pratchett och Neil Gaiman – alla har de haft nytta av och hyllat varandra i egenskap av både vänner och läsare.

Författarkompisens kombination av välvillig inställning och professionellt kunnande gör hen unikt behjälplig. Förutsatt att hjälpen går åt båda hållen, förstås. Men även om C S Lewis insatser för J R R Tolkien kanske inte gagnade hans eget skrivande, så gagnade de litteraturhistorien i stort.

Författaren och Inklingsmedlemmen protesterade högljutt: ”Åh, Gud, ännu fler alver”

Tolkien, som i snart hundra år fängslat läsare och inspirerat härmapor med sin unika förmåga att utveckla hela världar med geografi, släktkartor och påhittade språk, hade inte samma självklara fallenhet för att knyta ihop berättelser.

I Alister McGraths biografi ”C S Lewis: A life” beskrivs möten i det litterära sällskapet Inklings, som vännerna och Oxfordkollegorna C S Lewis och J R R Tolkien tillhörde och som i huvudsak bestod av dem, med diverse gästspelande författare genom åren.

Vid ett tillfälle läste Tolkien högt ur ett första manusutkast till uppföljaren till ”Bilbo. En hobbits äventyr” från 1937, som blivit en oväntad framgång och fått förlaget att kräva fler hobbitböcker. När författaren och Inklingsmedlemmen Hugo Dyson högljutt protesterade: ”Åh, Gud, ännu fler alver” hoppade Lewis in: ”Håll käften Hugo – kom igen Tollers!”

Lewis glada tillrop, och att han dessutom rördes till tårar av berättelsen, gav Tolkien förnyad kraft att fortsätta skriva vad som 1954 skulle ges ut under titeln ”Sagan om ringen”.

J R R ”Tollers” Tolkien var inte fullt lika positivt inställd till C S Lewis ”Narnia”-böcker (bokserien i sju delar som börjar med ”Häxan och lejonet”). Enligt McGrath misstänkte Tolkien dessutom att Lewis ”lånat” ett par av hans idéer. Men de två akademikerna och författarna höll samarbetet och vänskapen vid liv, tills det gick som det gick – en ny bästis och en utebliven bröllopsinbjudan fick Tolkien att surna till.

Ändå medgav Tolkien, efter Lewis bortgång 1963, att den forna vännen under en lång tid var hans enda publik.

”Jag gjorde något som Truman inte kunde förlåta. Jag skrev en roman som sålde”

Att den ena av två författarvänner är mer mån om vänskapen tillhör inte ovanligheterna. Truman Capote ghostade sin barndomsvän och samarbetspartner Harper Lee efter att hennes roman ”Dödssynden” blev en storsäljare 1960 och året därpå belönades med Pulitzerpriset. I ”Mockingbird songs: My friendship with Harper Lee” citerar författaren Wayne Flynt ur ett av Lees brev: ”Jag var hans äldsta vän, och jag gjorde något som Truman inte kunde förlåta. Jag skrev en roman som sålde… Han höll sin avundsjuka vid liv i mer än tjugo år.”

Häromveckan drog DN:s Fredrik Strage (3/3) paralleller mellan just Truman Capote och ett annat ”bedagat underbarn”, nämligen Bret Easton Ellis. En författare som förutom att förknippas med våldsamma, kyligt glamourösa romaner gärna associeras med sin studentkompis Donna Tartt. Deras gamla college Bennington i Vermont, USA är ämnet för den omsusade podcasten ”Once upon a time… at Bennington College”, som kom 2021.

Vänskapen mellan Easton Ellis och Tartt har länge fascinerat fans av den senares debutroman ”Den hemliga historien”, som sedan den gavs ut 1992 sålt i över fem miljoner exemplar. Boken som utspelar sig på ett amerikanskt college i Vermont är tillägnad Bret Easton Ellis, och han låter sig också intervjuas i podcasten. Den mytomspunna och privata Donna Tartt medverkar inte, om man inte räknar breven från hennes advokater som försökte stoppa den.

Diskussionerna om podcasten har bland annat handlat om vem som äger rätten att berätta om vänners gemensamma minnen. Bret Easton Ellis tar ofta tillfället i akt att berätta om sin gamla författarvän Tartt, och även om hon är ökänt tyst och undviker både bokturnéer och intervjuer så har de alltjämt kontakt. Det brukar Ellis twittra om.

”Jag brukar fråga vad det skulle göra med en människa att utsättas för det jag utsätter mina romanfigurer för”

Två svenska författare som lyckas hålla både vänskapen och det litterära utbytet i gång är Mats Strandberg och Jenny Jägerfeld.

– Vi träffades på ett evenemang för debuterande författare och jag var så nervös att jag hade papperstussar i armhålorna, berättar Mats Strandberg när DN ringer upp.

– Jag tyckte om de där papperstussarna, han var så rolig och lagom förvirrad. Vi blev kompisar på en gång, fyller Jenny Jägerfeld i på telefon.

Strandberg och Jägerfeld, som också författat boken ”Monster i terapi” tillsammans, beskriver varandra som prestigelösa och praktiska kritiker, och en ovärderlig del av varandras skrivprocesser. Mats Strandberg har bland annat skrivit ungdomsserien som inleds med ”Cirkeln” ihop med Sara Bergmark Elfgren, och romanerna ”Färjan” och ”Konferensen”. Han säger att han haft stor nytta av Jenny Jägerfeld, både i egenskap av författare och psykolog.

– Mina böcker är ofta våldsamma, så jag brukar bolla med henne om vad det skulle göra med en människa att utsättas för det jag utsätter mina romanfigurer för. Jag har nyligen skrivit en bok för nio-till-tolvåringar, och då är Jenny en självklar läsare, för hon kan verkligen målgruppen, säger han.

Jenny Jägerfeld och Mats Strandberg Foto: Anders Wiklund/TT

För Jenny Jägerfeld, som belönats med Augustpriset för sin barn- och ungdomsroman ”Här ligger jag och blöder” och skrivit böcker som ”Comedy queen” och ”Mitt storslagna liv”, är Mats Strandberg en av de första läsarna när hon anser sig ha skrivit ganska klart.

– Han kan karaktärer och dramaturgi och är dessutom bra på att leverera kritik. Mats kan hitta eventuella problem och är fri i tanken och huvudet. Han är också bra på att uppmuntra, säger hon

Jenny Jägerfeld bekräftar tesen om författarkompisen som moraliskt stöd, och tillsammans sällar de sig till de framgångsrika vänskapspar vi sett prov på genom historien.

Lyckas man bara undvika att sno idéer, bli avundsjuk över framgångar eller skvallra om gamla hemlisar kan författarkompisen vara en oslagbar skrivhjälp på vägen till den stora litterära succén.

Mats Strandberg och Jenny Jägerfeld tipsar: Så väljer du författarkompis ● Välj en prestigelös författarkompis som vill och kan prata mer om skrivprocesser och självförtroendekriser än om upplagor. ● Det är en fördel om ni skriver inom olika genrer, det minimerar eventuell avundsjuka. ● Var tydlig med vilken sorts feedback du efterfrågar – vill du ha konstruktiv kritik eller bara uppmuntran? ● Jämför dig inte med dina vänner. Alla författare har olika processer, styrkor och svagheter. Framgång kommer och går, och handlar minst lika mycket om tur och tajming som talang. ● Att diskutera filmer man sett ihop eller ha en bokklubb är ett bra sätt att analysera skrivandet tillsammans på nya sätt. Visa mer