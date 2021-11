Därför är familjen Murdochs liv lika dramatiskt som ”Succession”

Det enda som under hösten varit mer populärt än att jämföra tv-serien ”Succession” med ett grekiskt drama är att klaga på dem som jämför tv-serien ”Succession” med ett grekiskt drama. Visst är historien klassisk, anspråken stora och karaktärerna arketypiska – men hur bra tv-serien än är går den möjligen inte till historien som, säg, ”Medea” eller ”Antigone”, menar all världens storkonsumenter av 2 500 år gammal populärkultur.

Dessutom ligger det kanske närmare till hands att jämföra ”Succession” med verkligheten. Välkänt är att serieskaparen Jesse Armstrong, många år innan HBO-seriens premiär, skrev en pjäs med arbetsnamnet ”Murdoch”, en fantasi om mediemogulen Rupert Murdochs 78-årsmiddag med tillhörande planer på en framtida maktöverlämning.

Otaliga är de gånger då Jesse Armstrong känt sig nödgad att lyfta fram en rad andra verkliga och fiktiva förebilder för familjen Roy, som den heter i serien – släkter som Redstone, Trump, Getty och Maxwell, Shakespeares ”Kung Lear” och Dostojevskijs ”Brott och straff”, för att inte tala om studier i antikens Rom.

Likväl är det likheterna med Murdochdynastin som är mest slående.

Rupert och Anna Murdoch med barnen Elisabeth, James och Lachlan. Foto: David Graves/TT

”Succession”, vars första säsong hade premiär sommaren 2018, inleds med just en maktöverlämning. Åtminstone en skenbar sådan. Logan Roy, nyss fyllda 80 och grundare av det världsomspännande medieimperiet Waystar Royco, drabbas av en stroke. Genast inleds en kamp mellan tre av hans fyra barn – vem ska få ta över, den karriärlystne men lätt överspände Kendall, trickstern Roman eller Siobhan, syskonskarans verkliga succé? Den äldste sonen från ett tidigare äktenskap, Connor, kommer inte på fråga – han är upptagen med att samla ekivok Napoleonmemorabilia.

Det hela påminner om något. En artikel i New York Times, publicerad våren 2019, börjar på golvet i en lyxjaktshytt ett drygt år tidigare. Rupert Murdoch har ramlat. Han har en bruten rygg och inre blödningar, och när han förs till sjukhus kallas också hans vuxna barn dit för att kanske, förstår de av situationens allvar, ta farväl.

Lachlan Murdoch, Rupert Murdoch, James Murdoch Foto: TT

De har länge undrat vem som ska dubbas till efterträdare – dottern Elisabeth, guldgossen James, eller Lachlan, som vill föra hela Murdochimperiet i tidsenlig högernationalistisk riktning? Det finns ett vuxet barn till, dottern Prudence från Murdochs första äktenskap, men hon har aldrig aspirerat på tronen. Två ytterligare döttrar, från det tredje äktenskapet, är fortfarande för unga för att komma ifråga. De tre mellansyskonen är alla uppvuxna med vetskapen om att det en dag kommer att bli någon av dem. Men under årens lopp har pappans gunst skiftat.

Prudence Murdoch Foto: Mark Stewart/TT

Lachlan Murdoch, på många sätt verklighetens Kendall Roy, har ofta ansetts vara imperiets självklara arvtagare. Han är den äldste sonen, pappans favorit, och har genom åren haft en rad chefspositioner på diverse Murdochägda företag, däribland biträdande operativ chef för nyhetskoncernen News Corp och publisher på New York Post. Men 2005 lämnade han oväntat sina uppdrag, vilket öppnade för möjligheten att rollen som Rupert Murdochs efterträdare i stället skulle gå till lillebrodern James.

James Murdoch var länge mer av en Roman Roy-figur – en college dropout utan självklar näsa för affärer, i ärlighetens namn mest intresserad av sitt egenstartade hiphopskivbolag. Men när storebrodern drog sig tillbaka fick han en chans att glänsa och tog den. Under en rad år såg det ljust ut för James. Blott trettio år gammal utnämndes han till vd för tv-satellitbolaget BSkyB, men avgick bara ett par år senare. Ytterligare en tid senare tvingades han bort också som styrelseordförande för BSkyB och tidningsgrenen av News Corp, efter att ha trasslat in sig i telefonavlyssningsskandalen på ​​Murdochtidningen News of the World.

Logan Roy i HBO:s ”Succession” och verklighetens Rupert Murdoch. Foto: Graeme Hunter/HBO, Bryan Charlton/AP

I ”Succession”-universumet ansågs detta länge motsvaras av den raketuppskjutning – Waystar Royco har fingrar i många syltburkar – som Roman Roy av skäl höljda i dunkel får i uppdrag att projektleda och som slutar i katastrof, eftersom han påskyndat uppskjutningen för att få den att sammanfalla med sin systers bröllopsdag. Men även i den stora kryssningsskandal som stora delar av säsong två kretsar kring – och som säsong tre lider i sviterna av – är parallellerna till händelserna på News of the World tydliga, inte minst i diskussionerna syskonen emellan om vem som egentligen visste vad och när.

Brödernas respektive politiska sympatier tycks serieskaparna dock ha kastat om – i artikeln i New York Times konstateras att James Murdoch är den jämförelsevis mer liberale av de tu, medan Lachlan är mer av en Fox News-vän (och, som av en händelse, Fox Corp-vd). För ett drygt år sedan lämnade James Murdoch sina uppdrag i företaget, bland annat i protest mot hur familjens australiska nyhetskanaler ägnat sig åt klimatförnekande under de stora skogsbränderna i landet. Samma år donerade han och hans fru dryga fem miljoner kronor var till Joe Bidens presidentvalskampanj. ”Successions” svar på James Murdoch, Roman Roy, har inga kända politiska sympatier – men nog är han mer av ett internettroll än sin storebror, familjens good guy Kendall, som i säsong tre ber sina syskon om hjälp med att ”detoxa” Waystar Roycos skamfilade rykte och som gärna frotterar sig med unga, hippa entreprenörer.

Så har vi systern. Siobhan ”Shiv” Roy, vars verkliga motsvarighet kan sägas vara Elisabeth Murdoch, är inledningsvis något av familjens outsider. Liksom Elisabeth Murdoch, som länge drev ett eget produktionsbolag, har hon valt att göra karriär utanför familjeimperiet och arbeta politiskt, för den vänsterpopulistiska presidentkanditaten Gil Eavis (en halvdant maskerad Bernie Sanders). Under seriens lopp gör hennes utifrånperspektiv henne till familjens hopp – obefläckad av interna maktspel och felbeslut, och dessutom en ung, kvick, lätt vänsteranstruken kvinna på ett företag i desperat behov av en smula godhetssignalering. 2011 köpte News Corp Elisabeth Murdochs produktionsbolag. Shiv Roy lockas till slut in i familjeföretaget mot löfte om den yttersta maktpositionen.

Och patriarken i egen hög person, den koleriske Logan Roy? Han må komma från en enklare bakgrund än Rupert Murdoch, som är son till en tidningsmagnat. Ändå delar de ett visst utifrånperspektiv på sitt nya hemland USA – Murdoch är född och uppvuxen i Australien, medan Roy föddes i skotska Dundee och växte upp under hårda förhållanden hos sin morbror i Kanada. Uppväxten tycks vara åtminstone en del av förklaringen till den hänsynslöshet som Logan Roy ofta visar upp, både i konflikter inom familjen och i företagsetiken.

Logan Roy (Brian Cox) med dottern Shiv Roy (Sarah Snook). Foto: Graeme Hunter

I ”Successions” första säsong bjuder fadern in sina barn till en weekend av familjeterapi, efter att Kendall misslyckats med att kuppa ut sin pappa ur företaget och tumult uppstått inom klanen Roy. Även detta är inspirerat av familjens främsta verkliga förlaga.

När avlyssningsskandalen nådde sitt klimax 2011 orkestrerade Rupert Murdoch en liknande terapibehandling åt sin familj, inklusive en gruppresa till Australien, där planen var att diskutera vem som på sikt skulle efterträda pappan. Redan då var han gammal, närmare åttio, och det imperium han byggt upp var i visst behov av en rebranding. Men tio år senare har fortfarande ingen officiell efterträdare till världens mäktigaste medieman utnämnts.

I ”Succession” har Logan Roy dinglat sin egen titel framför snart sagt vartenda barn, svåger och lojal toppchef som serien har att erbjuda. Alla har de varit Waystar Roycos framtida ledare – i några minuter, på sin höjd några dagar. Sedan svänger humöret och med det framtidsplanerna. Trots hälsoproblem, otrohetsskandaler och ett kryssningsbolag vars företagskultur hade fått Reidar Dahlén att blekna vägrar han lämna sin tron.

Visst, någon annan kanske tillåts framträda med hans krona på sitt huvud, en ögontjänande – och tillfällig – eftergift till en skeptisk omvärld. Ingen går på det. Så länge Rupert Murdoch, förlåt, Logan Roy lever kommer han att regera. Som Kung Lear, fast om han aldrig hade velat pensionera sig och vägrat dela upp sitt kungarike mellan sina döttrar, så inte alls som Kung Lear, utan som i verkligheten.

