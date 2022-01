Därför är nyhetsbrev den hetaste formen av journalistik

Sex svenska nyhetsbrev om kultur

”La Douleur Exquise”

Av: Hanna Johansson, författare och kritiker

Om: Recaps och analyser av nya ”Sex & the city”-serien ”And just like that”. Ett nyhetsbrev om varje avsnitt. Gratis.

”EMB”

Av: Elis Monteverde Burreau, poet

Om: En blandning av lösryckta dagboksanteckningar och poesi. Högst ojämn utgivningstakt. Gratis.

”Bokmejlet”

Av: Johan Kellman Larsson, skribent

Om: Aktuella böcker och litteraturområdet. Ett nyhetsbrev i veckan på söndagar. Gratis.

”Tv-dags med Kjell Häglund”

Av: Kjell Häglund, journalist

Om: Svensk och internationell tv – både djuplodande och ibland i listform. Ett nyhetsbrev i veckan på söndagar. 59 kronor/månad.

”Bra spam”

Av: Anna Sahlin och Nille af Ekenstam

Om: Internetkultur – länkar, mem, roliga Twitterinlägg och tv-tips. Lite oregelbunden utgivningstakt men oftast ett brev i veckan. Gratis.

”Plays softly”

Av: Jacob Åström, copywriter

Om: Musik – Åström eller en gäst sätter ihop en spellista. Ett brev i veckan på fredagar. Gratis.