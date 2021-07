Därför är Sverige fortfarande i världsklass på att producera hittar

De 10 mest framgångsrika låtskrivarna 2020

Samt deras största hittar de senaste åren.

Benny Andersson

”Dancing queen”

Tim Bergling

”Wake me up”

Joakim Brodén

”To hell and back”

Robin Fredriksson

”Cake by the ocean”

Per Gessle

”It must have been love”

Mattias Larsson

”Cake by the ocean”

Max Martin

”Can't stop the feeling”

Ilya Salmanzadeh

”Love me like you do”

Shellback

”Can't stop the feeling”

Rami Yacoub

”What makes you beautiful”

Källa: Stim