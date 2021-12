Därför bärs Nobelprisutgivningen upp av små förlag

Jana Rüegg vinkar från entrén in till Güntherska hovkonditoriet i Uppsala. Hon är verksam som doktorand i litteraturvetenskap vid stadens universitet, och gav tidigare i år ut delstudien ”Nobelbanor”, där hon undersöker vilka svenska förlag som drivit utgivningen av Nobelpristagare de senaste 50 åren. Förutom att hon har tittat på vilka förlag som har haft pristagaren i sitt stall i samband med priset, har hon också kartlagt vilka som introducerat pristagaren på svenska och vilka som gett ut hens böcker efter priset.

– Ett av mina huvudresultat är att det har skett ett skifte, från stora till små förlag, säger Jana Rüegg när vi klivit in på kaféet och valt ett bord inne i orangeriet.

Det är en trend som det senaste decenniet varit både tydlig och omtalad, då småförlag som Ersatz, Rámus och senast Celanders fått anledning att Nobelprisfira. Men grunden lades redan långt tidigare, menar Jana Rüegg. Enligt henne beror småförlagens stärkta betydelse för översatt högprestigelitteratur i allmänhet, och svensk Nobelpristagarutgivning i synnerhet, till stor del på att de fasta bokpriserna slopades 1970. Förutom att det banade väg för nya sätt att sälja böcker – på stormarknader, i kiosker – resulterade det också i att det statliga litteraturstödet infördes, som en motvikt till marknadskrafterna.

– Det ledde till att nya småförlag kunde grundas och snabbt bli till viktiga spelare. Snart började de också introducera blivande Nobelpristagare, säger Jana Rüegg.

Medan småförlagen har blivit spelare att räkna med, särskilt under 80-talet och 10-talet, har förlagsjättarnas dominans i Nobelsammanhang mattats av. Under den period som Jana Rüegg tittat på, 1970–2016, har de stora förlagen, som Wahlström & Widstrand, Albert Bonniers förlag och Norstedts, visserligen gett ut majoriteten av de 46 pristagarna. Men över tid har utgivningen tappat fart och under 10-talet har den varit begränsad – förutom i samband med priset.

– Ju längre fram i tiden man kommer i studien, desto mer blir de stora förlagens utgivning kopplad till garantier för uppmärksamhet. Man verkar inte ha samma möjligheter att upprätthålla ett författarskap under en längre tid som man hade förr.

”Små förlag drivs ofta av eldsjälar”, säger litteraturforskaren Jana Rüegg. Foto: Lisa Mattisson

Det hör delvis samman med 00-talets finanskris, tror Jana Rüegg. Hon drar en parallell till litteraturutredningen från 1968, som visade att just översatt litteratur lätt blir lidande i kölvattnet av en ekonomisk kris.

– För det är den utgivningen som är förknippad med störst risker och kostnader, för arvoden och rättigheter. I dag har många delar av bokbranschen dessutom kommersialiserats och det finns en viss bästsäljarkultur.

Hur kommer det sig då att mindre förlag vågar ta risken?

– Dels på grund av litteraturstödet, men också för att de ofta drivs av eldsjälar, en eller ett par personer som har ett specialintresse – en viss litteraturart, ett visst språk eller ett visst geografiskt område. Det är ofta en typ av översatt litteratur som inte finns på de stora förlagen, som man därför inte behöver konkurrera så mycket om. Småförlag har inte heller samma omkostnader som de stora, förläggaren har kanske ett annat arbete eller översätter själv.

Småförlagen har också varit duktiga på att återintroducera författarskap som en gång gavs ut av ett stort förlag men som fallit i glömska. Jana Rüegg nämner den kanadensiska novellförfattaren Alice Munro, som introducerades på svenska av Norstedts, plockades upp av Wahlström & Widstrand, föll ur det litterära kretsloppet och sedan återupptäcktes av det mindre förlaget Atlas 2009, lagom till att Munro tilldelades Nobelpriset fyra år senare.

För ett litet förlag innebär ett Nobelpris ofta en ekonomisk skjuts framåt. På fjolårets pristagare Louise Glücks svenska förlag Rámus har omsättningen mer än dubblats. Samtidigt kan priset också fungera som ett oväntat bakslag, eftersom småförlag ofta saknar ekonomiska muskler och vana att ge ut stora utgåvor. Ett exempel som tas upp i ”Nobelbanor” är Elisabeth Grate förlag, som har vittnat om att man tryckte upp för många exemplar av Jean-Marie Gustave Le Clézios ”Afrikanen” när han tilldelades Nobelpriset 2008.

Henrik Celander driver förlaget Celanders som introducerade årets Nobelpristagare Abdulrazak Gurnah på svenska 2012. Foto: Anders Hansson

Att det lilla Lundaförlaget Celanders vågade ge ut årets Nobelpristagare Abdulrazak Gurnahs roman ”Paradiset” 2012, trots att han då var i princip okänd i Sverige, berodde på en rekommendation. Förläggaren Henrik Celander valde att chansa.

– För små förlag handlar det nog mer om övertygelse än om kalkyl, säger han i dag.

Men, fortsätter han, det är på gott och ont. Bara ett par år senare var Celanders ekonomiska situation så pass kärv att man behövde skala ner ordentligt. Nobelpriset innebar en andhämtning, säger Henrik Celander, men med priset kom också insikten att förlaget varken hade rättigheter, resurser eller organisation nog att själva stå för en omfattande utgivning. Lösningen blev ett samarbete med Bonniers. På frågan om hur stor del av kakan Henrik Celander får svarar han att han ”inte är lottlös”.

– Nej, jag blev faktiskt förvånad över den generösa behandlingen.

Daniel Sandström är litterär chef och förläggare på Albert Bonniers förlag. Foto: Johan Jeppsson/TT

Daniel Sandström, litterär chef på Albert Bonniers förlag, säger att den typen av samarbeten mellan små och stora förlag är något som han gärna ser mer av. Enligt honom har Bonniers haft en ”helt okej” utdelning när det gäller Nobelpristagare de senaste åren. Men han har också märkt av den trend som framträder i Jana Rüeggs studie, alltså att de stora förlagens dominans har minskat.

– Översatt litteratur är sårbar, kostnader för rättigheter och översättning påverkar listans storlek. Dessutom har villkoren för den utgivningen förändrats, den är helt beroende av recensioner, och det utrymmet minskar i och med digitaliseringen. Men de senaste åren har bokbranschen varit mer stabil och det har gett oss möjlighet att titta utanför de givna författarskapen.

Att småförlagen plockat upp stafettpinnen tror Daniel Sandström beror på att priset har blivit både bredare och mer globalt.

– Svenska Akademien har haft en press på sig att vidga listorna och när litteraturbegreppet vidgas kan fler specialiserade förlag hävda sig i matchen, säger han.

Han menar att charmen med Nobelpriset är att det är så svårt att sia om.

– Att fler förlag är med i matchen är också en del av charmen. Det tvingar oss att vara på tårna och är ett tecken på att marknaden fungerar.

”Det är nog lättare för ett litet förlag att snöa in på titlar som flyger under radarn i åratal”, säger Anna Bengtsson, förläggare på Ersatz som ger ut 2015 års Nobelpristagare Svetlana Aleksijevitj. Foto: Marcus Ericsson/TT

Ett litet förlag i matchen är Ersatz, som ger ut översatt litteratur från framför allt ryska och tyska, och vars författare Svetlana Aleksijevitj tilldelades Nobelpriset 2015.

– Hon hade redan många läsare i Sverige, men priset blev ett fint tillskott för förlaget, det innebar att vi kunde stå på en stadigare grund, minns Ersatz ena grundare och förläggare Anna Bengtsson.

Hon tror att småförlagen har lyckats så bra i Nobelsammanhang för att de ”drivs av språkkunskaper och ett genuint litteraturintresse”.

– Det är nog lättare för ett litet förlag att snöa in på titlar som flyger under radarn i åratal, som Celanders med Gurnah. Det tror jag inte att ett stort förlag mäktar med, där udda titlar kanske måste försvaras inför en marknadsavdelning.

Samtidigt anser hon att det är ett problem att förlagsjättarna har halkat efter, eftersom ”små förlag är en vansklig verksamhet”. Det märks också i Jana Ruëggs studie: mellan 1970 och 2016 förblir de stora förlagen desamma, medan småförlagen kontinuerligt byts ut. Flera av de mindre förlag som introducerade eller gav ut Nobelpristagare på 80-talet finns inte längre kvar.

– Jag är imponerad av de små förlagen, men det är bra för litteraturen om det finns stabila förlag som kan förvalta ett kulturellt kapital, säger Anna Bengtsson.

”Det är lättare att starta förlag i dag än för 50 år sedan”, säger Jana Rüegg. Foto: Lisa Mattisson

Att småförlag grundas och försvinner i snabbare takt än stora handlar enligt Jana Rüegg om att de är så personbundna. Hon ser ingen större risk med det.

– Förlagen kommer och går, men varje decennium har sina starka aktörer. Digitaliseringen har också gjort att det är lättare att starta förlag i dag än för 50 år sedan, det finns en helt annan uppkoppling mot resten av litteratursamhället.

Hon tror inte heller att småförlagens betydelse för att Nobelpristagare introduceras och ges ut på svenska kommer att minska inom en överskådlig framtid.

– Just nu är det små förlag som bär upp den utgivningen. Och så verkar det fortsätta.

Några Nobelpristagare på små förlag 2021. Abdulrazak Gurnah, Celanders 2020. Louise Glück, Rámus 2018. Olga Tokarczuk, Ariel/Albert Bonniers 2015. Svetlana Aleksijevitj, Ersatz 2014. Patrick Modiano, Elisabeth Grate 2013. Alice Munro, Atlas 2012. Mo Yan, Tranan 2008. Jean-Marie Gustave Le Clézio, Elisabeth Grate 2005. Harold Pinter, Ersatz Visa mer

Läs mer:

Abdulrazak Gurnah: Först märkte jag inte rasismen

Från uppväxten i en brittisk koloni till Nobelpriset – här är Abdulrazak Gurnahs liv