Därför behövs en mer hållbar artificiell intelligens

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Hur hållbar är egentligen artificiell intelligens (AI)? Å ena sidan finns en förväntan om att tekniken ska bidra till den nödvändiga omställningen av samhället genom effektivisering och avancerad problemlösning. Å andra sidan har stora sociala och miljömässiga problem på senare tid kopplats till AI som den används i dag. Sverige har som uttalad ambition att vara världsledande på att tillvarata möjligheterna som AI kan ge. I regeringens policydokument från 2019 beskrivs hur tekniken har potential att bidra med stor nytta för både ekonomisk tillväxt och lösningar på miljömässiga och sociala samhällsutmaningar.

Enligt flera bedömare kan AI också spela en viktig roll för att nå de globala hållbarhetsmålen om den används på rätt sätt. Men inom ramen för AI i stort representerar sådan användning i dag en ganska liten del och den nuvarande utvecklingen styrs i hög grad av datadriven AI som kontrolleras av Big Tech (Microsoft, Apple, Google, Amazon, Facebook). Dessa företag har gjort AI till sin kärnverksamhet och driver i dag på en utveckling som i praktiken prioriterar en vinstdrivande agenda framför hållbarhet.

Hittills har förhoppningen om att AI ska lösa sociala samhällsutmaningar i hög grad kommit på skam. I stället har vi de senaste åren fått en stadigt växande mängd rapporter om hur AI ökat ojämlikhet. Genom till exempel rasistisk och sexistisk bias i dataset och modeller har redan utsatta grupper fått det sämre i den nya högteknologiska regimen. Denna utveckling kan sägas hänga ihop med den monopolliknande ställning inom AI som Big Tech har uppnått. Genom massiv forskningsinvestering vid ledande universitet och rekrytering av forskare har de blivit den absolut största arbetsgivaren inom AI.

Intensiteten i utvinningen som behövs för att driva AI-systemen innebär en enorm ökning av resursanvändningen

58 procent av de högst citerade artiklarna inom AI hade minst en författare kopplad till Big Tech år 2019, jämfört med bara 11 procent ett årtionde tidigare. Under denna tid har fokus också kommit att hamna helt på så kallad djupinlärning som är den teknik inom AI som haft störst kommersiell potential och som även legat bakom många av de effekter som uppmärksammats på senare år, såsom riktad reklam med olika former av påverkan inom den nya övervakningskapitalismen. Googles reklamapparat genererade med hjälp av tekniken omkring 140 miljarder dollar i vinst förra året, vilket motsvarar mer än en fjärdedel av Sveriges BNP.

Men hur är det då med miljön? I boken ”Atlas of AI” (recension i DN 8/6) tar forskaren Kate Crawford fasta på vad hon kallar de planetära kostnaderna för AI. Crawford menar att hypen kring AI har lett till en abstraktion av teknologin som också gagnar dem som har mest att tjäna på systemen. Tekniken uppfattas ofta som immateriell och kroppslös, men i själva verket krävs enorma naturresurser för att driva AI-system. Nya gruvor öppnas för att tillfredsställa ökande behov av ovanliga mineraler som är avgörande byggstenar. Kobolt, litium, olja och kol är del av en växande extraktivism, vars verkliga kostnader aldrig bärs av industrin själv. AI är här inte annorlunda än digitaliseringen i stort – alla uppkopplade nätverk förutsätter energi och mineraler –, men skalan och intensiteten i utvinningen som behövs för att driva AI-systemen innebär en enorm ökning av resursanvändning och utvinning, samtidigt som vi som samhällen har en uttalad ambition att minska resursanvändningen.

Anledningen är egentligen enkel. AI är inte magi utan maskinlärning. Det innebär att för varje uppgift som ska lösas kan maskinen (eller egentligen modellen) under kort tid, jämfört med människans, genomföra enorma mängder av beräkningar och söka efter mönster och relationer inom information. Trenden har gått mot större och större dataset på vilka modellerna tränas. Men varenda beräkning måste drivas av energi, som alltför sällan är ren, på system som byggs av mineraler vars utvinning har ett högt ekologiskt pris. Detta har lett till en explosion av energiförbrukning inom AI-utveckling och användning under de senaste fem åren. Just djupinlärning är särskilt ”datahungrig” och därför också extremt energikrävande.

Det är enkelt att se en målkonflikt mellan att 'tillvarata möjligheterna som AI kan ge' och 1.5-gradersmålet

Den digitala verksamhetens del av de globala utsläppen av växthusgaser har ökat från omkring 1,5 procent år 2007 till 3 procent i dag och står därmed redan nu för en lika stor del som flyget. Enligt en beräkning så kommer denna andel av utsläppen att öka till hela 14 procent 2040 om inget radikalt förändras. Vi har lärt oss att se på bilen och flyget som stora utsläppsbovar omgivna av ett mörkt avgasmoln, men den digitala teknologin uppfattas ofta i stället som en lösning i omställningsarbetet.

I USA kommer i dag 80 procent av all energi från icke förnybara källor som kol, olja och gas. I Sverige är siffran omkring 50 procent, vilket förstås är positivt jämförelsevis, men fortfarande kommer alltså hälften av all energi hos oss från icke förnybara källor. Flera ledande klimatforskare har på senare tid argumenterat för att den enda säkra vägen till att nå 1,5-gradersmålet som fastställs i Parisavtalet och hållbarhetsmålen är att byta till 100 procent förnyelsebar energi så fort som möjligt. För att klara det behöver vi samtidigt minska energianvändningen. Det är alltså enkelt att se att det finns en komplex målkonflikt mellan att ”tillvarata möjligheterna som AI kan ge” och ambitionen att nå 1,5-gradersmålet genom snabb utsläppsminskning. Visserligen har viss AI-teknik stor potential att effektivisera energianvändning genom digitalisering av elnätet, men i linje med Jevons paradox finns i dag en risk att minskningen i alla fall delvis raskt äts upp av teknikens egna energibehov.

På datanivån pågår samtidigt den andra utvinningsprocessen. ”Vi bygger en spegelbild av världen. Allt som du kan se i den fysiska världen ska också finnas i våra dataset.” Citatet skulle kunna vara taget ur en novell av Borges men är yttrat av Ed Parsons, geo-spatial ingenjör på Google, 2012. Drygt tio år senare ser det ut som att de är på god väg att lyckas och inte bara satellitbilder utan detaljerad data på allt liv som pågår på planeten utvinns fortlöpande. I takt med att fler och fler röster höjts för att avkräva de stora teknikföretagen ansvar har de själva raskt inrättat egna etikråd och anställt ledande forskare inom ämnet. I många fall verkar det dock som att företagens egen översyn är helt otillräcklig och i praktiken fungerar dåligt.

AI-etikforskaren Timnit Gebru ledde fram tills nyligen Googles arbete med att utveckla etisk AI. Gebru skrev ett paper som beskrev den negativa klimatpåverkan från de nya stora språkmodeller inom AI som då blivit Googles senaste kassako. Hon beskrev där hur de är enormt energikrävande att skapa och därmed bidrar till kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser. I november förra året skickade Gebru in sitt paper till en stor AI-konferens. Snart därpå bad Googles ledning henne att dra tillbaka sitt paper och när hon vägrade blev hon genast avskedad. Det är den största kontroversen inom AI-forskning på senare tid och många har sett det som ett uttryck för Big Techs omåttliga kontroll inte bara över marknaden utan också över forskning och utveckling. Strax efter händelsen signerade 2 600 Googleanställda en namninsamling som förkastade Gebrus uppsägning som en forskningscensur utan motstycke. Ett halvår senare har flera sagt upp sig i protest, forskargrupper avstår från erbjudande om finansiering från Google och deras verksamhet bojkottas på AI-konferenser.

Teknikföretagens brister kvarstår så länge det inte finns tvingande reglering och starka incitament för granskning av sektorns totala sociala och miljömässiga brister.

I protest mot utvecklingen av ohållbar och ansvarslös AI centralstyrd av Big Tech växer motståndet bland AI-forskare från alla ämnen. Dekoloniala, svarta och queera AI-grupper har vuxit fram samtidigt som allt fler börjar tala om behovet av att utveckla mer human och ansvarsfull AI. I EU har nyligen ett skarpare förslag till reglering av AI lagts fram som grund för ny policy och lagstiftning som utmanar Silicon Valleys föreställning om att teknisk innovation måste lämnas oreglerad. FN har lanserat platformen AI4Good för att driva på hållbarhetsutvecklingen och till och med Microsoft har ett program som heter AI for Earth. Nya initiativ till att utveckla mer hållbar AI kommer hela tiden, men problemet med att teknikföretagens egen översyn brister kvarstår så länge det inte finns tvingande reglering och starka incitament för oberoende granskning av sektorns totala sociala och miljömässiga brister.

De flesta verkar vara överens om att det är en god idé att satsa på AI-utveckling, men mycket skulle kunna vinnas om vi i hela kommunikationskedjan från politik och policy till allmänna diskussioner lärde oss att se AI i en större kontext som sociotekniska system. Om Sverige ska vara ledande på att ta tillvara möjligheterna med AI så måste tydliga prioriteringar göras och dessa kan komma i konflikt med den agenda som i dag drivs av Big Tech. Det märktes tydligt när EU:s digitaliseringskommission förberedde den nya policyn och regelverket för AI förra året och intensivt uppvaktades av företagsledare från Google, Facebook och Apple som försökte hindra regleringen genom lobbying. Förra veckan varnades också EU av det amerikanska säkerhetsrådet för att sjösätta den nya digitala marknadsregleringen som man uppfattar som protektionistisk policy som orättvist hindrar Big Tech att operera fritt i Europa. Det brukar heta att teknisk innovation måste få vara fristående från politik och omvärld. Men i en tid av eskalerande miljökris och ökande sociala problem måste såväl ingenjörer som politiker och allmänhet våga se tekniken i hela sin materiella kontext som en del av en större helhet. Här finns en verklig möjlighet för Sverige att leda utvecklingen mot ansvarsfull och hållbar AI.