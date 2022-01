Därför blev det långfilmssuccé på SVT Play

Hur kommer det sig att utbudet var så stort denna jul?

– Vi har alltid satsat lite extra på långfilmer just till julen, men nu har vi också fått fullt genomslag för våra digitala rättigheter för i princip allt som vi köper in. Därigenom kan vi göra film tillgänglig på SVT Play och sända filmer senare, säger Agneta Perman – vars kommande filmsatsningar varje fredag finns i ett nyhetsbrev som kan prenumereras via nyhetsbrev.svt.se

SVT:s programchef Agneta Perman Foto: Eva Edsjö

Ni visade över 120 filmer runt jul, bland annat hela ”Gudfadern”-trilogin, ”Livet är underbart, ”Fanny och Alexander”, ”Parasit”, ”The revenant” och ”Heat”. Vad gladde dig särskilt?

– Just ”Gudfadern” var det ju rätt länge sedan vi visade och det var extra roligt att kunna visa den tredje delen som ju Francis Ford Coppola nu har klippt om. Att sända svenska filmer vet vi också är väldigt uppskattat av publiken och i år kunde vi bland annat visa Josephine Bornebuschs ”Orca”.

Hur gör man ett urval av film inför just julsäsongen?

– Långfilmerna är litegrand som public service i stort. Det ska vara både brett och djupt – både aktuell film, klassiker, svenska filmer, men också filmer och som ska spegla hela världen.

