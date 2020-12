Därför blev lanseringen av ”Cyberpunk 2077” årets stora fiasko

Om det finns något spel som under 2020 varit lika emotsett som kritikerrosade ”The Last of 2”, så är det nog dystopiska sci-fi-rollspelet ”Cyberpunk 2077”. Åtta år under utveckling, lanseringsdatumet uppskjutet tre gånger bara det senaste året och med ett aggressivt marknadsföringsteam bakom ryggen hade hajpen kring spelet hunnit nå otroliga höjder innan det slutligen släpptes för ganska exakt en vecka sedan.

Sju dagar senare genomlider den polska spelstudion CD Projekt Red sin största kris hittills. ”Cyberpunk 2077” har bland spelmedier och besvikna fans beskrivits som ofärdigt, på gränsen till ospelbart, med buggar som skiftar från ofrivilligt komiska till sådana som hindrar spelaren från att ens kunna gå vidare i berättelsen.

Allra värst är det för spelarna som försökt köra ”Cyberpunk 2077” på förra generationens konsoler Playstation 4 och Xbox One. På bilder och videor som spridits sedan lanseringen förra torsdagen ser grafiken i spelet i värsta fall ut som något taget från slutet på 90-talet – tvärtom mot hur det har marknadsförts.

I april sköts lanseringsdatumet för ”Cyberpunk 2077” upp första gången, men CD Projekt Red bedyrade att spelet var fullt spelbart och att förseningen bara handlade om att förfina och optimera spelet. Men sedan flera månader tillbaka har utvecklarna tvingats jobba övertid, sex dagar och runt 100 timmar i veckan, för att hinna lansera ett i praktiken trasigt spel. Nu kommer de anställda behöva fortsätta jobba övertid ytterligare månader framöver bara för att rätta till alla felen.

Den här sortens obetald övertid i spelbranschen kallas för ”crunch”, ett lika mycket kulturellt fenomen som ökänt arbetsmiljöproblem där anställda pressas till det yttersta för att ett spel ska vara så bra som möjligt till lanseringen. Först på senare år har crunch börjat debatteras och kritiseras på riktigt, trots att det varit en del av spelutvecklingskulturen i över 30 år.

För två år sedan skröt GTA-studion Rockstars medgrundare Dan Houser om hur hans anställda tvingats jobba 100-timmarsveckor för att hinna färdigt med ”Red Dead Redemption 2” . Sedan dess har anställda bland några av de största spelföretagen vittnat om urusla arbetsförhållanden och flera röster höjts om att något radikalt behöver förändras inom branschen. Turerna hos CD Projekt Red pekar mot att förändringen kommer att ta tid.

Marcin Iwiński, en av grundarna bakom CD Projekt Red, har tidigare sagt att långa arbetsdagar kommer vara tillåtna för företagets anställda – men absolut inget krav. ”Icke-obligatorisk crunch” har han kallat det, ett löfte som alltså bröts i september när studion insåg att ”Cyberpunk 2077” riskerade att bli ännu mer försenat.

Att ett spel kunnat lanseras i det här skicket är ett exempel på klyftan mellan spelstudions chefer och kapitalägare och utvecklarna själva som försökt varna om att spelet inte är färdigt. Vice-vd Adam Kiciński har fått be om ursäkt till sina anställda efter att kommentarer till ägarna läckt, där han kallat crunchen på företaget något som medierna blåst upp.

När ”Cyberpunk 2077” försenades en tredje och sista gång i oktober beräknades CD Projekt Red ha förlorat 3 miljarder dollar. Trycket måste ha varit stort att lansera spelet en gång för alla – oavsett skick.

CD Projekt Red har gått ut med en ursäkt och lovat att rätta till så mycket av felen som möjligt i framtida uppdateringar. Men tsunamin av återbetalningskrav från missnöjda spelare har fått Sony att helt sonika ta bort ”Cyberpunk 2077” från sin digitala spelbutik – på obestämd tid. Beslutet saknar motstycke. Nu återstår det att se om CD Projekt Red kan rädda spelets och studions anseende.