Därför blev Thomas G:son "bortförd" av vakter

Thomas G:son blir invald i Melodifestivalens ”Hall of fame” under kvällens deltävling i Linköping. Det fejkade bortförandet var upptakt till en humorsketch där programledaren Jesper Rönndahl har kidnappat den välmeriterade kompositören för att försöka ta sig in i hans låtskrivarhuvud.

Tilltaget fick stor uppmärksamhet och SVT har inte sagt mycket om vad det hela handlade om, annat än att man till slut medgav att händelsen var iscensatt och att det skulle bli något slags fortsättning.

– Det var början på en veckas lång historia som skulle berättas i våra sociala medier. Vi tycker den är rolig, och jag hoppas att tittarna också tycker det, säger Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka till TT.