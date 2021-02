Därför blir det så ofta bråk om biografiska filmer

I förra veckan kunde DN berätta att kung Carl XVI:s liv ska bli dramaserie. Hovets informationschef Margareta Thorgren sade i en kommentar att hon ”tror att det alltid finns en oro hos de personer vars liv ska filmatiseras”. Att göra dramatiserade berättelser om verkliga personer öppnar för svåra gränsdragningar mellan fakta och fiktion, moral och kommersiella avväganden.

Manusförfattaren och regissören Ronnie Sandahls film ”Tigrar” bygger på fotbollsspelaren Martin Bengtssons egen berättelse om hur han maldes ner av italienska Inters talangkvarnar. Filmen vann Drakenpriset för bästa film på Göteborgs filmfestival i helgen. Just nu arbetar Sandahl med sin entrébiljett till Hollywood; ”Perfect”, om elitgymnasten Kerri Strug.

Erik Enge har huvudrollen i Ronnie Sandahls film ”Tigrar”. Foto: Göteborgs filmfestival

Det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt när man resonerar kring biografisk film, säger han.

– För det första får man aldrig glömma att man gör anspråk på en eller flera människors berättelser, och med det kommer ett stort ansvar. Samtidigt måste filmens konstnärliga värde vara så stort att det blir värt att göra det anspråket.

Tre svenska biopics som väckt starka känslor ”Monica Z” (2013) I en artikel i DN menade dokumentärfilmaren Tom Alandh att Monica Zetterlunds pappa Bengt Nilsson framställdes som en ”förgrämd skitstövel”, när han i själva verket var precis tvärtom. Artikeln ledde till en bred kulturdebatt om hur stor tolkningsfriheten egentligen bör vara inom konsten. ”Ted – För kärlekens skull” (2018) Ted Gärdestads barn ville stoppa filmen om deras pappa. Artistens dotter Sara Zacharias skrev i DN om hur filmen sjösattes utan deras medgivande: ”Med ’Ted – För kärlekens skull’ har Ted gjorts till en filmfigur som befinner sig ännu längre bort från sanningen.” ”Unga Astrid” (2018) Astrid Lindgrens dotter Karin Nyman var starkt kritisk till filmen, särskilt som den skildrade en så djupt privat del av hennes mammas liv. ”Då begriper ju var och en att det ska till mycket konstnärlig frihet för att det över huvud taget kunna bli någon berättelse. Den här filmen hade aldrig kunnat göras medan mamma levde”, sa Karin Nyman till Tidningen Vi. Visa mer

Biopic-terrängen är tungt minerad. Ett litet felsteg och det kan explodera. Det lärde sig regissören Sam Taylor-Johnson efter ”Nowhere boy” 2009, som skildrade John Lennons uppväxt i Liverpool. I en intervju efter premiären fick Paul McCartney frågan vad han tyckte om filmen och svarade: ”Hälsa Sam Taylor-Johnson att han som spelar mig är kortare än John – I’m not having that! Vi är båda 1,80!” Ronnie Sandahl småskrattar i telefonen åt exemplet.

– Det är ofta rätt ovidkommande detaljer folk blir sura på. Film kräver psykologiska förenklingar eller förklaringsmodeller. Min grundregel är att vara sann mot grundhistorien, men det innebär inte alltid att man är faktamässigt hundraprocentig.

Ronnie Sandahl fick själv kritik efter ”Borg” 2017, som han skrev manus till. Filmen om tennisikonen blev både en kassasuccé och kritikerfavorit. Men huvudpersonen protesterade mot en av filmens nyckelscener, den där han och tränaren Lennart Bergelin hamnar i bråk under en träning. ”Scenen där han slår mig, det hände aldrig”, sa Björn Borg till Expressen. Ronnie Sandahl understryker att han inte vill gå i polemik med Björn Borg, och att han har rätt till sin upplevelse. Samtidigt, tillägger filmmakaren:

– Av alla scener i filmen så är den här bäst dokumenterad av förstahandsvittnen. De var ju inte ensamma där, när det hände. Sen slår ju faktiskt aldrig Lennart Björn i filmen. Han är mer arg. Och det är ju en film som handlar om raseri.

John McEnroe, som också porträtterades i filmen, var strået vassare än Borg i sin kritik. I en kommentar till The Telegraph sa den hetlevrade amerikanen: ”Det är ingen bra film. Vissa grejer är rent påhittade.” Ronnie Sandahl låter som om han slår ut med armarna på andra sidan linjen.

Shia LaBeouf och Sverrir Gudnason i ”Borg”. Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo

– Jag hade väl gjort nånting fel om inte McEnroe var förbannad! Dessutom har han rätt, vissa scener är rent påhittade, filmen hade inte fungerat annars. Här närmar vi oss smärtpunkten med verklighetsbaserade filmer: du måste ibland dikta upp en tydligare motivbild för att publiken ska vilja engagera sig huvudpersonen. Vi kan kalla det för Mark Zuckerberg-komponenten.

Ronnie Sandahl syftar på ”The social network”, David Finchers och Aaron Sorkins film från 2010 om Facebooks framväxt. Huvudpersonen Mark Zuckerberg menar att filmarnas tolkning av varför han valde att grunda kompisnätverket var både lögnaktigt och sårande. Enligt Zuckerberg drömde han aldrig om att komma in på Harvards exklusiva herrklubbar, som det slås fast i filmens inledningsscen. Det var aldrig drivkraften. Han skapade helt enkelt Facebook för att han älskar att skapa saker.

– Och varför räckte inte den motivbilden? För då hade filmen inte funkat dramatiskt. I Zuckerbergfallet känner jag personligen att manuset går över gränsen. Samtidigt är filmen ett mästerverk – och då jämnar det konstnärliga värdet ut övertrampet, säger Ronnie Sandahl.

Debatten kring den biografiska konsten, om den ska vara subjektiv eller empirisk, är inte ny. Tyska filosofer skrev redan för hundra år sedan avhandlingar om vilken roll fakta ska spela inom ramen för ett fiktionsverk. I vinter har såväl TV4-serien ”Drottningarna” som BBC/Netflix-produktionen ”The crown” debatterats flitigt för skildringarna av verklighetens monarker. I The Guardian skriver tidningens stjärnkolumnist Simon Jenkins: ”The crowns fejkade historia är lika förödande som fake news.” Sannolikt kommer den här diskussionen återigen att aktualiseras nästa höst, när Sveriges mäktigaste kändis genom alla tider ska upp på vita duken. ”Jag är Zlatan” bygger på David Lagercrantz biografi med samma namn. Regissören Jens Sjögren sitter i klipprummet när jag når honom.

– Att biografisk tv och film orsakar diskussion, och att folk känner att de har blivit trampade på, är oundvikligt. Att koka ner ett liv eller en del av ett liv till 1 timme och 40 minuter innebär att våld kommer behöva göras på verkligheten, det säger sig självt.

Dominic Andersson Bajraktari som den unge Zlatan Ibrahimovic i filmen ”Jag är Zlatan”. Foto: Carolina Romare

Jens Sjögren säger att hans grundinställning i arbetet med Zlatanfilmen är att vara respektfull mot verklighetens förlagor.

– Vi har hela tiden bollat med Zlatan och låtit honom läsa och tycka till. För mig har det viktigaste varit att försöka beskriva hans upplevelse. Varje scen kanske inte skildrar en objektiv sanning, det är nog omöjligt, men jag hoppas vi har lyckats ringa in just Zlatans upplevelse. Och det är exakt det som är biopicens styrka.

Vi kommer in på ett av de mest omstridda kapitlen i modern svensk biopic-historia – ”Monica Z”, filmen om jazzdrottningen från 2013. Flera reagerade på porträttet av Zetterlunds pappa Bengt Nilsson (som spelades av Kjell Bergqvist). Argast blev dokumentärfilmaren Tom Alandh som skrev ett debattinlägg i DN med rubriken: ”En hygglig människa har svärtats.”

Så långt skulle Jens Sjögren aldrig riskera att gå i den poetiska frihetens namn, säger han.

– Men jag tror å andra sidan inte att den risken är så stor i mitt fall, eftersom jag tvärtom brukar få kritik för att jag tunnar ut dramatiken. Jag vill alltid jobba med både och-känslor. Endimensionella karaktärer är så ointressanta. Jag är inte heller säker på att man alltid behöver göra det svart eller vitt för att skapa en bra film. Det där är ett problem över lag i Sverige, att filmmakarna tror att de måste servera skurkar och hjältar.

Men, poängterar han:

– Det är inte så att jag är torsk på att skildra den faktamässiga verkligheten. Ibland måste man förenkla och förstärka, annars blir det nog ingen bra film. Jag kan också välja att ta bort saker för att exempelvis göra en karaktär mer konsekvent.

Caroline Hainer, filmkritiker för SVT och GP, belyser skillnaden på biografisk film och dokumentär. Så fort man går in i salongen måste man köpa att begreppet absolut sanning inte existerar, säger hon.

– Det handlar om tolkningar, stories, en känsla. Det som möjligtvis retar mig i genren är när man visar alldeles för stor vördnad för subjektet, vilket är lätt hänt när och om subjektet i fråga fortfarande lever.

Så det är inte omoraliskt att skapa påhittade scener?

– Vad som är ”sant” i en människas liv är i det närmaste en filosofisk fråga. Jag tycker att känslan eller upplevelsen av en livsgärning kan överskugga det faktiska när det gäller filmatisering. Ett exempel är ”Rocketman”, filmen över Elton Johns liv som trycker mer på hur det känns att vara Elton John. Ett annat är ”All that jazz”, om Bob Fosse, där dansnummer och rena fantasifoster hjälper till att fördjupa både berättelsen och känslan.

Och att framställa en människa som gräslig, när han eller hon i själva verket var vänligare än jultomten?

– Jag har sett få, om ens en enda, biopic som inte involverar ett trauma i barndomen som sedan överskuggar subjektets karriär. Man vill alltid ha fram ett driv, ett mörker, en orsak. Då kan det vara tacksamt att vässa en biroll. Om regissören i slutändan får fram ett fint och komplext personporträtt, är det okej med mig.

Å andra sidan skulle Caroline Hainer nog inte säga samma sak om det gjordes en verklighetsfrånvänd biopic av någon av hennes egna idoler.

– Då skulle jag nog gå bärsärk.