Därför breder skogen ut sig alltmer i konsten: ”Träd är så tacksamma att spegla sig i”

I Karl Ove Knausgårds nya roman ”Morgonstjärnan” spelar skogen en avgörande roll. Den skildras som en ond plats, bortvänd från människorna. Granarna är ”orörliga, nattmörka”. Plötsligt stiger ett ljud – ett lockrop? – ur skogen: ”Det lät som en blandning av en fågel och något annat, ödleaktigt.” En psykiskt sjuk man flyr in i skogen och möter ett monster. Det sker djävulska mord, naturligtvis i skogen. Och när den nya stjärnan som lyser så vasst stiger på himlen ser det ut som om träden brinner. Att gestalta skogen som en kuslig plats är typiskt för vår tid, menar journalisten och författaren Sven Olov Karlsson.

– Skogen har alltid varit närvarande i konsten och litteraturen. Men de senaste åren har den börjat skildras på ett annorlunda sätt. Dels har det med miljöförstöringen och klimatförändringarna att göra. Men sedan har vi en annan slags skog – en skräckskog – som gör ett allt tydligare avtryck.

Karl Ove Knausgård Foto: Justin Sutcliffe

Att ladda skogen med ruskigheter har vuxit sig starkare hos den moderna människan, eftersom det är en plats som många människor sällan eller aldrig besöker, menar Sven Olov Karlsson.

– Skogen hade till nyligen en helt annan, alldeles självklar, plats i människors vardag. I det gamla bondesamhället hade skogen ungefär samma roll som mobiltelefonerna har i dag, det var ett sätt att dra sig undan.

Vi hörs – förstås – per telefon. Sven Olov Karlsson bor i Bagarmossen men betraktar egentligen byn Nyhyttan i Västmanland som sitt hem. Där växte han upp, och där var han skogsägare fram till juli 2014, då allt brann ner. När den stickande röken skingrades hade 14.000 hektar skog förkolnat. Branden kallades för en naturkatastrof, men orsakades i själva verket av mänskliga krafter. Händelsen förändrade inte bara det faktiska landskapet, utan även Sven Olov Karlssons litterära geografi.

– När vi körde i väg från den här skogsbranden, och utgick ifrån att hela byn skulle brinna ner bakom oss, så tänkte jag: Det här kommer jag skriva om.

Sven Olov Karlsson Foto: Ali Lorestani

Branden blev mycket riktigt en katalysator för Sven Olov Karlssons ”skogsskrivande”, som han kallar det. Redan året efter publicerades novellsamlingen ”Västmanland”. 2017 skrev han om det igen, i den Augustprisnominerade reportageboken ”Brandvakten”.

– Det faller sig naturligt för många konstnärer att skildra det som man upplever som viktigt, och som man har nära. Det är nog förklaringen till att skogen är så närvarande i mina böcker, inte minst efter den här händelsen.

”Nu är det slut på den naturligt växande skogen. Det är dags att tänka efter vad vi gör med den vilda resten”, skriver Kerstin Ekman i essäsamlingen ”Herrarna i skogen” från 2007. Citatet finns med i ett stridsrop för Sveriges naturskogar, som nyligen publicerades i Expressen. Appellen signerades av elva kulturarbetare, däribland Sven Olov Karlsson. Genom tiderna har konstnärer och författare lyckats förändra mycket, så varför inte nu, resonerar skogsskalden Karlsson.

– Det pågår en stor omställning i världen och en hel del av rösterna som drivit på utvecklingen är inte forskare eller politiker, utan konstnärer och intellektuella.

Ann Böttcher Foto: Anders Hansson

Vinterns stora skogsdebatt aktualiserades i januari genom DN:s seriegranskning av skogsindustrin. Ett par veckor efter den första publiceringen öppnade Bonniers Konsthall en retrospektiv med Ann Böttcher – och det såg nästan ut som en tanke. Utställningen kretsar kring hennes tjugoåriga arbete kring skogens, och framför allt granens, symboliska betydelse.

– Det brukar vara ganska dålig mobiltäckning här, men vi kan väl prova så ser vi?

Ann Böttcher har efter ett arbetsintensivt fjolår flytt till det lantliga lugnet vid sommarstugan på ön Falster, söder om Köpenhamn. Den mesta av tiden tillbringar hon i den eftersatta trädgården. Som barn i småländska Bruzaholm var hon alltid ute i naturen. Trädgränsen gick tio meter från huset. Men när hon var sju år avverkades den gamla granskogen.

– Jag minns att jag pratade med skogsarbetarna. Kunde de åtminstone spara mitt favoritträd? Men det gjorde de så klart inte.

Bild 1 av 3 Foto: Bonniers konsthall Bild 2 av 3 Foto: Vandalorum Bild 3 av 3 Foto: Bonniers konsthall Bildspel

I utställningen på Bonniers konsthall får besökaren syn på hur granen tolkats genom konsthistorien. I verket ”Den svenska serien”, en mäktig tidslinje över svenskarnas förhållande till granen, regnar konstreferenserna; från Marcus Larssons väderbitna barrträd till Carl Fredrik Hills svarta granar. Här ingår också några av Böttchers egna känsliga trädteckningar i blyerts.

– Skogen i konsten handlar nästan alltid om människans natur. Träden är så tacksamma att spegla sig i. Det kan vara lättare att uttrycka svåra saker via omskrivningar, allegorier.

Ann Böttcher brukar få beröm för sina granar, för att de är estetiskt fina. Det där kan framkalla en viss frustration, säger hon, eftersom de inte främst är skapade för att vara sköna att beskåda, utan för deras kulturhistoriska laddning. I utställningen finns till exempel så kallade Trauerfichte, gråtande granar. En art vars molokna uppenbarelse gjort den populär på kyrkogårdar.

– De gråter, tänker jag, för att bördan har blivit för stor, eftersom alltför mycket har lagts på dem. De orkar inte bära tyngden. Då tänker jag framför allt på de tyska granarna jag tecknat.

Ann Böttcher Foto: Anders Hansson

Under 1930- och 40-talet kidnappades granen av nazisterna, visar Ann Böttchers kronologi. För Adolf Hitler, som aldrig missade ett tillfälle att bli fotograferad i skogsmiljö, var granarna identitetsbärande. De sågs som lika oförstörda som den ariska delen av det tyska folket.

– Nazisternas natursvärmeri är ju känd men det var fascinerande att ta reda på hur djupt det gick, och hur bildligt de använde sig av skogen. Träden värderades högre än vad många människor gjorde, säger Ann Böttcher, som själv har tyskt påbrå.

Filmskaparen Clara Bodén är en annan konstnär som hela tiden tycks utgå från skogen i sitt arbete. Hennes uttryck är mångbottnat. Hennes nya kortfilm ”Först här”, en poetisk reflektion över det växande avståndet mellan människan och skogen, visades på Göteborgs filmfestival i januari.

– Min relation till skogen har formats av allemansrätten. En känsla av att skogen är som himlen eller stjärnorna, allas och ingens. Just nu tänker jag på de villkor som kommer med ett småskaligt skogsägande, eftersom det blivit aktuellt i mitt eget liv. Jag berörs även av det som är mina rötter, hur sågverksorter vid Norrlandskusten fått uppfinna sig själv på nytt, eller tyna bort, säger Clara Bodén som växte upp i Västernorrland men är bosatt i Jämtland.

I ”Först här” ställer hon frågan: ”När skogen är mer en uppfattning, och inte en levd erfarenhet, vad lämnar det plats för?” Clara Bodén står bakom idén att storskaligt skogsbruk ska avkrävas storskaligt ansvar, men hennes tes är att det rådande skogsbruket bara är en konsekvens av samhällsutvecklingen.

– Det som går att skönja i bruket av skogen ser ut så därför att vi har en global ekonomi. Och det är i första hand den ekonomin vi måste ifrågasätta hållbarheten i. Och hur vi själva kan förändra strukturerna.

Clara Bodén räknar ”Först här” som en kusin till ”Stamnätet” (2018), en film om naturresurser och kolonialism. Hon graviterar ofta mot spänningen mellan landsbygd och storstad.

– Genom mina filmer vill jag öka möjligheten att förstå villkor som är knutna till den plats jag utgår från. Eftersom vi har centraliserat så mycket av beslutsfattande och berättelsers perspektiv vill jag vara en röst för andra perspektiv, en annan vardag. Det är viktigt att förstå att skogen är en landsbygdspolitisk fråga.

Tecknaren Kent Wisti gjorde en satirteckning i DN nyligen, som Clara Bodén fastnade för.

– Det var en man i svart polokrage med texten: ”Skogen är en ödesfråga för mig. Jag köper alltid doftljus som luktar tall och mossa! Min farfar var mycket i skogen.” Funny because it is true.