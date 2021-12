Därför fick hyllade och kritiserade ”Sex and the city” så stort genomslag

Poddaren och programledaren Amie Bramme Sey var elva år när ”Sex and the city” kom, och minns hur fascinerande hon redan som barn tyckte att tv-serien var.

– Det var verkligen en av ens första inblickar i vuxenvärlden, säger hon.

Än i dag ser hon något avsnitt i veckan, men konstaterar att det är med en helt annan blick än den hon hade som liten.

– ”Sex and the city” är en sorts snuttefilt för mig. Nu kollar jag med en annan medvetenhet och vissa saker är absolut problematiska, men det spelar ingen roll. Man kollar inte för att höra en smart analys, utan för att det är väldigt underhållande och sjukt nog ändå relaterbart, säger Amie Bramme Sey.

Kritik mot tv-serien kom redan när den sändes. Då handlade det om vad serien förmedlade till unga tjejer och kvinnor, om att den uppmanade till konsumtionshets och ytliga relationer. Det debatterades om serien var feministisk eller inte. De diskussionerna har fortsatt, och i dag pekar många på att delar av serien inte har åldrats speciellt väl.

Under 2017 skapades en mängd memer på sociala medier under hashtaggen #wokecharlotte, där karaktären Charlotte ger svar på tal när andra karaktärer uttalar sig inskränkt om bland annat transpersoner och bisexualitet (”a layover on the way to Gay Town”, som Carrie säger).

Serien har också fått kritik för sin brist på representation – i princip samtliga karaktärer är vita – och för att den reproducerat vissa rasistiska stereotyper, bland dem den ”arga svarta kvinnan”.

– Man har indoktrinerats i mycket toxisk heteronormativitet, sexism och vithetsnorm av ”Sex and the city”, säger Amie Bramme Sey och fortsätter:

– Jag tycker inte att det är någon feministisk serie, men det finns ett systerskap i den. Som visserligen har vissa mått av destruktivitet som tål att ifrågasättas.

Samtidigt menar medieforskaren Anja Hirdman att det är svårt att komma ifrån att ”Sex and the city” var progressiv när den först hade premiär.

– Det som är banbrytande med serien, oavsett vad man anser om den, är hur den visar kvinnlig sexualitet i populärkulturen. Man ska också ta med sig att den fortfarande inte visas i stora delar av världen, för att den är så kontroversiell, säger hon.

– Men ska man se den som en frigörande gestaltning av det kvinnliga, eller som en perverterad form av en reaktionär syn på femininitet som mest fokuserar på män och utseende? Det är mellan de två polerna som diskussionerna har studsat genom åren.

Något som ofta glöms bort i diskussionerna är hur serien skildrar vänskap, fortsätter Anja Hirdman.

– Vänskapstemat är ju överordnat. Det är en lockelse med serien, och en motsägelse som är ganska typisk för den postfeminism som serien förkroppsligar. Här finns begäret efter tvåsamheten, men det är ändå vännerna som är kärnan, säger hon.

Har serien åldrats väl?

– Jag tror inte att den är främmande för dagens unga. Den har fortfarande en enorm dragningskraft. Men den fick sig kanske en törn i det populärkulturella rummet genom den mer progressiva serien ”Girls”.

Även ”Girls”, som hade premiär 2012, handlar om en grupp unga kvinnor i New York. Anja Hirdman är inte säker på att den hade kommit till om inte ”Sex and the city” hade banat vägen.

– Jag tror att ”Sex and the city” har haft en väldigt stor betydelse, även för serier som kommer nu, säger hon.

För Jessica Conrah, doktorand i modevetenskap vid Stockholms universitet, hade ”Sex and the city” stort inflytande när hon var ung vuxen.

– Det är en period i ens liv när man tänker mycket på vem man vill bli, och här fanns fyra olika kvinnor med olika roller som levde i en storstadsmiljö. Det är klart att det var lockande.

Liksom Anja Hirdman menar hon att originalserien går i linje med tredje vågens feminism, eller postfeminismen, som växte fram under 90-talet.

– Om 70-talsvågen handlade om att komma bort från kvinnan som objekt, kom nu kvinnor som tyckte om mode och att sminka sig. Det började handla om att ta makten över sin yta och använda sina Manolos som ett styrkebesked snarare än som något objektifierande.

Att serien ville tänja på vissa gränser visas inte minst genom modet, fortsätter Jessica Conrah – det är excessivt snarare än minimalistiskt. I samtal om ”Sex and the city” har modet ibland beskrivits som ”den femte huvudkaraktären”. Jessica Conrah instämmer, och lyfter fram kostymören Patricia Field som en avgörande faktor.

– Hon tillhörde en queer undergroundkultur och att de anställde henne visar att de var insatta. Man visade upp mode som något performativt. De här fyra karaktärerna har ju ett flertal personligheter som de klär sig i, och det är progressivt, att visa att man inte är låst i en roll.

Samtidigt kritiserar hon hur konsumtionen framställs. Hon nämner Carrie och hur serien gör komiska poänger av att hon ibland köper kläder över sina tillgångar.

– Man anspelade ibland på en patriarkal syn på kvinnors relation till konsumtion som irrationell. Samtalet om mode som kultur och identitet gick lite förlorat, och det är synd.

Konsumtionens centrala roll i serien och dess vikt för handlingen var ur ett marknadsföringsperspektiv väldigt framgångsrikt. Märken som Manolo Blahnik, Vera Wang och Prada har inte undgått någon tittare, men även Tivo, Starbucks och The New Yorker fick ett enormt genomslag.

– Sådana samarbeten fanns i många andra serier men de blev mycket mer tydliga och fick en större roll i ”Sex and the city”, säger Sara Rosengren, professor på Handelshögskolan med inriktning på marknadsföring.

Hon menar att serien lyckades göra reklam bättre än andra eftersom många tittare byggde upp en relation till karaktärerna och inspirerades av deras livsstil.

Kan man se karaktärerna som den tidens influerare?

– Både ja och nej. De var ju karaktärer i en serie, men folk kände ändå närhet till dem. Influencers bygger en parasocial relation med sina följare, vilket får dem att kännas som vänner. Så såg många på det här tjejgänget också.

Den första av de två uppföljande ”Sex and the city”-filmerna beskrevs inför premiären 2008 som ett slags Superbowl för kvinnor ur marknadsföringsperspektiv. Då sade Sarah Jessica Parker, som också medproducerade filmen, att den inte hade kunnat göras utan vissa reklamsamarbeten. Samtidigt togs inte filmerna emot speciellt väl och den plågsamt uppenbara produktplaceringen stack i ögonen.

– Det blev väl för mycket marknadsföring och för lite film, säger Sara Rosengren.

I den nya serien ”And just like that...”, som får premiär 17 år efter att originalserien slutade sändas och elva år efter att den senaste långfilmen sågades vid fotknölarna, har huvudkaraktärerna passerat 50. Samantha har lämnat gänget, men Carrie, Miranda och Charlotte fortsätter sitt enträgna navigerande mellan karriär, vänskap och kärlek.

– Jag är så ledsen över att Samantha inte är med, säger Amie Bramme Sey. Hon är den bästa karaktären, så det är svårt att säga hur det ska gå för uppföljaren.

Vad går förlorat med Samantha?

– Sexet, säger Amie Bramme Sey och skrattar.

– Den här serien kommer bara vara the city. Hon är en otroligt komplex karaktär, som är tuff och stark men samtidigt väldigt känslig. Hon är den lojala vännen, och det är hon som är rolig.

Samtidigt är Amie Bramme Sey väldigt nyfiken på hur karaktärernas åldrande kommer att skildras.

– I Sverige har vi nu den eviga debatten om kvinnor och åldrande. Hur de har åldrats kommer att vara en snackis, och förmodligen om eller hur de har ändrat sina utseenden. Vi lever i en värld som är så besatt av ungdom.

Anja Hirdman instämmer:

– Det finns en beröringsskräck i amerikansk populärkultur när det gäller åldrande, det är mest barnkvinnor som skildras. Men det är möjligt att åldrandet ändå är ett spår som de väljer att ta, och det vore en adekvat fortsättning.

