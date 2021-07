Därför finns inget annat val än att skilja på konstverk och konstnär

Återigen är debatten om var gränsen går mellan verk och person aktuell. Den här gången har det handlat om rapparen Yasin som i skrivande stund sitter häktad misstänkt för stämpling till människorov. Många ställde sig kritiska till att han, vars låttexter beskriver kriminella handlingar liknande de som han själv misstänkts eller dömts för de senaste åren, belönades med flera priser under våren. P3 Guld gav honom pris för årets artist och årets hiphop, och härom månaden blev han årets artist även på Grammisgalan. Kritikerna menar att det är fel av prisutdelarna – särskilt P3 Guld som är del av public service och finansieras av skattebetalarna – att belöna och uppmuntra den typ av kriminella leverne som Yasin representerar med sina texter och handlingar.

Debatten är förstås inte utan historiska motsvarigheter. Man behöver inte söka sig längre än till vårt grannland i väst och 90-talets norska black metal för att finna en tydlig parallell. Bandet Mayhem, kanske mer kända för kyrkbränningar, självmord och mord på 90-talet än för sin musik vann årets hederspris på Norges motsvarighet till Grammisgalan, Spellemannprisen. Någon större kontrovers blev det inte – förmodligen eftersom bandet nu är mer rumsrent och etablerat och för att den mest omdiskuterade bandmedlemmen, Varg Vikernes, inte varit med i bandet sedan han dömdes för mord och mordbrand 1994. Men mellan Yasin och Mayhem, gangsterrap och black metal, finns flertalet beröringspunkter.

Gangsterrappens texter präglas av att den är misogyn, materialistisk och självhävdande medan black metal är misantropisk, nihilistisk och självdestruktiv

Eftersom bandmedlemmarna i Mayhem var och är vita och från medelklassen går det, till skillnad från fallet med den typiska gangsterrapparen, inte att ursäkta deras texter med att de bara speglar en verklighet och vardag sprungna ur segregering, rasism eller klasskillnader. Men den sociala mekanismen är densamma. Viljan att genom musiken etablera en alternativ gruppidentitet och följa andra normer än samhällets, skapa en alternativ hierarki, är likadan. En gangsterrappare vinner intern status genom att bryta mot för gruppen rätt lagar på samma sätt som att Varg Vikernes vann intern status genom att bränna upp kyrkor.

Gangsterrap och black metal liknar varandra i sitt gränsöverskridande och i användandet av våldsreferenser samtidigt som de placerar sig på diametralt motsatta ideologiska positioner. Gangsterrappens texter präglas av att den är misogyn, materialistisk och självhävdande medan black metal placerar sig i andra änden av spektrumet och är misantropisk, nihilistisk och självdestruktiv. Gangsterrap är renodlad revolt mot etablissemanget och rättsväsendet medan black metal väljer kyrkan och de kristna värderingarna som sin främsta måltavla. Rapparen 50 cents titel på sitt debutstudioalbum ”Get rich or die tryin’” sammanfattar gangsterrappens ideal väl medan en motsvarande slogan för black metal närmast skulle kunna kokas ner till ett lakoniskt ”die”.

I båda dessa genrer är det knappast möjligt att skilja verk och person åt eftersom gränsen mellan dem har uppluckrats. Det konventionella är att konstnären förhandlar fram sin roll och persona i samråd med sina fans, andra artister inom samma skrå och resten av samhället. I skapandet av konsten skapas visserligen alltid en myt om konstnären bakom konsten, men det är underförstått att det är just en roll, en lek. Det är självklart att författaren som skriver en självbiografi tummar på sanningen och skapar ett narrativ som rör sig i gränslandet mellan fiktion och verklighet. Konstnären har sin konst som sin scen, och är där fri att spela den överenskomna rollen eller tänja på dess gränser. När Ozzy Osbourne bet huvudet av en fladdermus på scen 1982 var det inte menat att ses som representativt för honom utanför scenen. På samma sätt fungerar i regel låttexter – bara för att Alice Cooper sjunger om nekrofili i ”I love the dead” betyder det inte att det säger något om honom eller hans vanor i det verkliga livet. Han själv vet det, fansen vet det, men resten av samhället, som inte är med på leken, kan förskräckas över budskapet och förledas att tro att det är sant.

Även om man i alla tider har varnat för farlig musik är det bara tämligen nyligen som innehållet i låttexter började upplevas som farligare än soundet självt

Men när det gäller gangsterrap och 90-talets norska black metal utgör verkligheten scenen. Det blir tydligt i hur Mayhem använde en bild på sin sångares döda kropp som omslag till en av sina skivor efter hans självmord liksom i hur raptexter kan utgöra bevis i rättegångar eftersom de är så intimt förknippade med verkliga brott och verkliga kriminella grupperingar. Inom båda musikgenrerna är det visserligen sant att texterna speglar artisternas verklighet och värderingar, men artisterna söker samtidigt i sina handlingar leva upp till den mytbildning som texterna skapar. Text och verklighet, verk och person, skapas av varandra och lever i symbios i större utsträckning än i andra genrer – det ena är oskiljbart från det andra. Detta skulle i sig självt inte skapa någon uppståndelse om det inte vore för att musiken i fråga också betraktas som kontroversiell, omoralisk och farlig – främst för dess påstådda skadliga inflytande på ungdomar och barn.

Även om man i alla tider har varnat för farlig musik är det bara tämligen nyligen som innehållet i låttexter började upplevas som farligare än soundet och musiken självt. 1985 började man i USA med de så kallade ”Parental advisory”-varningarna på skivor med låttexter med explicita anspelningar på sex, droger eller våld, och sedan dess har låttexterna stått i fokus för debatterna om musikens skadliga inverkan. Det är språket som fördärvar våra ungdomar. Men dessförinnan, sedan åtminstone antiken, var det musiken – tonart, klangfärg och ljudtyp – som spelade roll. Cassiodorus och Platon menade att fel tonart kunde orsaka mentala störningar. Aristoteles påstod att musik formar ens personlighet – till det sämre om man lyssnar på fel sort. I Odyssén lockar sirenernas sång de som hör den till fördärv. Loreleis förföriska toner i den germanska myten får sjöfararna i Rhenfloden att segla in i strömvirvlar eller klippblock. Det musikaliska intervallet tritonus, eller djävulsintervallet, undveks från medeltiden fram till efter renässansen inte bara för sin dissonans utan också för sin påstådda omoraliska kvalitet, som om den ljudliga dissonansen motsvarades av en moralisk dito. På 1920-talet utmålades jazzen som djävulens musik och stämplades som omoralisk, liksom rocken när den kom. Link Wrays instrumentella låt ”Rumble” från 1958 bannlystes på flertalet radiostationer i USA på grund av rädslan för att den skulle göra ungdomar våldsamma – en märklig rädsla över en harmlös gitarrslinga kan tyckas i dag.

Jakten på en koppling mellan musik och våld – särskilt en kausal sådan – blir lätt absurd

Även på sistone höjs ibland röster mot olika musikgenrers texter och inflytande. Till exempel ville riksdagsledamoten Gustaf Lantz (S) förra året stoppa gangsterrap på fritidsgårdar för att hindra spridandet av våldsbejakande budskap. Och efter i princip varje skolskjutning sedan Columbine-dådet 1999 söker man förklaringar i gärningsmännens musik- eller mediekonsumtion. I letandet efter kausalitet, någonting att skylla problem och kriminalitet på, är det lätt att peka på musiken som orsak, även om världen oftast visar sig vara långt mer komplex och nyanserad.

Jakten på en koppling mellan musik och våld – särskilt en kausal sådan – blir också lätt absurd. I boken ”Dark side of the tune: Popular music and violence” tar författarna Martin Cloonan och Bruce Johnson upp black metal och de kontroverser den gett upphov till. Det är ironiskt, påpekar de, att black metal-musikerna påstås ha fått inspiration från Anton LaVeys satanism till mord och förstörelse (vilket i sig knappast stämmer), medan LaVey själv uppgett att han blev inspirerad till att skriva ner sina idéer om satanismen av ett stycke av Chopin. Skälen till de norska kyrkbränningarna kan alltså spåras tillbaka till Chopin när kausaliteten dras till sin spets.

Låttext och musik påverkar oss på olika sätt, visar forskningen. Texten tas in medvetet och är kognitivt krävande medan själva soundet, rytmen och tonarten har en mer direkt emotionell påverkan. Det är inte uppenbart att det ena skulle vara farligare än det andra. Det är den emotionella påverkan och regleringen vi vill åt när vi väljer upplyftande musik till träningspasset och förfesten eller lugn musik för att varva ner efter en hård dag. Det är dock inte alltid förutsägbart för en utomstående vilken den resulterande känslan blir hos en given person av ett givet sound. Flera studier visar att dödsmetallens aggressiva ljudbild inte gör fansen aggressiva utan bara glada och rofyllda. Men ett till synes harmlöst och vackert stycke stråkmusik kan utgöra inspiration till de värsta av våldsdåd. Anders Breivik skriver i sitt manifest hur Clint Mansells ”Lux Aeterna” från soundtracket till ”Requiem for a Dream” väcker ett passionerat raseri inom honom, ett tillräckligt tillförlitligt sådant för att han ska överväga att lyssna på stycket på sin Ipod under Utöya-massakern för att stävja eventuell rädsla och tvivel.

Det finns inga garantier för att vacker musik ska ge upphov till godartade känslor och inte heller att omoraliska texter ger upphov till omoraliska handlingar

Det finns inte några garantier för att vacker musik ska ge upphov till godartade känslor eller idéer hos lyssnarna; och det finns heller inget som säger att omoraliska texter måste ge upphov till omoraliska handlingar. Musiken kommer alltid att influera och påverka oss till både gott och ont, och debatterna om den farliga konsten kommer sannolikt fortsätta så länge vi har lagar och normer som kan utmanas. I Yasins fall, liksom i Mayhems, är det tydligt att verk och person går in i varandra. Men i bedömningen av det konstnärliga värdet har vi inget annat val än att ändå skilja dem åt, åsidosätta den påstådda moraliska faran och värna konstens integritet. Vilken konst som inspirerar till vad är, och bör alltjämt förbli, bortom vår kontroll.