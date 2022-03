Därför fruktar Ukrainas ledning en fejkad kapitulation på film

Framför den blågula ukrainska flaggan håller president Volodymyr Zelenskyj ett känslosamt tal till det brittiska parlamentet. ”Vi kommer att slåss intill slutet, till havs och i luften”, intygar han. ”Vi kommer att slåss i skogarna, på fälten, på kusterna och gatorna.”

Att Ukraina aldrig kommer att kapitulera har president Zelenskyj gång på gång understrukit. Så vad skulle hända om det plötsligt dök upp en film där han beordrar sitt folk att lägga ned vapnen?

Just detta varnar Ukraina nu för att Ryssland tänker sprida – ett fejkat videoklipp där presidenten manar till kapitulation.

”Du ser det, du hör det – så det är sant. Men det är inte sanningen. Det här är deepfake-teknik”, skriver man i ett inlägg på Facebooksidan för Centret för strategisk kommunikation och informationssäkerhet, en avdelning inom Ukrainas kulturdepartement:

”Det kommer inte vara en verklig film utan skapad av algoritmer och maskininlärning. Filmer gjorde med sådana tekniker är nästan omöjliga att urskilja från de verkliga … Var så säkra – Ukraina kommer aldrig att kapitulera!”

Deepfake går ut på att verkliga personers utseende och röst manipulerats i nya situationer. Här manipuleras ett tal av USA:s tidigare president Barack Obama. Foto: AP

Deepfake, ibland kallat deepface, går ut på att verkliga personers utseende och röst manipulerats i nya situationer. Om det finns befintligt videomaterial kan det omskapas så att människor säger och gör saker som de aldrig sagt eller gjort. Tack vare artificiell intelligens och modern teknik går det att skapa mycket övertygande resultat. I synnerhet vad gäller någon som Zelenskyj, som redan förekommit i så många sändningar under kriget.

– Det skulle inte vara några som helst problem att göra. Det finns så mycket material med Zelenskyj att bearbeta att man med lite omsorg kan få till ett trovärdigt resultat. Klippen på honom är dessutom ofta lite gryniga, vilket skulle göra det svårare att avslöja en fejkad film eftersom de avslöjande skavankerna kan döljas i det lågupplösta formatet.

Det säger Thomas Nygren, docent och universitetslektor vid Uppsala universitet, som forskar om hur människor upptäcker och hanterar desinformation.

Deepfake har hittills mest använts för att imitera kändisar för underhållningssyfte, eller i produktionen av porr på internet. Det har även förekommit i politiska syften, men Nygren säger att så vitt han vet är detta första gången det används i en krigssituation.

Thomas Nygren, docent och universitetslektor vid Uppsala universitet. Foto: Tuva Nygren

– Tekniken är avancerad, men lätt att använda och mycket svår att avslöja med blotta ögat. Det går också att skapa nya ”personer” som säger och gör saker. Forskning visar att inte minst de som tror sig kunna identifiera deepfake luras av den nya tekniken.

Att skapa verklighetstrogna bilder på människor som inte existerar är en teknik som Ryssland redan använder i sina påverkansoperarationer på nätet. I slutet av februari avslöjades två större desinformationskampanjer på Twitter och Facebook, där pro-ryska påståenden publicerades under ukrainska namn. Men personerna fanns inte på riktigt – deras ansikten var skapade med datorteknik.

I ett inlägg på Twitter visar NBC-reportern Ben Collins upp bilder från de fejkade kontona. Det finns vissa detaljer som är avslöjande, eftersom ansiktsdelarna är sammansatta med detaljer från andra ansikten: öronen har olika form, öronhängen som är icke-matchande, och så vidare. Men vid en första anblick är det nog få som reagerar.

Mattias Svahn är forskningschef på eGovlab vid Stockholms universitet och forskare inom mediepsykologi med fokus på desinformation. Han säger att den ryska traditionen att manipulera bilder är långt äldre än digital teknik. Han hänvisar till boken ”The commissar vanishes. The falsification of photographs and art in Stalin’s Russia” av David King.

I den kan man läsa om allt från retuscheringen av koppärren i Stalins ansikte, till hur de som ansågs illojala mot kommunistpartiet skrevs ut ur historien och raderades från alla bilder. Ett känt exempel är hur folkkommissarien Nikolaj Jezjov avrättades för påstått förräderi och sedan försvann från sin plats bredvid Stalin på ett foto taget vid Moskvakanalen.

Vjatjeslav Molotov, Josef Stalin och Nikolaj Jezjov vid Moskvakanalen. Bilden har senare manipulerats och Jezjov har plockats bort ur bilden då han avrättats för påstått förräderi. Foto: TT

– Sovjetunionen var pionjärer i att manipulera nyhetsfotografier redan långt innan datorn uppfanns, så det finns en tradition kring att arbeta på det sättet. Även om teknikerna är moderna så är inte arbetssättet nödvändigtvis det. Det är inte bara just nu vi sett det i skarpt läge, säger Svahn.

En annan teknik som ryska troll nyttjar är att skapa fejkad ukrainsk propaganda för att sedan ”avslöja” den som fejk. Ett slags påhittad faktagranskning, med andra ord. Flera av dessa har avslöjats av den oberoende grävjournalistiska gruppen Propublica.

Ett exempel är ett klipp som påstås visa hur fejkade explosioner lagts till på bilder av byggnader i Kiev. Explosionerna och röken är tydligt förfalskade, och i klippet hävdas att de lagts till av ukrainare. Men undersökningar visar att klippen aldrig spritts på nätet, det finns alltså inget viralt fenomen att avslöja. Däremot framgår att ljud och andra effekter lagts till med ett Microsoftprogram som används för att spela in klipp från tv-spel.

Enligt Thomas Nygren har den här formen av desinformation samma syfte som deepfake-klipp: en hyperrelativism, att man till slut inte vet vad man ska tro på.

– En mycket allvarlig utmaning är att vi börjar misstro allt – det som kallas ”liar’s dividend” – vilket ligger i lögnaktiga makthavares intresse. Strategin att skapa misstro mot allt har ju identifierats som en strategi av Putin av bland andra författaren Peter Pomerantsev.

Så hur bör vi rent allmänt förhålla oss till information och bilder som nu sprids från kriget? Thomas Nygren är skeptisk till att ge tips för hur man ska titta för att avslöja deepfakes.

– Risken är då att människor invaggas i en falsk tro på att de kan avslöja det med blotta ögat. Det som gäller i krig är att förhålla sig kritisk och konstruktiv. Att ta del av information från trovärdiga nyhetskanaler som har anställd personal som granskar nyheterna blir särskilt viktigt. Att vara ödmjuk inför andras kunskap och medveten om att man själv inte vet bäst verkar vara ett bra förhållningssätt.