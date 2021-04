Därför gör arbetarlitteraturen succé på nytt

Var finns förortens Ivar Lo? Frågan ställdes 1987 i antologin ”Utsikter: 24 författare om arbetarlitteraturen”. Enligt redaktören Jan Fogelbäck var idén att samla författare med proletär bakgrund och få dem att berätta om sin resa från fattiga miljöer till kulturens finrum. Men inte bara det. Tanken var också att ge signaler framåt och låta nya författare komma till tals.

Men det som var tänkt som ett peptalk liknade snarare en samling minnesord över en insomnad tradition. I nästan alla inlägg talades det om behovet av ”föryngring” och ”återväxt”, men medelåldern i antologin låg strax över pensionsåldern. Här fanns Ove Allansson, Gunnar Kieri, Per-Anders Fogelström och Mary Andersson. Författare som debuterat årtionden tidigare. Flera av författarna frågade var skildrarna av det framväxande postindustriella samhället fanns? Som gav invandrarna röst? Men själva tycktes de ointresserade av att skriva dessa berättelser. Tillspetsat skulle man kunna säga att den vanligaste frågan i ”Utsikter” var ”Var är...?”. Fogelbäck reflekterade själv över den dystra tonen i inläggen: ”Just nu är det någon sorts hausse på börsen, postmodernisterna firar all time high, och då åker rullgardinen ner för oss som är fast förankrade i verkligheten”.

Att Fogelbäck kopplade samman arbetarlitteraturens svaga ställning med samhällsutvecklingen är inte konstigt. Ända sedan proletärdikten uppstod under 1900-talets första decennium har den gått sida vid sida med arbetarrörelsen. Inte så att den varit en partilitteratur – snarare en missnöjd särbo – men den har ändå påverkats av att ha ideologisk medvind. Det är knappast en slump att dess guldålder inträffade på 1930-talet, då autodidakterna skrev sina sprakande raketer till självbiografier, parallellt med folkhemmets födelse. Eller att den fick en stor renässans i slutet av 1960-talet, under vänsterradikalismens år. Det är inte heller konstigt att den upplevde en bottennivå på 1980-talet, då ”börsmoppar” dundrade runt på Stockholms gator och socialdemokratiska ekonomer talade om ”ofantlig sektor”. Redan då var talet om en ”förortens Ivar Lo” en klyscha – dessutom en verklighetsfrånvänd sådan.

Rasmus Landström. Foto: Verbal förlag, Johanna Skarland

I min bok ”Arbetarlitteraturens återkomst” skriver jag att proletärlitteraturen hakade på ett stort moderniseringsprojekt, som inleddes när ståndsriksdagen avskaffades 1866. Ett projekt som inneburit minskad ojämlikhet, minskat fåvälde och fler sociala rättigheter – framför allt under reformpolitikens årtionden 1930-1970. Detta moderniseringsprojekt tog slut runt 1980. Sedan dess har ojämlikheten bara ökat.

Det är ur detta perspektiv som arbetarlitteraturens renässans under 2000-talet ter sig så märklig.

För en renässans är det utan tvekan. Vem av författarna i ”Utsikter” hade kunnat tro att alla de ”Var är...” som formulerades i antologin skulle besvaras med en sådan kraft tjugo år senare? Sedan millennieskiftet har en ung generation författare äntrat barrikaderna.

Arbetarlitteraturen har aldrig varit så levande och så bred som den är i dag.

I ena stunden framträder den som en rapportbok från de ljusgula sjukhuskorridorerna, i nästa som en serieroman om att jobba svart på ett falafelhak. Den skildrar ungdomar fulla på HB under stjärnklara nätter och de arbetslösa invandrarna ute i förorten som dövar depressionen med marijuana. Den ger insikter om den livegenskap som kallas ”gig-ekonomin” och den får oss att uppleva uppfinningsrikedomen under ”veckan före barnbidraget”.

Bild 1 av 2 Daria Bogdanska. Foto: Emil Langvad/TT Bild 2 av 2 Johan Jönson. Foto: Henrik Montgomery Bildspel

Med författare som Johan Jönson, Sara Beischer och Helene Rådberg har dess lokus flyttats från industrin till tjänstesektorn. Invandrarna har krävt sin rättmätiga plats i traditionen, med namn som Hassan Loo Sattarvandi och Daria Bogdanska.

Under 2000-talet har arbetarförfattarna närmast abonnerat på Augustpriset, sålt i hundratusental och föreningen Arbetarskrivare har fördubblat sitt medlemsantal. Dessutom har mästerverken stått som spön i backen. Vad sägs om: Helene Rådbergs ”Det gula rummets små terapistycken”, Johan Jönsons ”Efter arbetsschema”, Henrik Bromanders ”Smålands mörker”, Thom Lundbergs ”För vad sorg och smärta”, Åsa Linderborgs ”Mig äger ingen” och Kjell Johanssons ”Familjen”? Renässansen under 2000-talet är fullt jämförbar med den under 1930-talet.

Men: hur har arbetarklassens ställning förändrats sedan 1987 och antologin ”Utsikter”? Vad är det som har gett alla dessa författare luft under vingarna? Ser man till samhällsklimatet är det ju betydligt mörkare. Sverige har gått från att vara bäst i klassen på jämlikhet till sämst i Norden, med Västeuropas värsta kapitalkoncentration. Socialdemokratin ligger på dödsbädden med opinionssiffror under 30 procent och Januariavtalet som respirator. Den motoffentlighet som arbetarförfattarna alltid haft i ryggen har förtvinat till ett ingenting.

Bild 1 av 2 Sara Beischer. Foto: Anders Andersson / TT Bild 2 av 2 Åsa Linderborg Foto: Lisa Mattisson Bildspel

I rapporten ”Facklig höst i Europa” från 2020 skriver Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg en nattsvart berättelse om de senaste 30 åren. Fallande medlemssiffror, svagare partsställning och högerpopulistiska inbrytningar i den fackliga rörelsen. I Sverige är organisationsgraden för LO-arbetare nere på 60 procent. Sammantaget är 68 procent av samtliga löntagare med i fackföreningar. För 25 år sedan var motsvarande siffra runt 85 procent. Författarna konstaterar att en viktig förklaring till medlemsförlusterna är att arbetet med att organisera människor legat nere i så många år att det saknas kunskap om hur nytillträdande på arbetsmarknaden ska övertygas om vikten av att vara med.

Skulle en motsvarighet till den sturske rivar-Bohm från Folke Fridells ”Död mans hand” (1946) kliva fram till chefen i dag och kräva att få ”dela på vinsten” skulle det framstå som fantastik. På samma sätt är det med medlemskapet i de politiska partierna. I boken ”Crowds and party” skriver filosofen Jodi Dean att det blivit lättare att föreställa sig kapitalismens undergång än en organiserad vänster. En gång i tiden var inträdet i en ungdomsorganisation en given del av varje proletärt epos.

Om man jämför dagens arbetarlitteratur med Ivar Lo-Johanssons statarböcker blir samhällsförändringarna tydliga. När han skrev dem på 1930-talet var han övertygad om att statarsystemet snart skulle avskaffas. I ”Traktorn” (1943) lät han till och med begrava det i litterär form, två år innan det skedde i verkligheten. Boken är ett unikt dokument som vittnar om den känsla som fanns hos arbetarklassen: att man snart skulle ta över samhällsansvaret. Statarna fick därför bli lantbruksarbetare i förtid.

Bild 1 av 2 Kristian Lundberg. Foto: Izabelle Nordfjell / TT Bild 2 av 2 Henrik Bromander. Foto: Johan Nilsson Bildspel

Dagens arbetarlitteratur förmedlar en radikalt annorlunda känsla. I Kristian Lundbergs ”Yarden” gestaltas migrantarbetare som svabbar bilar för hand i minusgrader i Malmö hamn. Men stämningen som skildras i boken är inte Ivar Lo-Johanssonsk – att vi som läsare bevittnar resterna av ett feodalt system som snart är historia – utan att vi blickar in i framtiden. Daglönarna kommer tillbaka. Systemet med livegna arbetare uppstår igen. En bok med samma underliggande optimism som ”Traktorn” skulle aldrig kunna skrivas i dag.

Ett annat verk att ställa i kontrast är Sven Lindqvists ”Gräv där du står” från 1978, centralt för alla ”barfotaforskare” i samtiden. Där skriver författaren att boken är ”en kulturell pendang till löntagarfonderna”. Som på ekonomisk basis syftar till ”att erövra hela företaget”. Vad skulle en motsvarighet vara i dag? Kommer samtidens arbetarförfattare skriva kulturella pendanger till LAS-uppgörelsen? Till marknadshyrornas återkomst? Knappast.

Arbetarlitteraturens återkomst är verkligen ett underligt fenomen: aldrig tidigare har den skrivits i en sådan ideologisk motvind. Men kanske går det att betrakta den från ett annat håll? Litteraturprofessorn Magnus Nilsson – Sveriges främsta expert på den samtida arbetarlitteraturen – har pekat på hur unikt stark och dynamisk traditionen har varit i Sverige. De svenska proletärförfattarna på 1930-talet allierade sig med modernismen och förnyade litteraturen. Under 1970-talet experimenterade de med dokumentärlitteratur och nyenkel poesi vilket gav traditionen en kraftfull injektion. Samma sak skulle kunna sägas om dagens arbetarlitteratur, som kan vara allt från språkmaterialistisk poesi till serieromaner.

Bild 1 av 2 Thom Lundberg. Foto: Anette Nantell Bild 2 av 2 Kjell Johansson. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist Bildspel

I de flesta andra länder stelnade arbetarlitteraturen tidigt i en tendentiös och naturalistisk realism. Men icke så i Sverige: här övergav arbetarförfattarna de propagandistiska formerna för att gå undercover i annan litteratur. Och kanske är det så att denna estetiska öppenhet skapat en förmåga att ta in en förändrad verklighet: med gig-ekonomi, svällande tjänstesektor och ett växande prekariat.

Detta är den svenska arbetarlitterära modellen: estetiken och verkligheten tvingas till förhandlingsbordet.

Den svenska arbetarlitteraturen är kort sagt en amöba, som smälter in överallt. Idag tycks den främst anta formen av en resignationens litteratur. Och frågorna ”Utsikter” ställde – om det postindustriella, nyliberala samhället – klarade den också av att besvara.

Den behövde bara lite tid för att anpassa sig till kylan.

Rasmus Landström Född 1985, kritiker och författare. Bosatt i Väring i Västergötland. Hans bok ”Arbetarlitteraturens återkomst” (Verbal förlag) har hyllats av kritikerna. I DN kallade Johan Svedjedal boken för en ”imponerande och medryckande översikt, full av tänkvärda insikter och korskopplingar”.

I höstas kom ”Coronateserna”, Landströms personliga essä om hur pandemin kan bli en nystart för ett jämlikt samhälle (Verbal förlag i samarbete med det fackliga idéinstitutet Katalys). Visa mer

