Därför gör Bruce Willis elva filmer i år

Insidan av Megan Fox förlovningsring är klädd med vassa törnen, så att hon ska drabbas av skarp smärta om hon försöker ta av den. Det är en påminnelse om att kärlek gör ont, har hon sagt om ringen som symbol för relationen med rapparen Machine Gun Kelly. Paret träffades på inspelningen av filmen ”Midnight in the switchgrass”, och deras smärtsamma kärlek är passande med tanke på vilken olidlig upplevelse det var att spela in filmen, och att titta på den.

Den har ett snittbetyg på 4 av 10 på filmdatabasen IMDB och ser vid en första anblick ut att vara en Bruce Willis-film. Hans namn och ansikte är störst på affischen, men han syns knappt till i själva filmen. Den minimala insatsen visar sig snart vara ett återkommande tema i skådespelarens sentida karriär. ”Midnight in the switchgrass” är en av sju filmer Willis gjorde 2021, i år är han med i elva, och de har alla samma kännetecken.

Det första är den knappa prestationen: i ”Hard kill” är han med i sju minuter, i ”Extraction” nio minuter och i ”Survive the night” syns han i sammanlagt tio minuter. I de flesta filmer sitter han på en stol och levererar en handfull repliker. Det finns en underbar Twittertråd där samtliga av fjolårets Willis-filmer recenseras: ”Hans få scener består av att sitta i passagerarsätet och se ut som en vaxdocka”, bedöms hans medverkan i ”Midnight in the switchgrass”.

Bruce Willis i en scen ur ”Midnight in the Switchgrass” (2021). Foto: Alamy

Den som vill se ett exempel på hur denna minsta tänkbara ansträngning översätts till en actionscen bör studera slagsmålet i ”Cosmic sin”, där 66-årige Willis sitter orörlig på en stol och ändå lyckas slå ner sin antagonist – de pålagda ljudeffekterna och motståndarens akrobatiska reaktion får jobba hårt för att skapa illusionen av ett slagsmål.

Nästa gemensamma nämnare för Willis fruktbara cv i pensionsåldern är vem som står bakom filmerna. Som regissör till ”Midnight in the switchgrass” listas Randall Emmett, och samma namn dyker upp i producentrollen för sju andra Willis-filmer från i fjol och i år.

Emmett är något av ett skyddshelgon för pensionerade actionstjärnor. Hans filmer frontas av Al Pacino, Robert De Niro, Steven Seagal, Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger, John Travolta och Nicolas Cage. Filmerna vågar jag dock lova att nästan ingen har hört talas om. De verkar namngivna med samma vänsterhänta ambitionsnivå som AC/DC döper sina album: ”Hard kill”, ”First kill”, ”Out of kill”, ”Acts of violence”, ”Righteous kill”, och så vidare.

Bruce Willis och Megan Fox på affischen till ”Midnight switchgrass”. Foto: BFA / Alamy Stock Photo

Om titlarna tycks intetsägande är det inget mot hur de marknadsförs: På två av affischerna har Willis så identiskt apatiska ansiktsuttryck att det troligen är samma bild som monterats på två olika kroppar (som bara skiljer sig åt i att den ena bär polisbrickan på kavajbröstet och den andra har den i kedja kring halsen).

Randall Emmett är en av Hollywoods stora bondfångare; lika ambitiös som skrupelfri. De senaste 20 åren har han producerat ett hundratal filmer; intetsägande thrillrar med bedagade skådespelare från actiongenrens guldålder. ”De flesta av filmerna är usla nog att skapa en alldeles egen kategori”, som Vulture skriver i ett personporträtt på Emmett. Och ja, det säger något att The Razzies, den alternativa Oscarsgalan där man delar ut priser till årets sämsta filmer och skådespelare, lanserat ett nytt segment: ”Sämsta prestation av Bruce Willis i en film 2021”.

Regissören Randall Emmett tillsammans med skådespelaren Emile Hirsch under premiären för kriminalthrillern ”Midnight in the Switchgrass” i Los Angeles 2021. Foto: UPI / Alamy Stock Photo

Det rör sig kort sagt om samma typ av titlar som en gång i tiden gjordes på tajt budget och släpptes direkt på vhs- och dvd-marknaden, med enbart skådisnamnen som säljargument. Stjärnorna är i princip desamma som då, målgruppen likaså, men nu görs filmerna direkt för strömningstjänster och kabelkanalernas nattablåer.

Ofta pratas det om hur strömningstjänsterna har förändrat filmindustrin i grunden, men de här filmerna – som fått öknamnet ”geezer teasers”, ungefär ”kattmynta för snubbar” – lever vidare även i onlinevärlden. Varje gång du skrollar runt i jakt på något att titta på, och en generisk bild av ett sammanbitet ansikte bakom en pistol dyker upp, så är det förmodligen ett bevis på genrens ihärdighet. Hänger man runt ett tag på de forum som hyllar filmerna är de inte sällan fyllda av användare med slogans som ”Vhs kommer aldrig att dö!”

Hur görs då filmerna? Produktionsmodellen som satts i system är imponerande: finansieringen är ofta hoprafsad ur en rad olika fickor, vilket märks på de dussintal logotyper från olika produktions- och investmentbolag som inleder förtexterna i en Emmett-film. En betydande del av budgeten bekostas ofta av förmögna människor från andra branscher, inte sällan oljeindustrin. I vissa fall får rika personer köpa in sig på rollistan, som den vapengalne influeraren och pokerspelaren Dan Bilzerian som för tio miljoner kronor erbjöds åtta minuters speltid i en film (Bilzerian stämde senare Emmett eftersom han inte fick den utlovade tiden). Därefter används en huvuddel av budgeten för att locka in någon avdankad storstjärna till ett par extremt lönsamma arbetsdagar, varpå kändisnamnet används för att sälja in filmen på förhand till utländska marknader och säkra finansieringen.

Bruce Willis som pensionerad polis i ”Out of death” (2021) Foto: Alamy

Själva inspelningen rivs sedan av på max två veckor i ett land med billig arbetskraft och produktionsrabatter, ofta i östeuropa, där ”tjugo miljoners produktionsvärde ser ut att kosta fyrtio miljoner”, som det formuleras i artikeln i Vulture. Emmetts sätt att runda fackanslutna regissörer och manusförfattare har dock gjort att han flera gånger hamnat i blåsväder, och hans produktionsbolag är svartlistat av WGA, fackföreningen för manusförfattare i USA.

Att han får hållas trots ljusskygga arbetsmetoder, hemska arbetsförhållanden, usla mottaganden för filmerna, uppretade investerare och vilseledande marknadsföring beror helt enkelt på att filmerna går med vinst. För såväl filmstjärnorna som produktions- och distributionsbolag är han en pålitlig kassako, något som blivit allt viktigare i en tid när de lönsamma dvd-intäkterna försvunnit, och strömningstjänsterna skriker efter volym att fylla utbudet med.

Förr brukade det inom den amerikanska underhållningsindustrin heta att ”cash is king”. I slaget om betalande prenumeranter gäller nu även ”content is king”. Randall Emmett frodas genom att uppfylla bådadera.

Bruce Willis filmer 2021 Här är samtliga sju filmer som Bruce Willis medverkade i under 2021. Betygen är hämtade från filmdatabasen IMDB med betygsskalan 0-10. ”American Siege”, betyg på imdb: 3,5 ”Fortress”: 3,5 ”Deadlock”: 3,5 ”Apex”: 3,1 ”Survive the Game”: 4,3 ”Out of Death”: 3,2 ”Midnight in the Switchgrass”: 4,4 ”Cosmic Sin”: 2,5 Visa mer

Läs mer om film och fler texter av Kristofer Ahlström