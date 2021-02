Därför har artisterna börjat sälja sina låtskatter

”Like a rolling stone”, ”Hips don't lie”, ”Heart of gold”.

Listan på låtklassiker som sålts till investmentföretag och musikförlag den senaste tiden kan göras lång. Under förra året eskalerade utvecklingen och när Bob Dylan i december sålde hela sin låtkatalog till Universal Music Publishing för ett belopp som uppges vara över 2,5 miljarder kronor gick chockvågor långt utanför branschpressen.

I början av det nya året kom sedan beskedet att Neil Young säljer rättigheterna till halva sin katalog med en prislapp på 1,2 miljarder kronor. Kort därpå sålde Shakira hela sin låtkatalog för en ännu okänd summa.

Dessa uppmärksammade fall har väckt frågor om varför artister och låtskrivare är villiga att sälja upphovsrätten till sina verk. Om beloppen är tillräckligt stora för att täcka de eventuellt negativa sidorna, som att inte längre kunna styra i vilket sammanhang ens musik används?

En drivande kraft bakom det som i branschpress har beskrivits som en guldrush är det relativt nystartade investmentbolaget Hipgnosis Songs Fund.

Fonden, vars namn är taget från den brittiska designbyrå som skapade en mängd ikoniska skivomslag på 70- och 80-talen, har sedan starten 2018 köpt rättigheterna till över 60.000 verk från en rad artister med olika genomslag i olika steg av karriären. Sedan några veckor tillbaka ingår alltså Shakiras och Neil Youngs låtar i den omfattande samlingen. Bolaget introducerades på Londonbörsen i juli 2018 och bland de mer iögonfallande större ägarna finns Engelska kyrkan.

Bakom Hipgnosis står Merck Mercuriadis och Nile Rodgers, båda veteraner inom musikindustrin – Mercuriadis som manager till bland andra Beyoncé och Guns N' Roses, medan Chic-medlemmen Rodgers har skrivit och producerat flera odödliga hittar, inte minst ”Le freak”, Diana Ross ”I'm coming out” och på senare år Daft Punks ”Get lucky”.

Uppmärksammade försäljningar Ett axplock av de artister som nyligen har sålt hela eller delar av sin katalog till investmentbolag eller musikförlag: Bob Dylan – hela katalogen, drygt 600 låtar Shakira – hela katalogen, omkring 145 låtar Neil Young – halva katalogen av 1.180 låtar Massive Attack-grundarna Robert Del Naja och Grant Marshall – verken från gruppens fem första album Stevie Nicks – stora delar av katalogen Fleetwood Mac-medlemmen Lindsey Buckingham – hela låtkatalogen Visa mer

I en intervju med New York Times säger Merck Mercuriadis att han vill kasta om hela den affärsmodell som musikförlagen i dag är uppbyggd på.

– Människor ser låtar som livlösa objekt, jag gör inte det. Jag tycker att de har en energi som gör att världen surrar på, och jag tycker att de förtjänar att skötas om med samma nivå av ansvar som mänskliga ting gör, säger han till tidningen.

Lars Nylin, chefredaktör på tidningen Musikindustrin, som länge bevakat branschen säger att det finns en rad faktorer som drivit på den senaste utvecklingen – inte minst de stora summor som världsartisterna erbjuds för sina kataloger.

– Att bli sedd som artist och konstnär och få de erbjudandena som är rent spektakulära, det är väl ett skäl nog, säger han.

Stevie Nicks har också sålt av sin musik. Foto: Kristina Bumphrey/TT

Trots att få detaljer är kända om affärerna så bedömer de flesta i branschen att artisterna helt eller till stor del förlorar kontrollen över sina verk och hur de används. Neil Young är en artist som gjort sig känd för att inte ha tillåtit att hans musik används till reklam. I ”This note's for you” sjunger han: ”Ain't singin for Pepsi / Ain't singing for Coke / I don't sing for nobody”.

Hur Hipgnosis kommer hantera användningen av hans verk återstår att se. Merck Mercuriadis har lovat att det aldrig kommer att skapas en ”Burger of Gold” och att de ska göra så att alla kan höra Neil Youngs musik på hans villkor.

Samtidigt tror Lars Nylin att just reklamintäkter och liknande kampanjer kan bli viktiga för dem som vill tjäna pengar på musikrättigheter.

– Då frågar man sig ännu mer hur de ska ta in pengarna om de inte gör Neil Young-burgare och så vidare.

Linda Portnoff, doktor i ekonomi och tidigare vd för branschorganisationen Musiksverige, ser hur rushen till musikrättigheter drivs på av dagens ekonomiska läge.

– Börsen är all time high, räntan är låg och just att investera i den här alternativa tillgången bedömer många investerare som en intressant och alternativ investering som kan ge en stadig avkastning.

När börsen går ner är det inte säkert att det kommer att gälla för musikrättigheter, eftersom vi sannolikt kommer att fortsätta lyssna på musik. Linda Portnoff tror också att investeringarna i kulturella produkter, som låträttigheter, kommer att fortsätta öka.

Neil Young ska ha fått 1,2 miljarder kronor i sin affär med Hipgnosis. Foto: Glen Arkadieff/TT

– Vi kommer att konsumera de här sinnliga upplevelserna mycket mer än prylar i framtiden. Att konsumera musik som vi gör i dag via skärmar tär inte lika mycket på jordens resurser som när vi konsumerade fysiska produkter, säger hon.

Dessutom, menar hon, kan vi i dag inte föreställa oss vad för värden som kan komma med musikägande i framtiden. Nya innovationer, bortom dagens Spotify och Tiktok, kan skapa helt nya inkomster och kan komma att drivas på av de nya investeringarna i musik.

Förutom de stora beloppen och den ekonomiska situationen så har coronapandemin accelererat utvecklingen. Konserter och turnéer har ställts in och skjutits upp på obestämd framtid. Branschorganisationen Musiksveriges preliminära bedömningar är att den svenska musikbranschen under 2020 förlorade sju miljarder kronor i intäkter till följd av pandemin, totalt mer än halverades intäkterna jämfört med året före. Det stora tappet kommer just från uteblivna konsertintäkter.

– Man får en fast summa som är så pass stor att den kompenserar för live. I USA kanske de inte räknar med att köra live fullt ut på två eller tre år, säger Lars Nylin.

En person som öppet kommenterat försäljningen av musik är The Byrds David Crosby som i december skrev på Twitter att han känner sig tvungen att göra det.

”Jag har familj och lån och jag måste ta hand om dem så det här är mitt enda alternativ... Jag är säker på att andra känner likadant”, skrev Crosby.

Foto: Netflix/Courtesy Everett Collection

Ytterligare en faktor som tros ha skyndat på försäljningarna var att det i USA spekulerades om att Joe Biden skulle införa nya skatteregler som skulle göra det mindre gynnsamt att sälja stora kataloger till gigantiska belopp. Flera världsstjärnor ska därför ha velat sluta avtalen innan Bidens presidentinstallation den 20 januari.

När det gäller äldre artister, som Bob Dylan och Neil Young, kan försäljningarna också handla om ett slags avtalsmässig dödstädning.

– Det här blir en penningpåse för artister som ska fördela sina arv, som är mycket enklare att administrera än alla dessa rättigheter som kan vara spridda över världen med olika förlag i Europa, Asien och USA, säger Lars Nylin.

Förutom de försäljningar som rapporteras i medier köps mängder av rättigheter till mindre etablerade artister och till mindre häpnadsväckande summor. I den mediala rapporteringen har ännu inga svenska låtskrivare och artister varit aktuella i den senaste vågen.

– På svenska språket är det nästan omöjligt att tänka tanken på de här höga prislapparna. De man skulle kunna tänka sig som är intressanta är Björn och Benny eller Max Martin, säger Lars Nylin.

Fakta. Upphovsrätt för musik Personer som skrivit text och musik till ett verk har enligt upphovsrätten rätt till ersättning när verket spelas offentligt. Upphovspersonerna har också rätt att bestämma hur verket får användas. Det är de rättigheterna som investerare är villiga att betala stora belopp för. Utöver dem finns också så kallade masterrättigheter. De är rättigheterna som avser ett inspelat verk och de fördelas ofta mellan upphovspersonen, artisterna som framför verket och skivbolaget som är delaktiga i och bekostar inspelningen. De uppmärksammade storaffärerna med musikrättigheter rör vanligtvis inte masterrättigheter. Visa mer

