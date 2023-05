Kulturdebatt. Därför kan George Costanza lära oss något viktigt om meningslösa arbetsuppgifter

”It is a horrible company. There is no management whatsoever. I could go hog-wild in there”, utbrister George Costanza i ett avsnitt av tv-klassikern ”Seinfeld”. Den träffande humorn i ”serien om ingenting” är mumma för att illustrera inte bara det som är oorganiserat – utan också hur vi ser på arbete, ledarskap och vad som bidrar till motivation i arbetslivet.

George Costanza är en karaktär vars beteende särskilt inspirerar till associationer, inte minst för de jobb han har i serien. Efter ett par år som assistent till ”the travelling secretary” hos the New York Yankees, där han har gjort karriär på att inledningsvis säga och göra ”the exact opposite!” – och därefter i princip ingenting – tvingas George söka ett nytt arbete.

I jobbintervjun med ”Kruger Industrislipning” förklarar han sitt intresse för tjänsten med att han är intresserad av att ”slipa till, fixa och mala ner”. Enligt George är det drömföretaget – eftersom det är så oorganiserat och inte har något som helst ”management”. Det innebär möjligheter att kunna gå under organiseringsradarn. Möjligheter att härja fritt!

George gör ”the exact opposite!” Foto: Castle Rock Entertainment/TT

I tid och otid läser vi om verksamheter som antingen är alltför oorganiserade, eller tvärtom alltför organiserade, när en administrativ överbyggnad skuggar och tär på kärnverksamheten. De alltför organiserade fastnar inte sällan i policies, rutiner och formulärifyllande – kanske för att det ska se ut som jobb?

Vi ser det inom såväl privat som offentlig sektor, där oförmågan att kritiskt reflektera över utvecklingen leder till funktionell dumhet (se SvD 7/3 2018). Svenska lärosäten är inget undantag och utsätts för allt mer organisering och styrning, trots varnande ord från forskare (DN 6/2). Ett sådant exempel handlar om kvalitet – en fråga som självklart är svår att argumentera emot. Men har kvalitet något att göra med att fylla i formulär?

Organisationer som i dag genomsyras av policies, planer, rutiner, dokumentationskrav och annat som politiker, ledningar och silotänkande experter hittar på medför i praktiken snarare förvirring och frustration. Tjusig organisering på ytan – men dålig praktisk organisering och vaga resultat – blir allt vanligare.

Låt oss ta ett exempel. I en aktuell studie vid en fakultet på ett universitet av en till synes god idé om att öka kvaliteten i utbildningen, har dessa organiseringsförsök fått härja tämligen fritt. Resultatet är nedslående.

Systemet ska andas ordning och reda, rationalitet och utveckling. Lärare uppfordras efter avklarade kurser att noga dokumentera kursens utfall, sammanställa såväl studenternas uppfattningar som egna reflektioner – och förslag på förbättringar.

Vi ser fyra sorts beteenden, eller låt oss kalla dem typer, som med stor sannolikhet går att finna i många organisationer. Några ”tror på systemet”, att ifyllandet känns helt ok, då någon auktoritet uppenbarligen har fattat beslutet. Andra, låt oss kalla dem ”stoikerna”, fyller i med lätt suckande men säger att ”de inte har behov av att reta upp sig på saker och ting”, men de ser inte någon större mening med uppgiften.

Vi har även de ”motvilliga ifyllarna”, som blir irriterade men som ”levererar för att möta upp mot externa krav”. Den sista gruppen kan vi kalla ”de frustrerade absurdisterna”. De ser ingen som helst mening i ritualen.

Studien avslöjar vad vi kan se i många organisationer – av allt att döma även på George Costanzas arbetsplatser; en praxis som bottnar i otydliga idéer om arbetets syfte och funktion, men som utåt signalerar ordning och reda.

”Slipa till, fixa och mala ner”, säger George Costanza. För honom är det bara prat, en möjlighet att glida runt och gå under radarn. I verkligheten innebär det att ojämnheter ska slipas till (standardiseras) genom rutiner och dokumentation. Ledarskapet kombinerar överstyrning med understyrning. Det som skulle vara organiserat blir i stället oorganiserat.

Vem är det egentligen som glider runt och missar målet?

Seinfeld-gänget med George till vänster. Foto: TT

Att utbildningsministern Mats Persson (SvD 1/4) nu väcker frågan med överdokumentation inom universitetsvärlden är därför välkommet, men det bör ifrågasättas om bara Perssons politiska motståndare är roten till problemet. Ökad lagstiftning och administration har fått härja fritt under flera olika regeringar. En olycklig administrationslogik – förpappringen med filosofen Jonna Bornemarks träffande uttryck – har inte bara förfäktats av byråkratiskt lagda politiker, utan har även fått växa fram av egen kraft i administrationen.

För att gå från bättre vetande till bättre görande behöver det irrationella – meningslösa – i en del aktiviteter synliggöras och och fler ifrågasätta om det inte vore klokt att göra ”the exact opposite!”. Typ inte göra sådant som uppfattas sakna syfte.

I organisationer bör vi ställa frågan vad meningen egentligen är med policy, rutin, procedur, system och dokumentation – och enbart göra sådant som kan motiveras och verkligen bidrar till en bättre verksamhet. Då skulle en del av den frustration, leda och cynism som breder ut sig i arbetslivet kunna krympas och vår mänskliga och professionella energi läggas på väsentligheter – snarare än att låtsas som att vi gör det.

Mats Alvesson, professor och ledningsforskare vid University of Bath och Hans Fischer Senior Fellow vid Institute of Advanced Studies, Technical University, München. Han är aktuell med ”Dumhetsbekämpning” tillsammans med Stella Cizinsky.

Anna Jonsson, docent och organisationsforskare vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet och SIR vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har skrivit ”När ledarskapet krackelerar” tillsammans med Mats Alvesson, Stefan Sveningsson och Robert Wenglén.