Därför klarar svenska barnstjärnor steget till vuxensuccé

Framgångsrika svenskar som börjat som barnstjärnor

Inger Nilsson, född 1959.

Blev under 70-talet Pippi Långstrump med hela svenska folket och varvade därefter skådespeleri med ett jobb som läkarsekreterare. Har under 00-talet medverkat i ett par tv-serier samt långfilmer som ”Efterskalv” (2015) och ”Dröm vidare” (2017). Aktuell i tv-serien ”Jägarna 2” som har premiär den 8 mars på C More.

Grete Havnesköld, född 1986.

Slog igenom som femåring i ”Lotta på Bråkmakargatan” (1992). Läste teater/scenkonstprogram på gymnasiet och har i dag en masterexamen i statsvetenskap. Driver teaterprojektet ”Livet bitch!” Som fokuserar på jämställdhetsfrågor. Spelade 2010 en roll i en Wallanderfilmen ”Dödsängeln”.

Zara Larsson, född 1997.

Startade sin karriär genom att som tioåring vinna TV4-tävlingen ”Talang” med Whitney Houstons ”My heart will go on”. Kontrakterades av skivbolag och släppte fem år senare sin debut-ep som innehöll hitsingeln ”Uncover”. Har sedan dess givit ut två studioalbum och tilldelats en mängd priser. Vann så sent som 2017 en Grammis som årets artist.

Robyn, född 1979.

Var tolv år gammal när hon sjöng in signaturmelodin till ”Lilla Sportspegeln”. Hoppade av gymnasiet för att fokusera på musiken och slog igenom stort 1995 med hitlåten ”Do you really want me”. Har under decennierna vuxit ut till en av landets internationellt mest framgångsrika artister.

Ulrik Munther, född 1994.

Även han vann ”Lilla Melodifestivalen” och sajnade kontrakt med skivbolag. Släppte 2011 det självbetitlade debutalbumet som innehöll en cover på Lady Gagas ”Born this way”. Efter tre studioalbum och två års medverkan i Melodifestivalen spelade han 2015 huvudrollen i dramafilmen ”Efterskalv”. Nominerades för sina insatser till en Guldbagge i kategorin bästa manliga huvudroll.

Maria Johansson, född 1956.

Spelade på 60-talet rollen som Tjorven i tv-serien ”Saltkråkan”. Gick vidare till teater och regisserade ett tag på Göteborgsoperan. Är i dag professor i skådespeleri på Stockholms konstnärliga högskola.

Benjamin Ingrosso, född 1997.

Vann 2006 Lilla Melodifestivalen och spelade året därpå in en singel med sin morbror Linus Wahlgren samt medverkade i ”Allsång på Skansen” med sin mor Pernilla Wahlgren. Tävlade i Melodifestivalen 2017 med ”Good lovin’” och vann tävlingen året efter med ”Dance you off”. Slutade på en sjunde plats i Eurovision i Lissabon.

Amy Deasismont, född 1992.

Slog igenom tolv år gammal med ”What’s in it for me” som blev en skandinavisk hitlåt. Har givit ut fem studioalbum och spelat roller i flera tv-serier, bland annat Lukas Moodyssons ”Gösta” från 2019. Spelade även huvudrollen i Sanna Lenkens ”Min lilla syster”. Är nu aktuell som skapare och huvudrollsinnehavare i Viaplayserien ”Thunder in my heart” med premiär våren 2021.