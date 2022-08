Därför lämnar svenska artister sina skivbolag: ”Jag vill bara få känna mig fri”

”You about to see me in a different light”, sjunger den svenska sångerskan Sabina Ddumba på singeln ”Lose you” som hon släppte i början av sommaren.

För henne är låten speciell av flera anledningar, men framför allt för att det är hennes allra första på eget skivbolag.

– Det kändes som att jag hade fått nycklarna jag behövde, förklarar hon ett par veckor senare, när värmeböljan kommit till Stockholm och sommarkonserterna står för dörren.

–Jag sajnade med mitt skivbolag när jag var 18, i dag är jag 28 och har bättre koll. Jag vet vad jag vill och vilka människor jag vill ha runt mig. Det går inte alltid att kontrollera när man är på ett stort bolag. I efterhand kan jag bli ledsen över hur anpassningsbar jag har varit.

Sabina Ddumba minns en gång när hon var i Los Angeles och låg däckad i bihåleinflammation men ändå skulle in i studion.

– För man fick ju inte missa chansen med den superstora producenten. Så har det varit många gånger. Det har inte handlat om mig utan om något annat. Så kan det inte vara. Därför ville jag ta mig därifrån.

Och Sabina Ddumba är inte ensam. I juni kom nyheten att Zara Larsson hade lämnat sitt skivbolag för att starta det egna bolaget Sommer House Records. Till skillnad från Sabina Ddumba köpte hon även loss hela sin låtkatalog.

Zara Larsson har köpt loss sin låtkatalog. ”I och med detta kändes det även självklart att starta mitt eget skivbolag”, säger hon. Foto: Stina Stjernkvist/TT

”Stort tack till Ola och alla på Ten för att de hjälpte mig att starta min karriär och nu ger mig chansen att stå på egna ben som artist”, sade Zara Larsson i ett pressmeddelande, och fortsatte:

”Därmed bidrar de till att jag kan vara något som är alltför ovanligt i musikbranschen: en kvinnlig artist som äger sin egen låtkatalog. I och med detta kändes det även självklart att starta mitt eget skivbolag.”

Även Robyn, Jill Johnson, Laleh, Tove Lo, Maia Hirasawa och Lykke Li är exempel på svenska, kvinnliga artister som de senaste åren valt att lämna sina skivbolag för att släppa musik för egen maskin. Och före dem har stora internationella artister som Taylor Swift och HER gått liknande vägar och brutit upp från bolag eller – som i Swifts fall – spelat in sin musik på nytt.

Handlar det om en trend?

– Om något är en trend eller inte vet man först efteråt, men klart är ju att relationen mellan artister och stora skivbolag har förändrats de senaste åren, säger Daniel Johansson, musikbranschforskare vid Linnéuniversitetet.

Han pekar bland annat på att skivbolagen i dag inte behöver riskera lika mycket pengar genom att trycka upp fysiska skivor, vilket har inneburit att artisterna får en större andel av intäkterna från strömning.

– Förr fanns standardkontrakt där artister kunde sajna bort 90 procent av intäkterna, men i dag är situationen mer jämlik. Maktstrukturerna har förändrats, framför allt för etablerade artister. Om bolagen tidigare kunde välja och vraka bland artister, är det i dag artisterna som väljer vilka tjänster de vill ha från bolagen.

Tove Lo har grundat det egna skivbolaget Pretty Swede Records. Foto: Darren Eagles/TT

Han menar att artisterna i och med strömningsboomen har blivit mer medvetna om sina rättigheter och varifrån intäkterna kommer.

– Plattformar som Spotify, Youtube och Tiktok har gjort det möjligt för artisterna att själva sätta sig in i hur intäktsströmmarna ser ut. Och då känner kanske vissa, särskilt de som har många strömningar och en entreprenöriell ådra: varför ska jag bara ha 30 procent när jag kan få 100?

Att fler blir självständiga är ett tecken på att svensk musikbransch mår ”väldigt bra”, menar Daniel Johansson.

Men vilka konsekvenser kan det få för skivbolagen?

– Majoriteten av deras intäkter kommer från den historiska låtskatten, och helt ny musik. Och när Zara Larsson köper loss sina rättigheter får ju hennes förra skivbolag pengar att investera i ny musik. För de stora bolagen har det nog en marginell betydelse, men för mindre bolag kan det påverka en hel del.

Att just svenska kvinnliga artister har lämnat sina bolag på kort tid är ”en ren slump”, tror Lars Nylin, chefredaktör på Musikindustrin. Däremot, fortsätter han, ”finns det några saker som kan ligga i bakgrunden”.

– En del artister blir helt enkelt droppade från bolagen, som tycker att de är för dyra för att satsa på. Dessutom finns det en stark ”gör det själv”-trend just nu, inte minst hiphoppen domineras ju helt av det.

Han tror också att vissa internationellt kända artister, som Zara Larsson, vill vara egna för att på så vis kunna sluta olika avtal med olika länder. Han konstaterar att det är ”radikalt lättare att själv få ut sin musik i dag”.

– Men då måste man ändå köpa pr, omslag och så vidare. Där är majorbolagen fortfarande överlägsna.

Taylor Swift har spelat in stora delar av sin låtkatalog på nytt. Foto: Evan Agostini/AP

Lars Nylin påpekar att flera artister som brutit upp från sina bolag, som Taylor Swift, har fått ekonomisk hjälp från andra skivbolag – och att många helt enkelt låtit management eller andra typer av musikföretag ta över skivbolagens roll.

– Jag vill gärna försvara skivbolagen, fortsätter han. Det blir lätt att man tänker att något är fel på dem när många startar eget, men det stämmer inte. När bolagen säger att deras styrka är resurser så är det inte skitsnack. De är fortfarande de bästa ställena att vara på för nya artister.

Sabina Ddumba är inte så säker på det.

– Det finns mycket som majorbolagen behöver jobba på, säger hon. De måste till exempel förstå att de jobbar med människor och inte med produkter som kan förbättras. Ska vi skapa musik och åka ut och spela med den måste vi få förutsättningarna att faktiskt skapa och må bra i det.

Singeln ”Lose you” är Sabina Ddumbas första på det egna skivbolaget. Foto: Karolina Mogren

Hon tror dock att situationen har blivit bättre de senaste åren, i takt med att fler kvinnor tagit sig in i branschen (”jag älskar det!”) och fler har börjat prata om dess villkor. Men hon ångrar inte att hon lämnade sitt bolag för att starta eget, även om det har inneburit mer arbete i form av till exempel marknadsföring.

– Det är nog svårare att ”göra slut” med ett skivbolag än att starta själv från noll, men att så många nykomlingar gör allt själva har ändå fått mig att känna att det inte behöver vara så krångligt. I dag kan man ju kontrollera kontakten med sin publik via sociala medier, det finns enkla medel för att distribuera musiken och jag har tur som kan ha ett bra team runt mig.

Hur framtiden för hennes eget skivbolag ser ut – om hon till exempel kommer att börja sajna egna artister – vet hon inte än.

– Just nu vill jag bara få känna mig fri, kunna ha ett flow i mina släpp och inte behöva rapportera till någon. Sedan får vi se.

