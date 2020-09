Därför söker sig högerns intellektuella till kraftens mörka sida - recension av Anne Applebaums bok

Essä Anne Applebaum ”Demokratins skymning” Översättning: Margareta Eklöf Albert Bonniers förlag, 228 sidor Visa mer

Den USA-födda journalisten Anne Applebaum är en av samtidens mest inflytelserika intellektuella, numera med magasinet Atlantic som bas. Hon är också författare till hyllade böcker om den sovjetiska kommunismens mörka historia.

I sin nya bok, essän ”Demokratins skymning”, sätter hon ljuset på sin egen samtid och sin egen miljö: europeiska akademiker, journalister och opinionsbildare som för inte så många år sedan delade världsbild och värderingar. De var övertygade om att framtiden tillhörde den liberala demokratin, marknadsekonomin, pressfriheten och internationaliseringen. De gillade både EU och Nato. De kunde vara liberaler eller konservativa eller båda delarna, men rymdes alla inom en bred mainstreamhöger.

I Sverige skulle de ha kallats ”borgerliga intellektuella”. Jag vill minnas att tidskriften Neo för ungefär 15 år sedan gjorde ett nummer av, och om, just det begreppet.

Ett halvt decennium tidigare, vid millennieskiftet, hade Anne Applebaum och hennes man, den polske journalisten och politikern Radek Sikorski, bjudit in ett hundratal vänner och bekanta till nyårsfest på familjen Sikorskis gård i Polen. Gästerna kom från Warszawa, London, New York och Moskva. De var journalister, statstjänstemän, diplomater, politiker, bekanta från trakten. Och de allra flesta hörde hemma i den tidens ”höger”:

”Vi var överens om demokrati, om vägen till välstånd, om åt vilket håll allt gick. Den stunden är förbi. Nu, tjugo år senare, skulle jag gå över gatan för att undvika några av dem som var med den kvällen. De i sin tur skulle inte bara vägra att stiga in i vårt hus, de skulle skämmas för att erkänna att de någonsin varit där.”

Den ”intellektuella borgerligheten” har sprängts. Klyftan är bråddjup. Avståndet mellan de två sidorna är så stort att det nästan är omöjligt att samtala. Man skriker i stället. Minns kristdemokraten Sara Skyttedals Twitterutbrott när Centern och Annie Lööf i valet mellan Stefan Löfven och Jimmie Åkesson lät motviljan mot ett illiberalt parti med nazistiska rötter fälla avgörandet: ”Klåpare. Bedragare. Quislingar. Vi glömmer aldrig”, skrek Skyttedal.

Nu tyder mycket på att Sverige om några år kommer att regeras av ett ”konservativt block”, som inkluderar Sverigedemokraterna. Anne Applebaum påminner i sin bok om hur lite konservatism det finns i den ”konservativa” våg som på senare år rullat fram över Europa och USA och svept med sig inte så få av hennes tidigare vänner och meningsfränder.

Den nya högern avskyr att höra det, men de är mer bolsjevikiska än burkeanska

Dagens högerpopulistiska och högerextrema rörelser har med sina revolutionära och apokalyptiska böjelser, i själva verket mer gemensamt med 1900-talets vänsterextremism, konstaterar Applebaum: ”Den nya högern avskyr att höra det, men de är mer bolsjevikiska än burkeanska.”

Den konservatism som förknippas med 1700-talstänkaren Edmund Burke hyllar försiktighetsprincipen och respekten för institutionerna. Den ”nya högern” vill ta kontroll över. eller krossa, institutionerna; såväl de självständiga domstolarna som de fria medierna. Den första modellen (”ta kontroll”) tillämpas i Polen och Ungern. Den andra (”krossa”) personifieras av amerikanska och brittiska nihilister som Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och Boris Johnsons strateg Dominic Cummings.

Intellektuella har i den moderna historien gång på gång dragits till the dark side of the force. Anne Applebaum lutar sig mot den franske författaren Julien Bendas klassiska essä ”La trahison des clerks”, Klerkernas förräderi, från 1927. Benda argumenterade för att ”klerkerna”, det vill säga de intellektuella, hade svikit uppgiften att värna sanning och förnuft för att i stället gå i tjänst hos politiska ideologier.

Vad är det som lockar i demokratiföraktet? Anne Applebaum formulerar inget entydigt eller heltäckande svar. Antagligen finns det inget. Men maktens sötma kan inte underskattas. Illiberalismen har visat sig vara ett säljbart koncept. Den har inte bara fört opportunister som Boris Johnson och Donald Trump till positioner de inte borde ha; den har också öppnat dörrarna till maktens korridorer för ”klerker”, som kommit till insikt om att ”folket” och ”nationen” är svaret på de frågor de förgäves sökt svar på i ett tidigare mer liberalt liv.

Anne Applebaum mer än antyder att det också finns en psykologisk dimension här

Det kanske mest intressanta med Anne Applebaums bok är att hon namnger dem, berättar deras historia. Många var vänner eller i alla fall bekanta.

Det kan vara gudmodern till ett av Applebaums barn, som nu bjuder Polens starke man Lech Kaczynski på hemlagade luncher och tipsar honom om lämpliga ministrar. Det kan också vara en ungersk historiker och museichef som Applebaum känt ”länge”. Nu sprider hon konspirationsteorier om George Soros.

Men makten kan inte vara den enda förklaringen?

Anne Applebaum mer än antyder att det också finns en psykologisk dimension här, ett ”auktoritärt kynne” som får somliga människor, också intellektuella, att vantrivas i tider och samhällen präglade av förändringar och konflikter, det vill säga i nästan alla tider och samhällen.

I ett förord till en nyutgåva av ”Klerkernas förräderi” 1946 påpekade Julien Benda att just för att demokratin ger utrymme för individuell frihet är den samtidigt alltid förknippad med ett element av oordning. Han backade upp sitt påstående med en regel formulerad av Montesquieu: när man inte hör oväsendet från en konflikt i en stat kan man vara säker på att där inte finns någon frihet.

Med andra ord: Så länger den nya högern skriker och gormar finns det ännu hopp för demokratin. Då gör friheten fortfarande motstånd.

